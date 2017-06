Mandataria confirma US$ 4 mil millones en materia de capitalización para Codelco

Inyección de recursos terminará de materializarse a más tardar en 2019, explicaron en la estatal:

La jefe de Estado señaló durante su última Cuenta Pública que hasta la fecha la cuprífera ha recibido US$ 1.300 millones para avanzar en sus proyectos.

Como la mayor capitalización de la historia de Codelco, calificó la Presidenta Michelle Bachelet en la Cuenta Pública la inyección que se materializará en la estatal. Esto, al confirmar que el monto total a entregar a la compañía completará los US$ 4 mil millones anunciados al inicio de su gobierno.

Sin embargo, la Mandataria precisó que Codelco ha recibido US$ 1.300 millones de ese monto total. Según la empresa, en 2014 la capitalización fue por US$ 200 millones, esto por concepto de retención de utilidades. En 2015 se registraron US$ 600 millones de aporte de capital, y en 2016 se le entregaron US$ 500 millones a la minera.

Mientras que en abril de este año recibió US$ 475 millones en recursos. Esto último, correspondiente a retornos de los pagos por sobre los excedentes por Ley Reservada del Cobre.

En cuanto a los US$ 2.700 millones que faltan para enterar los US$ 4 mil millones por concepto de capitalización, la ley que rige esta materia, dictada este año, indica que esa suma se materializará en un período no más allá del 2019.

Los recursos, según la Mandataria, permitirán a la compañía “desarrollar sus proyectos estructurales y mantener la competitividad de nuestra mayor empresa”. Además, destacó el desempeño de los trabajadores en el marco de las nuevas estrategias que se han implementado en la minera. “Codelco y sus trabajadores han respondido a esta confianza del país y han reducido significativamente sus costos y aumentado su productividad”, señaló.

La Presidenta Bachelet agregó que la minería presentará nuevos desafíos enfocados en la producción limpia de los metales, encargando estudios en conjunto a Codelco, InvestChile, Corfo y Enami. En esta línea confirmó la inversión en una nueva fundición en la Región de Atacama (Ver recuadro).

Explotación del litio

A su vez, la Mandataria se refirió a nuevos negocios de explotación en los que a futuro se podría involucrar la minera estatal. Puntualmente, señaló el litio, mineral que ha cobrado relevancia por el crecimiento de la industria mundial de baterías recargables y que ha motivado el crecimiento de operaciones de nuevos actores en el país en la extracción de este elemento, como es el caso de Rockwood Lithium, de la gigante Albermarle, que también opera en el salar de Atacama.

“Codelco prepara la primera explotación pública en asociación con el sector privado en los salares Maricunga y Pedernales”, recordó Bachelet al respecto.

En la minera manifestaron que en mayo la compañía fue autorizada por la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), para la extracción y venta de litio. Para esto, la cuprífera está buscando un socio, el cual se definirá a fines de 2017.

US$ 2.700 millones faltan por transferir a Codelco. Este monto puede ser ejecutado hasta 2019.

US$ 700 millones costaría la nueva fundición en Atacama.

