Hacienda en alerta tras fallos de Contraloría por Codelco

Subrayó importancia de contar con reglas claras para las empresas:

El ministro Rodrigo Valdés señaló que fue contactado por ejecutivos y directores de varias firmas públicas que le expresaron su preocupación por los efectos de las resoluciones de la entidad.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, realizó ayer una declaración pública donde manifestó una profunda preocupación por los efectos que están generando los últimos pronunciamientos y dictámenes de la Contraloría General de la República en la gestión de las empresas públicas.

Esto ocurre tras polémica que se generó entre Codelco y la Contraloría en las últimas semanas. El organismo ha cuestionado el mecanismo de asignación de contratos y la indemnización de un ex director que recibió $511 millones. Estas decisiones podrían paralizar ciertas decisiones de la administración de la cuprera estatal en el ámbito de las contrataciones y las negociaciones colectivas, según interpretaron al interior de la compañía.

“Hoy percibimos que se empieza a instalar un escenario de incertidumbre en la administración superior de varias de estas empresas respecto de, por ejemplo, sus facultades … hasta dónde llegan, lo que evidentemente puede impactar su buen funcionamiento”, dijo Valdés. La autoridad sostuvo que en las últimas semanas fue contactado por presidentes, directores y gerentes de empresas públicas, quienes expresaron preocupaciones por el efecto que estos dictámenes podrían tener en la gestión eficiente de las compañías.

“En los últimos meses, la Contraloría ha tenido una serie de pronunciamientos que cambian significativamente la interpretación que existía hasta ahora de varios aspectos que tienen relación a cómo se manejan las empresas públicas, cómo es una buena administración de las empresas públicas”, agregó el ministro. Dijo que comparte la preocupación de los directorios y que el Ejecutivo respaldará las medidas que ellos consideren necesarias tomar, incluso ir a la Justicia y que “algunos de estos temas sean resueltos por los Tribunales, como corresponde en un Estado de derecho”.

Valdés agregó que es importante tener certeza jurídica respecto al marco que rige a las empresas públicas y además que se les garantice una gestión “competitiva”.

En tanto, el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, señaló que necesitan tener reglas del juego claras en la estatal, subrayando que compiten contra privados.

A su vez, valoró el oficio que recibieron esta semana, donde la Contraloría reconoció las facultades de Codelco como empresa, y su margen para seguir gestionando sus relaciones laborales, aunque el ente contralor reafirmó sus atribuciones fiscalizadoras sobre la estatal. “Espero que lo que ocurrió ayer (el jueves) nos esté indicando un camino”, manifestó.

Minera estatal logra excedentes por US$ 534 millones a marzo

La Corporación Nacional de Cobre (Codelco) señaló ayer que, durante el primer trimestre del año, generó excedentes corporativos por US$ 534 millones, más que en todo 2016, cuando alcanzaron los US$ 500 millones. La cifra también fue mejor que los resultados mostrados en el mismo período del año pasado, en que la compañía anotó pérdidas por US$ 151 millones. El presidente ejecutivo de la compañía, Nelson Pizarro, sostuvo que la mejora obedeció a un mejor precio del cobre y la gestión orientada a reducir costos.

Fuente: El Mercurio/M. Penaforte e I. Barberis

Relacionada: