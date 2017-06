“We need to talk about the future of mining”, informe de PwC, reúne ideas y perspectivas sobre las fuerzas disruptivas que podrían transformar el sector minero.

El escenario está cambiando, por un lado las compañías mineras están preocupadas de la reducción de costos y de la innovación para aumentar la productividad. Hay un nuevo grupo de inversionistas que cuentan con el capital y que son mucho más avanzados en cuanto a las tecnologías.

Esta es una de las teorías que presenta el estudio realizado por PricewaterhouseCoopers, PwC, titulado “We need to talk about the future of mining”, en el que plantean cuatro puntos esenciales. Estos son, el éxito limitado; las empresas “no mineras” en ascenso; las superpotencias mineras; y la minería transformada.

Para conocer más de este estudio, AreaMinera conversó con Colin Becker, Socio Líder en PWC, quien dijo que “estamos en lo que se llama “la cuarta revolución industrial”, lamentablemente es un término en que la gente no entiende la profundidad que va a significar ese cambio. Va a ser profundo en todos los aspectos, económicos, sociales, en diversos aspectos.

Aseveró que esta revolución industrial ya empezó, está avanzando a un ritmo muy importante en Estados Unidos, en Europa y en Asia, pero hay un continente que se llama Sudamérica, donde se está viviendo otra realidad. “Estamos trancados en lo actual y, en algunos casos, retrocediendo en lo que se llaman reformas, aquellas que atiende al histórico, que abarca un escenario que no existe hoy en el mundo”.

Respecto a lo que sucederá con la minería, Becker indicó que “el sector minero se va a enfrentar a esa misma realidad, el sector minero, tremendamente relevante para Chile, es una industria global, puede tener diferentes minerales, diferentes tamaños, pero el tema de la minería es casi universal y van a enfrentar esos desafíos”.

El estudio de PwC plantea cuáles son esos desafíos y cuáles son los diferentes escenarios que pueden provocar esa transformación en la industria minera.

“Se habla de cuatro diferentes escenarios a futuro. Uno de ellos es un deterioro, una limitación al sector minero, es decir, que los gobiernos pueden ponerse muy nacionalistas, pueden ser sobre exigentes y poner limitaciones y más capas onerosas sobre el sector, lo que va a provocar una reducción del sector minero”, aseveró el experto.

Al respecto complementó que puede ser que algunos países determinen que no quieren más minería en sus tierras, ese es un escenario y ya se está viendo en algunas partes, tal vez no por países, pero sí por segmentos.

“Incluso hay ciertas zonas en Chile en los que desarrollar nueva minería se está poniendo más difícil”, dijo.

NUEVOS INVERSIONISTAS

Otro escenario que mencionó Colin Becker, fue la consolidación de los megainversionistas en la minería. “Hemos pasado por un súper ciclo, donde los cuatro o cinco grandes crecieron mucho, pero mucho de ese crecimiento no fue sostenible, fue crecimiento al volumen y no organizado y con el retorno esperado a los inversionistas, un crecimiento estructurado”, señaló.

Sin embargo, dijo que éste es considerado como un escenario menos probable. “Se ha intentado en el pasado, Glencore con BHP Billiton en algún minuto, Anglo American, pero al parecer no es el camino.

Se plantea que aparecerían nuevos inversionistas no tradicionales, inversionistas de carácter financieros y de otras industrias. Esto es algo que ya se está viendo. En Chile, Mantoverde y Mantos Blanco, hoy de Mantos Copper, fue vendido hace dos años, el comprador fue un fondo armado en Inglaterra, un nuevo actor”, explicó.

Becker dijo que uno de los problemas que ha provocado el cambio del súper ciclo al último período de contracción es la falta de liquidez. “Las empresas están sobreviviendo, hay muy pocos con balances saludables o excedentes de caja, están defendiendo más que expandiendo. Pero el mundo tiene un monto de liquidez que está en niveles récord, esos nuevos capitales, que no están ligados al sector, están buscando y están dispuestos a entrar”.

Agregó que en el estudio se indica que las otras industrias que van a requerir como input también están interesados en invertir y cuentan con grandes balances y con fondos infinitos, como por ejemplo Tesla, que está construyendo la planta de baterías, y requerirá litio y otros insumos y la eventual expansión vertical.

“Son nuevos inversionistas, que no tienen la mochila del pasado, no han hecho malas inversiones, no tienen problemas sociales y vienen con caja”, aseveró.

Dijo que “Mantos Copper, es el mejor ejemplo de que en Chile ya está sucediendo, es un nuevo actor que no lo conocíamos. Hemos sabido que BHP está vendiendo Cerro Colorado, que es un caso muy similar a Mantos Copper”.

Agregó que “Cerro Colorado debe tener cinco o seis años con el yacimiento actual, pero su futuro viene por el yacimiento de sulfuros, que al menos debe tener una proyección de 15 a 20 años más y va a requerir una inversión mínima de mil millones para desarrollarlo. Otra vez, vamos a ver quién lo compra. Pero el punto es que hay un espacio para ellos. Hay entidades con fondos y estos nuevos proyectos requieren montos entre 800 millones y mil millones para desarrollarlos y la minería no los tiene actualmente”.

Al consultarle si los inversionistas están buscando qué y dónde comprar o son las compañías mineras las que están abriendo las ofertas, Becker dijo que hay un poco de todo. “Son oportunidades. El escenario de cobre y su demanda en el futuro, los precios hacen que siga siendo un sector interesante, pero no es el “niño maravilla”. No es como el litio que tiene una tremenda proyección en el futuro, que hoy el cobre no tiene, cuenta con un crecimiento paulatino dependiendo del desarrollo mundial”.

Agregó que de hecho hay amenazas de sustitutos del cobre, aunque dice que es a muy largo plazo, por ello cree que los inversionistas en este ámbito están buscando oportunidades. “Ven un buen proyecto más un “non core”. Es importante entender que es “non core” para un grande. Tanto Mantos Copper que fue el norte, y Cerro Colorado, no es que sean malos proyectos para los dueños actuales, sino que dentro de sus prioridades no tienen planes para desarrollar esa empresa minera”, dijo.

Esto, dijo que se debe a que tienen una cartera de otros proyectos que tienen prioridad y por eso lo definen como “non core” y por ello lo venden. “Estos proyectos no tienen la posibilidad de ser desarrollado bajo su estructura actual, por lo que están buscando inversionistas.

Sobre la posibilidad de que esos inversionistas lleguen a explorar y desarrollar sus propias minas, Becker precisó que “Chile está pasando por una serie de cambios. La región tampoco está en su mejor momento. Se habla del potencial de Perú, pero el potencial que tiene no está cumpliendo con esas expectativas. Ofrece un lindo futuro minero, pero el futuro siempre es el futuro. En Chile también cada año hablamos que el PIB va a volver a crecer con dos dígitos,…siempre va a volver. Lo cierto en el mundo minero es que la profundidad y el colectivo de las reformas y la forma en que han sido implementadas, en una forma no estructurada, está generando inquietud. No contra la reforma sino que en la forma en que está siendo aplicadas”.

Finalmente dijo que no ve que se vaya a producir mucha demanda para entrar a generar nuevos proyectos en Chile. “Los proyectos que se generarán van a ser proyectos buenos. Mantos Copper se compró porque el yacimiento de Mantoverde es de primera clase. Respecto a Cerro Colorado hay que ver, porque nadie va a compararlo por los cinco años remanentes, lo están comprando por el potencial del yacimiento que tiene por debajo. Relincho lo mismo, son dos proyectos que juntos tiene un potencial, pero si no fueran por esos proyectos que son emblemáticos, buenos, Chile ha perdido un poco su brillo y hasta que no resuelva sus problemas no se va a volver a ver el nivel de inversión que se ha visto en los últimos 20 años”, indicó.

Respecto a la relación de las compañías mineras y las comunidades, que el estudio insiste en cambiar la forma de relacionarse, el experto de PwC, señaló que “son las propias empresas que tienen que hacer un mea culpa. Tenemos una industria que creció demasiado rápido, que demandó muy rápido, el alza de los precios y cuando bajan todos sufren, Hubo poca atención en cuanto a los temas sociales y en atenciones medio ambientales. Me consta que empresas grandes y medianas en Chile están conscientes de que tienen que mejorar su nivel de gestión”.

Agregó que tiene que gestionar en forma integrada con la comunidad y de verdad, no sólo de palabras.

Al consultarle si lo que han hecho hasta ahora no ha sido suficiente, Becker dijo que “está bien pero han cometido demasiados errores y no es suficiente”.

Agregó que han hecho mucho, pero que aún falta y recordó que la industria minera no está divorciada de otras industrias, las que también tienen que abarcar esos desafíos.

