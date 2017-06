Equipos jurídicos de Codelco y Contraloría inician reuniones en medio de disputa por dictámenes

A la fecha, ya habrían existido dos reuniones. En Contraloría estiman que una alternativa para evitar judicializar el conflicto sería que la estatal se acoja a un plan de cumplimiento al alero de la entidad presidida por Jorge Bermúdez.

Después de semanas de declaraciones cruzadas entre Codelco y Contraloría, ambas parte se habrían visto finalmente las caras. Es que luego de que la minera estatal emitiera una declaración, asegurando que iría a la justicia por la controversia generada con el ente contralor de modo de esclarecer el marco normativo que rige a la empresa, ahora la actitud se estaría moderando, y ya habrían acercamientos para evaluar una vía administrativa que permita resolver las diferencias, sin necesidad de llegar a tribunales.

Según trascendió, la primera reunión entre las partes -tras los dictámenes emitidos por Contraloría referidos a la indemnización del ex director de Codelco Augusto González y a contrataciones con terceros- se habría producido el viernes pasado. A esa instancia se habría sumado otra la tarde de ayer.

“Nuestros equipos jurídicos se han reunido con los equipos de la empresa estatal”, reconoció el contralor Jorge Bermúdez tras participar en el Seminario Internacional Anticorrupción. Afirmó, sin embargo, que Contraloría está abierta a reunirse con cualquier servicio público que requiera entender un dictamen. Enfatizando, eso sí, que se debe “entender una cosa: aquí hay un principio intransable, el principio del control”.

Si bien desde la estatal estarían esperando avanzar en las conversaciones para decidir los caminos a tomar, desde el órgano contralor ya verían como una “buena alternativa” que la compañía se acoja a un plan de cumplimiento, con el fin de subsanar las objeciones presentadas. “Nuestro plan de apoyo al cumplimiento lo que hace es tomar las observaciones de auditoría, ponerlas en una carta gantt y llevarlas adelante, en conjunto con la Contraloría, de manera que se garantice que se va a cumplir”, explicó Bermúdez. Y añadió que esto se basa en la confianza que tiene Contraloría de que “la entidad pública tiene la intención de superar el problema que puede haber habido”.

Lo anterior, puesto que en el caso de que Codelco decida acogerse a dicho trabajo, le implicaría asumir el papel controlador que tiene Contraloría, lo que contravendría lo que la estatal ha señalado de manera reiterada que es que, a su juicio, la entidad sólo puede hacer uso de tal facultad en situaciones excepcionales.

Con el objeto de despejar las interrogantes que ha generado esta disputa, se espera que este jueves -cerca del mediodía- llegue la plana mayor de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), entidad mandatada para fiscalizar a la estatal, a Contraloría. “Probablemente los temas que se trataran dicen relación con poder revisar cuáles han sido las labores de fiscalización que Cochilco ha realizado, la intensidad que han tenido y de qué manera ellos cumplen su rol y nos pueden proveer de información para que nosotros podamos ejercer nuestra fiscalización”, explicó Bermúdez.

Si bien, durante la mañana, Codelco no se refirió a los dichos del contralor, sí lo hizo el presidente de la estatal, Oscar Landerretche en un seminario de la Universidad Diego Portales. El ejecutivo aseguró que parte de los cuestionamientos a Codelco se relacionan con la desconfianza que presenta la sociedad. “Es muy importante que los dueños confíen que las decisiones que toman son las correctas. Cuando Nelson Pizarro corta el contrato a una empresa, la ciudadanía tiene que estar convencida que se hace por una razón de eficiencia, porque es lo mejor para la compañía (…) pero ojo, hacerlo por las razones correctas no significa no equivocarse”, dijo.

Y agregó: “Nos tomamos en serio los problemas reputacionales de Codelco, porque es clave lo que sucederá en Codelco. Si es capaz de superar esta crisis de credibilidad, eficiencia y productividad, va a hacer una contribución muy importante a la credibilidad de todo el sistema público. Es de la mayor importancia que resolvamos esto bien”, dijo.

¿Cambios a escala única de sueldos?

“Después de 43 años, cuando uno revisa la escala única de sueldos no tiene nada de única, entonces escándalos como el de Gendarmería o Carabineros tiene mucho que ver con esa visión tan anquilosada”.

Estas son parte de las palabras del contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien durante un seminario sobre corrupción indicó que es clave una modernización del Estado. “Un cambio fundamental es poder modernizar el sector público, y partir con la escala única de remuneraciones”, dijo.

Además, sostuvo que es necesario que las funciones públicas se realicen con exclusividad, es decir, sin permitir que los trabajadores de la administración pública tengan doble función.

