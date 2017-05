Raimundo Espinoza, presidente de la FTC y director de Codelco: “Con este dictamen la competitividad de Codelco queda bastante frágil”

Entidad sindical de la minera se reunirá con el contralor para exponer su preocupación por la decisión del organismo.

Aún con dudas respecto de la forma en que debe operar Codelco está Raimundo Espinoza. El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y director de la minera señala que el contralor, Jorge Bermúdez, si bien reconoce que la empresa tiene la facultad de desarrollar sus negociaciones colectivas bajo el Código del Trabajo, no despeja si Codelco tiene o no las atribuciones necesarias para poder cerrar acuerdos que estén sobre esa norma, como sucede en algunos pactos colectivos de la minera, donde los beneficios exceden lo estipulado en la normativa. “Es un tema que el contralor tiene que clarificar”, dice Espinoza, quien mañana se reunirá con Bermúdez y, al día siguiente, irá al Congreso para asistir a una sesión convocada por la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, para tratar esta controversia.

¿Quedan más claras para los trabajadores las facultades de negociación que tiene Codelco en sus procesos de negociación colectiva tras el dictamen del jueves de la Contraloría?

No me basta con el dictamen de Contraloría, porque acá hay interpretaciones distintas. Queremos que el contralor aclare cuáles son los acuerdos que podemos adoptar con la empresa y qué pasará con los planes de egreso, porque es un beneficio que no siempre está incluido en el contrato colectivo y puede ser visto como que está por sobre la ley laboral. Entonces, ¿cuál es el límite que tiene Codelco para negociar? Eso es lo que queremos que nos aclaren.

¿Cuándo esperan reunirse con el contralor y qué esperan de esa cita?

Nos reuniremos el 30 de mayo y esperamos que el contralor nos aclare las dos leyes: la 1.350 y la modificación al gobierno corporativo.

¿Cómo ven el impacto de este conflicto con Contraloría en la posición mundial de la cuprera?

Con este dictamen, la competitividad de Codelco queda bastante frágil, sobre todo con lo relacionado con los negocios de la compañía, porque también se ha cuestionado la forma en que Codelco cierra sus contratos. ¿Las compras ahora las vamos a hacer por Chile Compra? Esta, que es una empresa productora, ¿se va a regir, en ciertos casos, bajo las normas de la administración pública? Son cosas que no quedan claras.

¿Podrían aparecer más indemnizaciones que puedan ser calificadas por la Contraloría por sobre la ley?

El tema de las indemnizaciones se relaciona con las condiciones que se dan en los procesos de negociación colectiva. Yo no voy a defender la indemnización que tiene un dirigente del Rol A, porque no sé cómo negociaron ellos, no sé su cargo ni su sueldo. Lo que voy a defender son los acuerdos que nosotros, como Federación de Trabajadores del Cobre, tenemos.

Pero hay un cuestionamiento a un pago de Codelco. ¿Se actuó mal?

Pero ¿cuánto gana un subgerente de un área, siete u ocho millones de pesos? y ¿cuántos años llevaba él, 30 años? En el dictamen, el contralor no cuestiona la indemnización, sino que cuestiona el pago de las vacaciones. Un trabajador nuestro puede tener hasta 45 días de vacaciones, sumando los días progresivos, más feriados y más los días efectivos. Hoy, para organizar los turnos dentro de la empresa, hay gente que tiene que acumular vacaciones.

¿Por qué esa irregularidad?

Por la falta de dotación y por la forma en la que operan los sistemas de turnos. Hay algunos trabajadores que se toman una o dos semanas de vacaciones y van quedando días acumulados, y la jurisprudencia que hay en torno a esto es que un trabajador que tiene acumulación de vacaciones la empresa tiene que pagárselas, porque legalmente les corresponden.

Legalmente sólo se permiten dos años consecutivos de acumulación de vacaciones, eso dice la Contraloría, y en el caso de González se le pagaron más. ¿Por qué?

No tengo antecedentes, porque no conozco sus condiciones. El Código del Trabajo dice que se pueden acumular dos años consecutivos de vacaciones, pero es responsabilidad de la empresa dar las vacaciones cuando correspondan. Como se producen este tipo de situaciones en Codelco, hay trabajadores que las acumulan.

¿Eso se va a regularizar?

Hay procesos que se están regularizando, pero es un tema que tiene que resolver la empresa, es probable que se tenga que contratar más gente. Como trabajadores creemos que la gente tiene que salir y tomarse sus días de vacaciones cuando corresponde, porque es su descanso, pero es la empresa la que tiene que responder por qué ocurre esto.

¿En el directorio se ha hablado cómo se operará ahora?

No puedo comentar lo que se está tratando en el directorio, pero tiene que haber una definición jurídica para que, de una vez por todas, se corte esta discusión, porque si no la empresa va a caer en una situación de inamovilidad, es decir, nadie va a querer tomar decisiones ni medidas.

¿Hoy está así Codelco?

En algunos sectores está así. Existe un grado de dificultad en la toma de decisiones y eso es muy complicado para una empresa productora. En esta empresa todos los días se están tomando decisiones de distintas formas, por eso es importante clarificar el alcance jurídico de esta situación.

Fuente: La Tercera/ Carolina Pizarro