INNOVACION Y TECNOLOGIA

La innovación en esta nueva era es muy relevante. “La minería va a ser, sin duda, impactada en forma negativa y positiva por las innovaciones. “Menos mal que va a ser menos el impacto que en otras industrias. Habrán otras, incluidos nosotros, que seremos afectados por las nuevas tecnologías, automatización. No es que viene, sino que ya está. En Chile aún no está en una escala muy grande, pero existe”, señaló.

Añadió que en la minería del futuro habrá más automatización, más mundo digital, Blockchain y otros. “La minería existente no puede competir con la nueva, tiene que introducir esos cambios, pero respectando los temas medio ambientales y sociales”.

Dijo además, que en el conjunto va a ser un beneficio para el país y la minería, ya que el blockchain podría asegurar la procedencia de las materias primas, y tendría la capacidad para crear un mercado digital de minerales geo-etiquetados que todavía estén en el suelo.

“Eso va a permitir expandir la industria. Pero hay grupos de intereses que van a sufrir en un momento pero beneficiados en otro, pero como país nos interesa cualquier innovación o aspecto que nos ayude a reposicionar a Chile como un actor relevante en la minería”, aseveró Becker.

Explicó que es interesante hablar de drones, de los grandes camiones de 300 toneladas sin chófer, pero agregó que “la automatización y la innovación van mucho más allá que esas dos áreas. La molienda SAG hoy no es sólo un tremendo tubo, tiene tantos sensores adentro que la mantención es mucho más efectiva que en el pasado. El sensor dice cuándo hay que hacer mantención, se optimiza todo. Es el internet de las cosas. El sensor va a comunicar con el filtro, y con todos las aspectos, todas estas son innovaciones van a aumentar la productividad”.

Respecto a la inclusión de nuevas tecnologías frente al capital humano, Colin Becker dijo que “en esta industria, que va a enfrentar los mismos desafíos que todas las industrias del mundo, hay que tener respeto y consideración por los trabajadores”.

Indicó también que la minería va a tener que recapacitar e implementar nueva tecnología y adaptar a las personas para que las utilicen mejor.

“Esto no es un conflicto entre la tecnología y las personas sino que una adaptación para poder mejorar. Que va a significar menor dotación en la faena, quizás sí, pero tal vez puede ser reutilizado en otra parte de la cadena, porque en Chile exportamos commodity, no lo transformamos en un producto semi elaborado o elaborado. Si logramos hacer más eficiente la extracción y sólo producir cobre bruto, quizás se pueda redirigir gente en valor agregado.”.

Explicó que hay otros cambios en el mundo, que también se tratan en el estudio, que consisten en una plataforma única que actúa con un sin número de proveedores y de clientes, Antes se tenía solo un proveedor, pero hoy hay mucha oferta para mucha demanda.

Se indica que en la minería existe en un gran ecosistema global que va más allá de su propia cadena de suministro y de los clientes y otros stakeholders con que las organizaciones tratan diariamente. Para maximizar la innovación y el crecimiento las mineras deberán estar dispuestas a formar asociaciones, y para eso deberán construir una cultura que fomente la colaboración y aliente a las personas a trabajar juntas hacia indicadores clave de desempeño y estándares de seguridad.

VISION DE FUTURO

El informe de PwC desarrolla cuatro escenarios hipotéticos que brindan una idea de los desafíos y oportunidades de la industria en los próximos años.

Uno de ellos es el éxito limitado e indican que las mineras están en constante conflicto con los intereses de sus stakeholders. En la actualidad existe una baja de confianza en el sector, dados los grandes ajustes realizados en los últimos años, y el éxito se vuelve cada vez más difícil de lograr.

La irrupción de las empresas no mineras, éstas dicen que son empresas bien financiadas, con alta tecnología y socialmente exitosas que superan a muchos actores tradicionales en un mundo altamente regulado.

Respecto a las superpotencias mineras, el estudio precisa que habiendo comenzado a autorregularse, las mineras operan en colaboración, con proyectos cortos y predecibles. La transparencia es alta; los beneficios más pequeños pero sostenibles favorecen a las superpotencias mineras.

Finalmente la transformación de la minería, aquella que atrae a los participantes altamente innovadores de nuevas industrias. Libre de establecer su propio curso y enriquecerse con las nuevas ideas y el capital, las mineras se transforman.