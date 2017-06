Expertos apuntan a definiciones en el mercado del litio para aprovechar boom

Avanzar en la agilización de los permisos es una de las propuestas realizadas para incentivar, no sólo los capitales de empresas explotadoras de litio, sino también de las cupríferas.

“Nosotros tenemos todavía el litio más barato para producir del mundo, tal vez comparable con algunos de los salares argentinos, pero no basta con eso: no hay que solo tenerlo, hay que además producirlo y hacer algo interesante con eso. Veo que ahí estamos bastante estancados en parte importante porque el Gobierno no ha resuelto su diferendo judicial con SQM. Es urgente que eso se resuelva”. De este modo, Gustavo Lagos, académico UC, se hizo parte de la discusión en el marco del lanzamiento del estudio Mine 2017, elaborado por PwC, en el que se analizó el comportamiento de las cuarenta mayores mineras del mundo en 2016.

Y es que en el estudio -que no incluye ni a SQM ni a Albemarle, por considerarse empresas químicas- se advierte que la inversión se ubicó incluso por debajo de 2015. En concreto, el gasto de capital bajó un 41% a un mínimo récord de US$50 mil millones el 2016; mientras que se invirtieron US$7.200 millones en exploración, apenas un tercio de los US$21.500 millones que se habían asignado en 2012, y de los cuales casi un 50% se destinó a oro.

Si bien hay un consenso de que el mercado del cobre está en “un compás de espera”, atento a las señales del mercado, hay dos commodities que presentan una realidad diferente: el cobalto y el litio. Ambos han llamado la atención de los inversionistas producto de las nuevas tecnologías.

“El litio y el cobalto están disfrutando de una historia de crecimiento a diferencia de cualquier otro producto en estos días, impulsado por la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, la expansión de la demanda de almacenamiento de energía de alta capacidad y la presencia omnipresente de cada vez más ligeros y potentes dispositivos portátiles de consumo”, indica el estudio.

Así, agrega que el aumento de los precios del litio y del cobalto “está resultando irresistible para muchos inversores y mineros, especialmente los juniors que buscan aprovechar el auge para promover sus acciones después de la larga y dolorosa recesión para el sector de los commodity en general”.

En ese sentido, los expertos son concluyentes en que si Chile busca captar el futuro impulso de la inversión, tanto en cobre como en litio, debe entregar mayores garantías a los inversionistas.

“Debemos dar un impulso robusto a la inversión, a través de la agilización de permisos y despejando las incertidumbre. Como país debemos hacer un esfuerzo especial para atraer la inversión y especificar a los agentes de forma nítida y clara la ruta a seguir para el desarrollo de Chile”, comentó Alvaro Merino, gerente de estudios de Sonami.

Mientras Gustavo Lagos dijo: “Chile se ha quedado atrás en la expansión de la producción de litio. Esa ha sido mi visión desde hace muchos años, yo no tuve la visión de esta explosión de demanda, sabía que iba a aumentar, pero lo que se ha producido es gigante”.

