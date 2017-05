Argentina-Fiebre del “oro blanco” en la puna

Carbonato de litio

De autos a celulares, las baterías modernas convierten a los salares en destino de inversiones de escala global. Un “triángulo” de riquezas minerales se concentra en la Argentina, Chile y Bolivia.

Las tecnologías de extracción del litio en los salares es materia de debate. Hay estudios de la UBA y de su par de Jujuy que son alentadores, pero la polémica está abierta.

La minera que opera en el Salar de Cauchari, en plena Puna jujeña, aporta para que la provincia se convierta en la primera productora en cantidad de carbonato de litio del país, de acuerdo con una inversión programada de 420 millones de dólares, según revelaron autoridades de la empresa.

Así lo refirió el referente de la minera Exar en Jujuy, Franco Mignacco, al indicar que “el desafío es poder convertirnos en el primer productor de carbonato de litio del país y la región” en relación a las proyecciones de inversión por parte de la empresa.

Cabe consignar que el otro proyecto de extracción de litio corresponde a la empresa Sales de Jujuy, emplazada en el salar de Olaroz que nació de una inversión de 250 millones de dólares y pertenece al grupo Orocobre LTD, que es dueña del 66,5 %, junto a Toyota Tsusho que detenta el 25% y la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), con el 8,5 %.

Para este año, entre los dos emprendimientos se prevé una producción de 57.500 toneladas de carbonato de litio y de esta manera posicionarse como el primer productor de este mineral en el país.

Jujuy es una las provincias productoras de litio juntamente con Salta y Catamarca, y nuestro país conforma el triángulo de productores en Sudamérica de este mineral con Bolivia y Chile.

En ese marco Mignacco dijo que el proyecto “planifica invertir 420 millones dólares en dos años, lo que va a generar alrededor de 800 puestos de trabajo durante la construcción de la planta y estamos tratando de que la mayor mano de obra sea de miembros de las comunidades de la puna”.

Asimismo consideró que la provincia de Jujuy “necesita que se generen puestos de trabajo genuinos que realmente vengan del sector privado y se mantengan en el tiempo con sueldos que están por encima de la media”.

Por otra parte, hizo referencia a la futura planta para la construcción de celdas que compone una parte de las baterías de litio: “Creemos que tenemos que dar ese paso, pero primero tenemos que convertirnos en el primer productor de carbonato de litio”. Este proyecto es operado por una sociedad público-privada integrada por las firmas Posco (Corea del Sur), Minera Exar (Canadiense) asociada con la japonesa Mitsubishi Materiales Corp. y la empresa estatal jujeña (Jemse, con el 8,5%).

Cotización en alza

La tonelada de carbonato de litio dio cuenta de un incremento del 48,02 % al pasar de un promedio de U$S 5.050 la tonelada en 2014 a U$S 7.475 en 2016, con picos en el segundo semestre del año que superaron los U$S 9.000.

En cuanto a la demanda global del año pasado cerró en 37.800 toneladas, un 13,5% mayor a la de 2015, mientras que en el mismo período el uso del litio en baterías, con un 39% del mercado, desplazó del histórico primer lugar al de cerámica y vidrio, y se espera que para el 2025 represente más de dos tercios de la demanda.

La Argentina se encuentra en cuarto lugar en cantidad de reservas probadas de litio, aunque dependiendo de las fuentes, puede aparecer tercero, y posee entre el 25% y 30% de los potenciales recursos del denominado “triángulo del litio” formado junto con Bolivia y Chile.

Fuente: El Litoral

