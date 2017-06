Landerretche por conflicto con Contraloría: “Todas las denuncias que nos hacen son de antes que estuviéramos a cargo”

Una abierta disposición a que Codelco fuera fiscalizado por la Contraloría aseguró esta tarde el presidente del directorio de la cuprífera, Óscar Landerretche en sus primeras declaraciones públicas en medio del conflicto que mantienen con Contraloría, la cual cuestionó ciertos contratos de la estatal.

Landerretche sostuvo que “no sólo abrimos las puertas a Contraloría, sino además tuvieron una oficina adentro por ocho meses”, indicó en entrevista con T13 Radio.

El ejecutivo indicó que la discrepancia principal con el órgano contralor “es saber cuál es su rol”. En ese sentido, Landerretche sostuvo que todas las irregularidades que existían en la cuprífera son anteriores a que tanto él como Nelson Pizarro llegaran al directorio y administración.

“Todas las denuncias que nos están haciendo son de antes que estuviéramos a cargo”, recalcó agregando que “he estado tratando de limpiar esta empresa por tres años, asumiendo costos personales”.

El funcionario además cuestionó la efectividad de la legislación que rige a la cuprífera, ya que a su juicio las leyes respectivas, “no están bien hechas, la ley de gobierno corporativo de Codelco están incompleta, si no dijera nada estaría cometiendo una gran irresponsabilidad”.

Respecto a trascendidos sobre que algunos directores han planteado renunciar ante la incomodidad por el conflicto con la Contraloría, Landerretche no se quiso referir al tema. “Yo no voy a comentar las reuniones privadas con mis colegas, eso no ha sido acordado”, expresó.

Asimismo, mostró su disposición a participar en una eventual comisión investigadora que se cree en al Cámara de Diputados. “Nosotros vamos a participar en todas las comisiones donde se nos pida información técnica”, manifestó.

Fuente: Pulso

Relacionada: