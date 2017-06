El Precio del Oro Hoy Sube frente a un Dólar Más Débil

Los precios del oro subieron el miércoles, borrando todas las pérdidas del día anterior, mientras el dólar bajaba. Las ganancias del metal precioso, sin embargo, fueron limitadas por las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos suba los tipos de interés este mes.

El mercado inicialmente probó el soporte en alrededor del nivel de 1259 dólares antes de regresar a la zona de 1271,50- 1269.

El par XAU/USD está probando esta barrera otra vez hoy, pero parece que los traders se están conteniendo antes de los datos clave de EEUU de esta semana. Los toros todavía tienen la ventaja técnica a medio plazo, con el mercado negociándose por debajo de las nubes de Ichimoku en el marco semanal y de 4 horas, pero la dirección a corto plazo dependerá del resultado de la prueba de la zona de 1271,50- 1269.



Precio del Oro Hoy

La vela con una sombra superior grande (gráfico de 4 horas) sugiere que no deberíamos descartar un retroceso a 1265/3 si el mercado no logra subir por encima de 1271,50. Los osos tendrán que tomar esta zona para probar el nivel de 1259, que resulta ser la parte superior de la nube de 4 horas. Una ruptura por debajo de allí señalará que la zona de 1256,50-1254 será el próximo objetivo. Por otro lado, si el XAU/USD penetra convincentemente la zona de 1271,50-1269, entonces podríamos ver a los toros probando otra vez la zona de 1277,35-1276. Un cierre diario por encima de 1277,35 me llevará a pensar que el mercado se está preparando para probar la zona de 1283/2.

