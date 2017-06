Jorge Rodríguez, de Interchile: “Vamos a luchar para que la línea Cardones-Polpaico esté lista a finales del primer trimestre”

El gerente general de ISA Interchile, reconoce un retraso en la puesta en marcha de la totalidad de la línea. Además, asegura que buscan crecer en Chile, por lo que admite interés en el proceso de venta de Transelec.

De buen ánimo está por estos días el gerente general de ISA Interchile, el colombiano Jorge Rodríguez. Y es que pese a las complicaciones que ha experimentado la línea de transmisión eléctrica Cardones-Polpaico -clave para la interconexión-, hace unos días comenzó a operar la línea Encuentro-Lagunas. La iniciativa viene a descongestionar la infraestructura existente entre las comunas de Pozo Almonte y María Elena y marcó el ingreso de la firma al mercado nacional.

Uno de los objetivos de ISA en Chile es transformarse en un actor relevante en el sistema de transmisión, para lo que desde ya están trabajando en futura licitaciones, al tiempo que analizan adquisiciones. “ISA siempre anda a la expectativa no sólo de proyectos greenfield, la finalidad no solamente es construir y operar los proyectos”, comenta al ser consultados si están interesados en la participación que Brookfield busca enajenar en Transelec, la mayor transmisora de Chile.

Sin embargo, hoy los ojos están puestos en uno de los proyectos más ambiciosos en este sector: Cardones-Polpaico, en la cual ya anticipa meses de desfase en su puesta en marcha por las complicaciones que tuvieron en la obtención de permisos ambientales y sectoriales.

¿Qué significa para ISA Interchile el inicio de la operación de la línea de transmisión Encuentro-Lagunas?

-Para nosotros representa un hito importantísimo, porque aparte de la labor de la construcción misma, que es un reto bastante grande también en Chile, nuestra mayor intensión era ser transportadores. Ya podemos decir que hoy tenemos tres negocios activos acá: telecomunicaciones, a través de Intervial, y ahora la transmisión.

¿Cómo se proyecta ISA en el mediano plazo? ¿A qué aspiran?

-Nosotros aspiramos siempre a ser grandes actores en transmisión en los países donde entramos. De hecho en los tres países en que estamos, somos grandes. En Colombia somos el mayor transportador, en Perú también lo somos a través de las tres compañías, y por hoy somos grandes actores en Brasil también.

¿Les complica la normativa que prohíbe que empresas transmisores participar en el mercado de la generación?

-Esa restricción ya la tenemos en Colombia, entonces sin que pueda decir: ISA no va a participar en generación ni distribución, hoy no lo tiene todavía declarado dentro de sus planes estratégicos. Eso no quiere decir que no lo puedan revisar y puedan optar por algunos países donde los tenga. Ya te digo en Colombia es cero, no tenemos ninguna posibilidad

¿Les gustaría crecer de manera orgánica o no? Le pregunto porque Transelec, la mayor transmisora de Chile, tiene un porcentaje a la venta.

-ISA siempre anda a la expectativa no sólo de proyectos greenfield, la finalidad no solamente es construir y operar los proyectos. Su principal core es operar y transportar. Ahora, en la medida que lo consigamos desde el punto de diseño y construcción lo hacemos si es necesario, pero muchas veces hemos comprado activos que no han sido construido por nosotros.

Pero, ¿es un activo en el cual estarían interesados?

-Definitivamente, pero no soy yo quien hace la última ponderación y evaluación. Y más por el valor que estamos hablando, según he leído son US$3.000 millones, no es cualquier cifra.

Respecto a la línea Cardones-Polpaico, ¿qué nivel de avance presenta?

-En esa interconexión las subestaciones tienen un avance de construcción más o menos del 67%, casi 70%, la línea viene con un avance de construcción un poco menor. Estamos ahora dependiendo de los tramos, hemos cumplido ya lo que fue el hito del 50% de las fundaciones en los tres tramos, y hemos iniciado ya fases bastantes adelantadas de montaje de la estructura, además ya iniciamos el lanzamiento de cables en los tramos uno y tres (Cardones-Maitencillo y Pan de Azúcar-Polpaico). Nuestra expectativa que se haga una realización por parte, anticipando un poco la entrada de parte del lote uno, la subestación y la conexión de Cardones con Nueva Cardones, que estamos haciendo todos los esfuerzos para anticipar un poco la fecha.

Se está trabajando con una fecha de octubre, que es lo que ha anunciado el mismo coordinador y ministro.

¿Y cuándo estaría lista la línea completa?

-Esa es una pregunta que en este momento no tengo todas las respuestas. Claramente la parte crucial de esa línea la abarcará el tramo Pan de Azúcar-Polpaico, que tiene ciertos tramos más aproximándose a Polpaico con mayores dificultades respecto a temas prediales y de permiso, pero diría, no quiero contradecir las aspiraciones de la presidencia, pero vamos a luchar para que esté lista a finales del primer trimestre, vamos a ver si lo conseguimos.

¿Eso esperan o son las posibilidades reales?

-Todo dependerá de la liberación que se vaya obteniendo. Como te digo, hoy tenemos el mayor avance en términos porcentuales en ese tramo, pero ese tramo es de 400 kilómetros, pero no lo veo imposible, va a depender en la liberación que consigamos.

¿Qué porcentaje de permisos en los predios les falta?

-De todo el tramo de la línea no nos falta arriba del 7%, de los 750 kilómetros.

¿Y qué zonas aún tiene pendiente los permisos prediales?

-Hay tramos todavía saliendo de Coquimbo, y algunos tramos aquí cercanos a Polpaico.

¿Hubo un mal cálculo por parte de la autoridad al lanzar la licitación?

-Yo diría que eso es un punto que debe ser reflexionado bastante por el mandante. Y creo que tanto lo ha evidenciado que cambió la ley. Aunque no es nuevo, este no ha sido el único proyecto que ha tenido esas dificultades, entonces creo que son pocos los que se han hecho sin dificultad, por no decir ninguno, pero tanto valió que ahora pretender dar un trazado un poco más definido, que creo que está dando la mayor dificultad hoy.

Fuente: Pulso/Constanza Valenzuela

