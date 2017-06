Muñoz fue primera mayoría y Paniagua la novedad en las elecciones del Sindicato N°1

1.295 asociados eligieron a los siete trabajadores que liderarán el directorio del gremio hasta el año 2020. El presidente será definido a la brevedad.

Los siete dirigentes electos del sindicato N°1 de Chuquicamata, podrían definir hoy mismo al presidente del mayor gremio de Codelco, para el período 2017-2020. Definición que los directivos esperan tomar “a la brevedad”, tras el proceso eleccionario del miércoles, en el que participaron 1.295 trabajadores que se inclinaron por Alberto Muñoz, con 695 preferencias, como primera mayoría.

“Me hace sentir tremendamente contento, tener por segunda vez la más alta votación, tener la confianza y el respaldo de las bases. Esto me da fuerzas para seguir trabajando de cara a los trabajadores, porque lo más importante es que el dirigente esté en terreno, que a las 03.40 de la madrugada esté en la mina Chuquicamata o la mina Sur”, expresó Muñoz.

El dirigente, consultado sobre cuál es su futuro en el sindicato, considerando que Jaime Graz no logró ser reelecto y eso moverá las piezas del directorio, dijo que “ahora hay que llamar a la unidad sindical, porque no importa el cargo que uno tenga, soy dirigente de los trabajadores y desde donde esté, trabajaré por las bases, pues ése es el mandato que he recibido de su mayoría”.

Nuevo integrante

Al directorio se suma Freddy Paniagua, que con 561 votos obtuvo el segundo lugar en las votaciones. “Ahora debo plasmar mi proyecto en el sindicato y seguir mi objetivo, que es la lucha por los trabajadores. Teníamos mucha confianza en el equipo del Comando de Trabajadores Unidos (CTU), porque el ambiente en las minas y las plantas de Chuquicamata era de renovación”, dijo el operador de la Fundición.

Paniagua agregó que, si bien resta definir los cargos de cada uno de los siete dirigentes, “la lucha por los trabajadores hay que darla en el puesto en el que se esté y junto a los otros dirigentes sindicales que integran el Comando”.

El directorio del sindicato N°1, que en total tiene 1.711 asociados, quedó integrado además por los dirigentes reelectos Cecilia González, Héctor Roco, Humberto Navarro, Hilario Ramírez y David Bernal.

