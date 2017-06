Gigante energético de China interesado en adquirir activos en Chile por cerca de US$400 millones

La State Power Investment Corporation está en conversaciones para comprar los megavatios de energía de Latin America Power en Chile.

La china State Power Investment Corporation (SPIC) está en conversaciones exclusivas para adquirir los activos de energía de Latin America Power en Chile por un número entre US$325 y US$400 millones. Latin America Power (LAP) cuenta actualmente con más de 300 megavatios de energía eólica e hidroeléctrica en Chile y Perú, de los cuales 250 están en territorio nacional. Lo anterior, incluye dos grandes parques eólicos ubicados cerca de Santiago.

En 2015, SunEdison -ahora en quiebra- acordó comprar la compañía, propiedad en parte de BTG Pactual y Patria Investimentos, por US$700 millones. Sin embargo, la firma solar estadounidense puso término al acuerdo tras una batalla judicial y el pago de US$28,5 millones a LAP en 2016.

LAP volvió a poner los activos en el mercado y atrajo el interés de varias empresas, incluyendo la eléctrica chilena Colbún, SPIC y la canadiense BluEarth Renewables, según las fuentes, que pidieron anonimato ya que no se les permite hablar públicamente.

No obstante, tanto BluEarth como Colbún ya no están en el proceso y SPIC, a través de una filial chilena, se negó a comentar, al igual que el resto de las compañías. BluEarth dijo en un comunicado que “siempre está explorando nuevas oportunidades, incluyendo el mercado de energía chileno”, pero remarcó que por política de la empresa no comenta “rumores o especulaciones”.

La potencial adquisición por parte de SPIC -empresa en el top5 de los generadores de energía en China- marca otro gran paso de la empresa hacia las energías renovables de América Latina.

A finales del 2015, la estatal compró Pacific Hydro a IFM Investors por US$2.500 millones. En los últimos años, China ha incrementado sus inversiones en Chile y además de las adquisiciones de energía, las empresas del gigante asiático han ofertado para grandes proyectos de infraestructura en el país y actualmente están en conversaciones para vincular a las dos naciones con un cable submarino de fibra óptica por US$600 millones.

Fuente: Emol

