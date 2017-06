Perú-Scotiabank: Caída de inversión en exploración minera empezará a moderarse este año

En el primer trimestre del 2017 la inversión en exploración se ha incrementado en 16%. De hecho, viene aumentando por segundo trimestre consecutivo.

En el cuarto trimestre del 2016 aumentó 18%, rompiendo una racha de caída de 13 trimestres consecutivos, indicó el Scotiabank.

El 2017 será el cuarto año de caída consecutiva de la inversión minera, sin embargo, el Scotiabank estimó que la caída se moderará a alrededor de 8% alcanzando una inversión de US$ 3,900 millones al cierre del año.

Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la inversión minera ha caído 15% en el primer trimestre del 2017 a US$ 865 millones.

“Si bien no incluimos en nuestras proyecciones el inicio de la construcción de grandes proyectos nuevos en el transcurso del 2017, prevemos un menor efecto base en los próximos meses por las inversiones en el proyecto Las Bambas y en la Ampliación de Cerro Verde y una ligera recuperación de la inversión en la exploración minera”, señaló.

[Etiqueta]

La analista senior del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, Erika Manchego, señaló que su proyección de US$ 3,900 millones incluye la inversión en la Ampliación de Toquepala de Southern Perú (US$ 1,200 millones) y la Fase II de la Ampliación de Marcona de Shougang Hierro Perú (US$ 1,000 millones).

Estos son los proyectos de inversión más grandes que se encuentran actualmente en etapa de construcción hasta mediados del 2018. El resto de la inversión minera provendría de las inversiones en mantenimiento y de la inversión en exploración.

“Para el 2018 estimamos que la inversión minera dejaría de caer y se mantendría relativamente estable. Nuestro estimado para el 2018 considera el remanente de las inversiones de Southern y Shougang, así como el inicio de la inversión de medianos proyectos como Magistral de Cía Minera Milpo, Mina Justa de Minsur y San Gabriel de Cía de Minas Buenaventura”, señaló en el Reporte Semanal del banco.

Asimismo, seguirán contribuyendo las inversiones en mantenimiento y la recuperación de la exploración.

Proyectos

La inversión minera continúa afectada por la menor incidencia de proyectos grandes en ejecución. El remanente de la inversión en Cerro Verde y Las Bambas estuvo concentrado en el primer trimestre del 2016, alcanzando 47% y 36% del total invertido por cada empresa en el 2016.

Actualmente hay dos grandes proyectos mineros en construcción: la Ampliación de Toquepala (Tacna) de Southern Perú y la Fase II de la Ampliación de Marcona (Ica) de Shougang Hierro Perú.

Según el reporte de resultados del primer trimestre del 2017 de Southern, la Ampliación de Toquepala registra un avance del 58% y estaría terminado en el segundo trimestre del 2018.

Asimismo, Shougang reportó una ejecución de la inversión del 63%, por lo que estimamos que el proyecto esté concluido en el 2018.

Por ahora no se ha anunciado el inicio de construcción de nuevos proyectos mineros en el Perú. Por lo tanto, es poco probable que en lo que queda del año se registre algún aporte significativo a la inversión proveniente de un nuevo proyecto minero.

Sin embargo, existe una cartera de proyectos por un monto cercano a los US$ 44,000 millones que se podría desarrollar en los próximos años.

Entre los proyectos que podrían empezar su inversión en el 2018 están los proyectos de cobre Magistral (Ancash) de Milpo y Mina Justa (Ica) de Minsur y el proyecto aurífero San Gabriel (Moquegua) de Buenaventura.

Estos proyectos representan una inversión conjunta de alrededor de US$ 2,000 millones y contribuirían a estabilizar a la inversión en el 2018 y podrían generar un impulso moderado a partir del 2019.

Tendencia

La inversión en exploración minera representa cerca del 9% de la inversión minera del Perú. En el 2012 la inversión en exploración alcanzó un récord de US$ 905 millones, cayendo en los años siguientes hasta totalizar US$ 373 millones en el 2016 –su nivel más bajo desde el 2008-.

En el primer trimestre del 2017 la inversión en exploración se ha incrementado en 16%. De hecho, viene aumentando por segundo trimestre consecutivo. En el cuarto trimestre del 2016 aumentó 18%, rompiendo una racha de caída de 13 trimestres consecutivos.

[Etiqueta]

La recuperación de la inversión en exploración responde, principalmente, al mejor desempeño de los precios de los metales. En el 2016 los precios de los metales dejaron de caer. La mayoría de ellos, incluso, registró incrementos en sus precios promedio.

Asimismo, en lo que va del 2017 el comportamiento de los precios ha seguido siendo positivo. La mejora en los precios de los metales viene provocando un incremento en las ganancias de la mayoría de las empresas mineras después de algunos años de ajustes financieros.

El mejor balance de las empresas permite la reactivación de la exploración minera. Además, la menor volatilidad y las expectativas más favorables hacia los precios de los metales también influyen positivamente en las decisiones de inversión.

La exploración minera no requiere una inversión significativa, a diferencia de la inversión comprometida en la construcción de una nueva operación minera, por eso es de las primeras en reactivarse, indicó Manchego.

La caída de la inversión en exploración minera se ha dado a nivel global. Según la consultora S&P Global Market Intelligence, la inversión global en exploración minera cayó 66% en los últimos cuatro años, pasando de un récord de US$ 20,530 millones en el 2012 a US$ 6,890 millones en el 2016.

Esta caída es mayor a la que se registró en el Perú durante el mismo periodo (-59%). Es probable que la menor caída de la inversión en exploración en el Perú se deba a las buenas condiciones geológicas y a los bajos costos.

De hecho, Latinoamérica es la región que concentra el mayor porcentaje de la inversión total en exploración (28%), siendo el Perú, junto con México y Chile los países que reciben más inversión (6% del total cada uno), en el Reporte Semanal del banco.

S&P estima que la inversión en exploración se recuperaría en los próximos años alcanzando US$ 18,000 millones en el 2025.

Fuente: Gestión

Relacionada: