Barroterán, Múzquiz, Coahuila.- La “Chata” Garza, como mejor se conoce a Enedelia Garza Flores, es un personaje de la región Carbonífera por su trabajo como minera del carbón, después empresaria del carbón, agricultora, ganadera y hoy encargada de Obras Públicas de su comunidad, por 50 años priista hoy advierte que con la actitud de los candidatos que no cumplen, muchos pueden perder.

Explica con su estilo directo y con frases dominadas por maldiciones o altisonantes, que siempre ha ayudado al PRI, pero desde Humberto Moreira solicitó varios apoyos y solo les dieron un vehículo escolar, después Rubén Moreira prometió y bajo el argumento que no encontraban el oficio de petición “No nos dieron ni madres”, asegura.

Ahora ha tenido la precaución de dejar copia de las peticiones, pero un tanto decepcionada principalmente de la candidata de su partido en Múzquiz, “la Muñeca” esposa del ex alcalde Fito Mondragón, quien le reclamó por qué tiene contacto con gente que anda con otros candidatos, a lo que ella responde es gente de su pueblo que le pide ayuda, sin importar de qué partido o con qué candidato anden, ellos tienen derecho a decidir.

Recuerda que cuando la presidencia de Múzquiz estuvo tomada hace una década ella fue con su gente y echaron fuera a los panistas y no le dieron ni las gracias, mucho menos para el diésel del camión en que transportó la gente.

A sus 78 años dirige Obras Públicas de su comunidad.

La “Chata” Garza, a sus 78 años es un ícono de la región, quien siempre tiene disposición de ayudar a quien se lo pide, en Barroterán actualmente es encargada de Obras Públicas, pero no es la que dirige, es una más de los que mueven tierra, materiales, ramas, materiales y decide qué solicitud atender primero, siempre atendiendo a “quien tenga más necesidad, requiere preferencia”, dice.

Ataviada de sombrero tejano, camisa de cuadros y mezclilla con bota alta, mientras camina, platica pero entre cada frase la mitad son maldiciones, groserías o palabras altisonantes, es su estilo y la gente la identifica como una luchadora social, dicen quienes la conocen “No tiene pelos en la lengua” para reclamar algo a quien sea.

Orgullosa recuerda que fue empleada de una mina del carbón ya hace casi medio siglo, ha visto muchas tragedias mineras de todos tamaños, ha perdido familiares y amigos en explosiones e inundaciones de minas y pozos, después fue empresaria carbonera, hoy renta sus tierras para explotar carbón.

Hasta la casa o rancho de la “Chata” Garza es diferente en el corredor de Barroterán–Las Esperanzas-Palaú- es una casa de tres pisos, desde donde se puede ver la carretera estatal y sus alrededores, dice ella para tener a la mira de su escopeta a todo el que quiera entrar sin permiso.

Su propiedad bien cercada, tiene chivas, vacas, borregas, pavorreales, gallinas de varios tipos y no podían faltar muchos perros y gatos, destaca en el desolado paisaje de la carretera estatal que comunica el inicio del municipio de Múzquiz con la cabecera municipal, pasando por muchos otros minerales.

En su traspatio destacan también implementos que utilizó en sus tareas mineras, cadenas, tambos de 200 litros, estructuras de todo tipo, fierros viejos que muestran que hace ya varios años cambió los recorridos en los tajos y pozos carboneros por la granja y ahora la pala y el rastrillo limpiando calles para su localidad Barroterán.

Ella usa su camioneta para las tareas de Obras Públicas de Barroterán una de las localidades mineras de Múzquiz, de lo que dice “yo no les pido ni madres, yo voy a hacer lo que se tiene que hacer, a veces me toca poner material, herramientas, pues ni modo, la gente requiere ayuda sin importar de dónde”.

La “Chata” Garza recuerda orgullosa que sus hijos son profesionistas y están bien, lo que le permite a ella no depender de un sueldo en su trabajo como responsable de Obras Públicas de Barroterán, y a la vez le permite ser libre, abierta para poder decir cuando las cosas están mal, “a mí no me asustan queriendo quitarme algún servicio o apoyo”.

Sobre qué es lo único que pediría a sus autoridades, a los políticos en campaña, afirma que no prometan lo que no pueden cumplir, que no engañen a la gente, que no los obliguen a ser de determinado partido, porque después truenan, habrá un momento que se cansen.

De sus necesidades, dice que solo esperaría que la ayudaran con una toma de agua, para su ranchito, pero esa también es una demanda de muchas familias de Barroterán, la región y el estado.

Fuente:El Sol de la Laguna/ Abel Rodas Ramírez