Planta Uribe Solar utiliza 235 mil módulos para generar electricidad

La instalación, ubicada a 25 kilómetros al este de Antofagasta, fue construida por la empresa X-ELIO Chile y producirá lo equivalente al consumo de 51.550 viviendas en sus primeros 12 meses.

Una potencia de 50 MW de energía eléctrica generará la nueva planta fotovoltaica Uribe Solar de la empresa X-ELIO Chile, que ayer fue inaugurada.

Este nuevo proyecto de generación eléctrica solar está ubicado a 25 kilómetros al este de Antofagasta y comprendió una inversión cercana a los US$115 millones.

La generadora tiene contemplada sólo una etapa de desarrollo para alcanzar la potencia de producción señalada y para ello se construyó un parque fotovoltaico a través de la implementación y posterior conexión de 235.200 módulos fotovoltaicos del tipo silicio policristalino.

La actividad de inauguración de esta nueva planta solar estuvo liderada por el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, quien destacó el aporte de la energía fotovoltaica a la matriz de generación eléctrica.

“Cerca del 7% de lo que generamos en nuestro país y gran parte de los proyectos que están en nuestra región son en base a esta energía. Por lo tanto, la energía fotovoltaica va a seguir creciendo, nosotros estamos comprometidos en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet de tener una matriz más sustentable, que sea un aporte desde el punto de vista de los precios y que eso también se refleje en las cuentas de los hogares”, expresó el titular de Energía.

Rebolledo destacó además el cambio regulatorio en Chile, el cual ha dado las señales para que las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) sean parte de nuestra matriz energética.

Asimismo, subrayó la contribución que ha tenido la disposición de terrenos fiscales desde el Ministerio de Bienes Nacionales para la construcción de estos proyectos.

“Hemos trabajado estrechamente con el Ministerio de Bienes Nacionales, el 77% de todos los proyectos fotovoltaicos del país están emplazados en terrenos fiscales y eso ha sido una gran contribución para justamente viabilizar estos proyectos y darle sustentabilidad económica”, agregó el secretario de Estado.

En este sentido, el subsecretario de Bienes Nacionales, Jorge Maldonado, subrayó los avances conseguidos en esta materia en los últimos años.

“Desde el 2014 son cerca de 217 concesiones de uso oneroso en materia de energía renovable, tanto solar como eólica. Hoy inauguramos esta planta de X-ELIO donde hay 217 hectáreas fiscales dispuestos precisamente para la energía y la producción de esta energía no contaminantes, renovables por un periodo de concesión de 30 años”, declaró Maldonado.

Se estima que esta planta generará el primer año la cantidad aproximada de 150 GWh, lo que equivale al consumo de 51.550 viviendas, mientras que en materia de impacto ambiental su producción dejará de emitir a la atmósfera 61.800 tonelada de CO2.

El chief business development officer de X-ELIO, Joaquín Monfort, relevó la importancia de Chile en el desarrollo de las ERNC.

“La energía fotovoltaica lo que necesita es sol y aquí hay sol, y luego además no sólo sol, sino que la temperatura también es importante. Aquí no hay grandes temperaturas. El panel pierde rendimiento con el calor. Entonces, aquí estamos con una radiación muy alta y además no hay grandes temperaturas con lo cual es ideal para la energía fotovoltaica”, expresó Monfort.

El intendente Arturo Molina destacó la generación eléctrica de esta planta y a su vez el aporte en el consumo de los hogares.

“Esto tiene un tremendo impacto porque si calculamos el consumo de 1.550 casas, es lo que genera esta planta. Por otro lado, si hacemos una comparación, Calama necesita para iluminarse por completo entre 30 a 40 MW en su peak máximo, Antofagasta necesita 60 MW (…) Por lo tanto, con esta planta perfectamente estamos iluminando Calama , podemos iluminar San Pedro de Atacama, Tocopilla y Mejillones “, explicó Molina.

