Actores del sector piden cambios regulatorios en licitaciones

Nuevas necesidades está generando la menor demanda que se aprecia en el mercado eléctrico, y una de ellas es la reforma al sistema de licitaciones, de manera que se generen incentivos para evitar la sobre contratación de energía.

Esto, ya que en la actualidad el riesgo de demanda se traspasa íntegramente al generador.

Y uno de los actores que clama por ello es la tercera generadora de Chile, Colbún. “Me parece importante que haya un incentivo a que lo que se contrate se aproxime lo más posible a lo que se espera sea la demanda real. Hoy eso no existe, entonces hay un incentivo a quizás sobrecontratar y eso introduce un mayor riesgo de dilución para aquellos que se adjudiquen esos contratos”, comentó el gerente general de Colbún, Thomas Keller.

Esto se suma a las voces de expertos que anticipan una sobre contratación, con un impacto más latente en 2019, como consecuencia de los ajustes de las proyecciones de demanda.

Al respecto desde el Gobierno comentaron que están permanentemente estudiando las condiciones de las licitaciones. “El riesgo de demanda, si quisiéramos cambiarla y hacer take or pay por todo o una parte, tendríamos que hacer un cambio legal, por lo tanto podría estar dentro de las discusiones que vamos a tener en la ley de distribución, pero hoy día no es un cambio que podamos establecer en las bases”, dijo Andrés Romero.

