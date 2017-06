Cochilco defiende su gestión fiscalizadora a estatal en la Cámara

Tras cuestionamientos a su labor:

Vicepresidente ejecutivo destacó que indagaciones mejoraron en actual gobierno.

El vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández, defendió la actividad fiscalizadora del organismo en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. Esto, en el marco de los cuestionamientos que se le han formulado a la entidad estatal por su gestión de control a Codelco, y en medio de las supuestas irregularidades en contratos celebrados por la minera con firmas vinculadas a familiares de ejecutivos de la compañía.

La autoridad aseveró que es “un error histórico de apreciación afirmar que Cochilco es asesor de Codelco”. También disparó sus dardos contra la administración pasada. “En el gobierno anterior se minimizó a tal punto la fiscalización de Cochilco, que se unieron las áreas de fiscalización y de evaluación de inversiones. Incluso, se redujo el área de fiscalización a siete personas”, dijo.

Hernández también destacó que al inicio de la actual administración decidieron que Cochilco “requería recuperar su capacidad fiscalizadora”. Así, actualmente son 13 los profesionales que se encargan de este aspecto.

El representante del servicio manifestó que “cuando se afirma que Cochilco no fiscaliza, eso no es cierto. No hay ninguna otra institución en el país con capacidad de fiscalización más especializada para Codelco y Enami que Cochilco”. Aseguró también que gran parte de la labor informada por Contraloría respecto de Codelco se hizo en base a auditorías realizadas por Cochilco.

Fuente: El Mercurio/Luis Musquiz

