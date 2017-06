Codelco ve impacto productivo en pugna con Contraloría

En la estatal dicen que se han postergado compras y autorizaciones a proyectos.

Muy distanciadas siguen hasta ahora las posiciones entre Codelco y Contraloría, en el contexto de la controversia generada por los cuestionamientos del organismo fiscalizador a los planes de egreso, los contratos con partes relacionadas y una serie de otros gastos de la estatal.

Fuentes conocedoras comentaron que si bien representantes de ambas partes se han reunido y conversado en al menos cuatro ocasiones, la posibilidad de alcanzar un entendimiento relativo a las facultades fiscalizadoras de la Contraloría, por vía administrativa, se ha ido desvaneciendo.

La disputa con el organismo es vista con gran preocupación en el directorio de la empresa y de acuerdo a análisis internos tendrá serias consecuencias para la marcha de los negocios, incluso pudiendo afectar a sus proyectos estructurales como Chuquicamata Subterránea y Nuevo Nivel Mina El Teniente. Así, fuentes cercanas comentan que habrían contratos ralentizados, compras de bienes y servicios retrasadas y autorizaciones a proyectos postergadas ante la incertidumbre sobre la resolución del conflicto.

Aunque otra alternativa que se exploró apuntó a una resolución a través de una ley interpretativa, esta opción fue desestimada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien señaló que Codelco “no tiene la iniciativa” para enviar proyectos de ley ni tomar decisiones de esa índole.

Por ello, la minera tomó la decisión de recurrir a la vía judicial. La estrategia legal será discutida inicialmente con los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y Minería, Aurora Williams, en una junta extraordinaria de accionistas a realizarse en las próximas semanas.

Ofensiva

En ese escenario, en Codelco decidieron pasar a la ofensiva. El presidente de la estatal, Oscar Landerretche, reiteró sus cuestionamientos a las decisiones de Contraloría y advirtió los costos que tendría para la corporación que se aplique la doctrina del organismo.

Adicionalmente, dijo que en el cargo ha recibido presiones para favorecer a determinadas personas e instalarlos en cargos en Codelco.

“Era todo el tiempo (que me llegaban recomendaciones). De todo. Es muy inapropiado, creo que los cargos en Codelco deben ser concursables. Ahora bajó muchísimo, pasa una vez al mes.

Pero sigue siendo un mal rato”, dijo a radio ADN.

Además, vinculó estas presiones con el atentado que sufrió a comienzos de año. “Es probable que tenga que ver con normas que pusimos como cambios a las asignaciones directas de contratos. Seguramente, debe haber gente que recibía contratos por asignaciones directas porque era amigo de alguien y que ahora debe ir a licitaciones. No deben estar muy contentos. Estamos hablando de cientos de miles de millones (…) no sé si yo haya tenido otro cargo en mi vida, honestamente este es el cargo más importante que he tenido por lejos, que tenga el potencial de generar ese tipo de riesgos”, complementó en dicho medio radial.

Costos para la minera

Según Landerretche, si se aplica la doctrina de la Contraloría, “será muy difícil que Codelco sea competitivo si no puede funcionar como una empresa normal. Nosotros, lo que estamos haciendo como directorio y la administración que encabeza Nelson Pizarro estamos diseñando protocolos que protejan a nuestros ejecutivos. Yo no voy a dirigir una empresa en que mande a personas que duden si lo que hacen es legal. Entonces tenemos abogados que nos dicen qué tenemos que hacer para que las personas no caigan en riesgos”, agregó.

“Es probable que los procesos de licitación se puedan duplicar en el tiempo y vamos a tratar que se minimicen los costos para la corporación”.

Fuente: La Tercera/Gustavo Orellana

