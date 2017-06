“La Contraloría se debería reservar para situaciones excepcionales”

-¿Cómo califica la labor de Cochilco en este tema, considerando que tiene atribuciones fiscalizadoras?

“Cochilco muchas veces ha encontrado cosas que no están bien. Aquí ha habido despidos de gente en algunos casos en que había fraude. Se cambian los procedimientos y controles para que no se vuelvan a producir”.

-¿Qué organismo debiera fiscalizar a Codelco?

“El primer elemento de control importantísimo son los controles internos de la empresa. Es el propio directorio de la empresa el responsable de controlar. Es una labor indelegable. En segundo lugar, hay materias que son propias de las juntas de accionistas, en este caso, el Presidente de la República, delegando en los ministros de Minería y Hacienda. Después está el control que ejercen las leyes. Por ejemplo, la Ley de Sociedades Anónimas (LSA), que se le aplica a Codelco pese a no ser S.A.; en el caso de las operaciones relacionadas, es la L.S.A. la que establece cómo se deben tratar las operaciones al interior de las empresas. Eso vale para las empresas privadas y para Codelco. En el caso de Codelco, dado que es una empresa pública, tiene elementos adicionales de control. Está Cochilco, como organismo especializado, que controla a Codelco en una forma por sobre lo que se les exige a las empresas. Está también la Contraloría (CGR) para situaciones excepcionales”.

-¿Le parece que a la CGR le corresponde revisar los contratos?

“No, porque no es una situación excepcional. Le corresponde a Cochilco esa investigación. La CGR se debería reservar para situaciones excepcionales. Codelco tiene un problema: tiene muchas normas superpuestas que se han ido acumulando con los años y no son coherentes. Eso debe ser arreglado y puede ser lo que pasa en este caso. Hay muchas interpretaciones de que si los empleados de Codelco son o no empleados públicos; de si Codelco es o no una empresa pública que debe regirse por el Estatuto Administrativo o por la L.S.A., etcétera. Creo que esto amerita una ley que despeje esas cosas y las ordene bien”.

Fuente: El Mercurio