Gestión de activos, mantenimiento y control de inventarios, fueron algunos de los temas analizados por los presentes.

Con la asistencia de altos mandos gerenciales, superintendentes de mantenimiento y liderado por Claudio Olguín, Director Corporativo de Confiabilidad Operacional de Yamana Gold, comenzó el taller en el que expusieron sobre los desafíos futuros de la compañía, con la implementación de un nuevo modelo de gestión de activos y mantenimiento, asesorados por SMEC Asset Management.

El taller contempló temas como la nueva estrategia de mantenimiento; la estrategia de confiabilidad, estrategias del modelo global del ERP que utilizan en la compañía; los procesos de negocios de Minera Florida en Chile y Gualcamayo en Argentina y diversos focus group dirigidos a la disposición de cambios y simulación práctica.

Sobre el objetivo de este encuentro, el Director Corporativo de Confiabilidad Operacional de Yamana Gold, Claudio Olguín, dijo que la idea es dar a conocer las nuevas estrategias para poder seguir la confiabilidad operacional de la compañía en todas sus operaciones a nivel de Chile, Argentina, Brasil y Canadá.

“Uno de los pilares importantes de la confiabilidad operacional es la mantención, que ésta sea lo más planificada posible, con un alto nivel de predicción, de tal forma de poder dejar las sorpresas de lado, dejar las improvisaciones y dejar las sorpresas en el pasado y poder generar mayor confiabilidad en lo que estamos haciendo; confiabilidad en los resultados que tenemos que entregar en términos de seguridad, producción y costos”, señaló Olguín.

Agregó que también es importante darle una utilización al JD Edwards, sistema de manejo de información, de requisiciones y transacciones; de órdenes de trabajo que tiene una utilización bastante baja.

“Nuestra meta es poder llegar durante este año a asentar bien la estrategia y tener resultados a la cuadra de los dos últimos cuatrimestres de este año. Hoy ya tenemos resultados bastante buenos en algunas operaciones, y con una visión futura, la tendremos a fin del año y hacia adelante”, señaló el Director Corporativo de Confiabilidad Operacional de Yamana Gold.

Respecto a las áreas más críticas, Olguín dijo que tienen un muy buen nivel de mantención y operación, pero que sin embargo, en equipos mineros es donde hay que cambiar el concepto que se tiene de confiabilidad operacional, de mantención.

“Es donde hoy estamos más focalizados. En poder generar mayor confiabilidad en las operaciones mineras, subterránea y open pit”, precisó.

En cuanto a los inventarios, que suele ser un tema complejo en las operaciones mineras, señaló que “es un tema a nivel compañía. Los más altos ejecutivos estamos en reuniones dedicadas exclusivamente a mirar el inventario, a ver estrategias de reducción de éstos. Hay que ocupar toda la creatividad e innovación posible para poder reducir este inventario, pero que sea sostenible en el tiempo”, aseveró.

Además dijo que reducir el inventario por dogma o por voluntariedad es una posibilidad, pero hacerlo sostenible en el tiempo es un camino en el que hay mucho que aportar como confiabilidad operacional.

“Con este taller, que es parte de nuestra estrategia, lo estamos haciendo. Vamos a llegar a tener esa sostenibilidad en reducción de inventarios a futuro”, dijo Claudio Olguín, Director Corporativo de Confiabilidad Operacional de Yamana Gold.

La contención de costos ha sido uno de los temas trascendentes en el sector minero. Al consultarle a Olguín como lo ha enfrentado la compañía, señaló que “la reducción de costos, como en todas la mineras, es una constante al interior de Yamana. Por un lado están estas iniciativas de generar una estructura más planificada; generar más predicción de eventos, lo que por sí reducen costos; pero por otro lado tenemos planes estratégicos que apuntan exclusivamente a aumentar la productividad y a reducción de costos”.

Agregó que esta es una iniciativa que está en funcionamiento y que han resultado algo lenta porque han tenido que incorporar disciplina a los equipos para esta reducción de costos.

“Estamos quizás con un pie un poco más atrás que las mineras de cobre, pero sin lugar a dudas esto tiene que hacerse e incluso para el ciclo de precios altos de los minerales; en ciclo de precios bajos con mayor razón, pero tiene que ser algo permanente”, aseveró Olguín.

Hacia el futuro Yamana Gold tiene una serie de proyectos que están orientados a hacer más eficientes sus operaciones. “En Florida se está desarrollando un proyecto para cambiar algunos procesos desde la planta; hacer algunas intervenciones en la mina subterránea; están desarrollando la ingeniería básica y de detalle de uno de los proyectos de la planta que les va a permitir incrementar la recuperación y tener más recuperación de oro y plata para este año.

Olguín dijo que en el caso de Argentina hay un proyecto, Cerro Moro, que tiene su puesta en marcha a fines de este año. “Es un proyecto muy interesante que está en la Patagonia, está en su última etapa de construcción. Partiríamos con las pruebas en agosto o septiembre y la puesta en marcha y estandarización de los procesos hacia los últimos meses de este año y los primeros meses del próximo”, aseguró Claudio Olguín.

Cabe destacar que la producción de la compañía en Chile, es del orden de 250.000 onzas de oro. “En el resto de las operaciones va a ser bastante constante. Hay una minera de cobre en Brasil, que tiene proyectos muy interesantes de incremento de producción. Es un proyecto interesante, con leyes bajas, pero con buenos costos y competitivos, pero al incrementar la producción, que es lo que estamos haciendo, vamos a bajar aún más los costos unitarios y va a ser mucho más rentable, que es lo que estamos esperando”.

CAMBIO CULTURAL

En tanto, Ronald Galisky, President South America en SMEC Asset Management dijo que Yamana Gold es uno de sus clientes que al igual que a otros c como BHP Billiton, Antofagasta Minerals, están dedicando mucho esfuerzo para ayudarlos en sus planes estratégicos, en la gestión de mantenimiento y gestión de activos.

“Tenemos metodologías y profesionales con mucha experiencia, quienes proveen de metodologías a las empresas. En caso de Yamana, que está en una etapa de mantenimiento reactivo y nosotros tenemos la experiencia y las herramientas para ayudarles a cambiar la forma de trabajo a uno más planificado, con menores costos, menos accidentabilidad, entre otros”, aseveró Ronald Galisky, President South America en SMEC Asset Management.

Agregó que esto pasa más por un cambio cultural de la gente, hacer una disciplina de trabajo.

“Se trabaja con procesos bien formalizados y que la gente sabe cuáles son sus roles y responsabilidades dentro de los procesos. Para evitar que sigan reaccionando ante los problemas la gente necesita una mano para guiarlos, hacer coaching en el camino, además es algo que toma tiempo”, aseguró Galisky.

Agregó que lo importante es llegar a un punto donde se pueda predecir y no pasar por una falla de un equipo. “Este es un proceso que tiene etapas bien definidas. Nuestro trabajo hoy es que la gente sepa dónde estamos y que hay mejores formas de hacer las cosas. Este equipo gerencial tiene la responsabilidad de llevar la compañía adelante y tomar las acciones que corresponda y nosotros somos los socios estratégicos para ayudar a empresas como Yamana en este camino de mejores prácticas”, indicó.

Para Andrés Guzmán, VP-Country Administrator Chile de ‎Yamana Gold este encuentro es de mucha importancia para la compañía. “Esta es la primera vez que se está haciendo algo tan focalizado en un área específica del ERP, que en este caso es el JD Edwards, para sacarle mayor potencialidad, poder ver cuáles son nuestras debilidades y a lo que queremos apuntar como organización”, dijo.

Respecto al mantenimiento y contención de costos el ejecutivo precisó que “como bien se dijo en el taller, si no se mide y no se tienen KPI necesarios, válidos y confiables no se puede hacer gestión. Eso es lo que estamos tratando de mejorar para que cuando se tengan los datos duros se pueda hacer la gestión necesaria, tanto para reducir costos y/o mejorar la productividad”, indicó Guzmán.

Los inventarios fue uno de los temas tratados en esta oportunidad, sobre el tema, el VP Country Administrator Chile de ‎Yamana Gold señaló que “tener el inventario en bodega es plata parada. Sobre todo en las condiciones actuales tiene que hacerse un manejo muy eficiente de los recursos, es por eso que se está focalizando mucho en tener un inventario ideal. No sabemos si es mucho o poco, pero tenemos que buscar cuál es el inventario óptimo”.

Guzmán indicó que el foco de la compañía está en reducción de costos y productividad, con el objeto de aprovechar alzas de los precios del oro para contribuir en los márgenes y estas preparados para un potencial baja.

Sobre la relación alza de precios y nuevos proyectos, el ejecutivo dijo que “Yamana ha sido bien fuerte y uno de sus factores es la exploración. Se destinan bastantes recursos a la exploración, en Chile se invierte alrededor de un 35% de su budget global de exploración. Contamos con un equipo de geólogos que están trabajando en todo Chile, lo que nos deja tranquilos que estamos en una buena posición por la experiencia que tenemos en el rubro”.