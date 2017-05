Operadoras y operadores de Radomiro Tomic certifican sus competencias laborales

En el grupo está la primera mujer a nivel nacional:

Esta División de Codelco realizó la primera de tres ceremonias en conjunto con ChileValora.

La división Radomiro Tomic realizó la primera de tres ceremonias de Certificación de Competencias Laborales, en conjunto con ChileValora, institución del servicio público con representación del mundo de los trabajadores, empresarios y gobierno, y que se relaciona con la Presidencia de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

El evento tuvo un carácter especial, ya que dentro de las personas certificadas se encuentra Felicia Fuentes, operadora Mantenedora Planta de Radomiro Tomic, la primera mujer a nivel nacional certificada en dicha función. “Aprendí un oficio, aprendí dentro de la empresa cuando me dieron la oportunidad. Tener la oportunidad de certificar y que indique que están profesionalizando mi labor es un plus para la empleabilidad, para la movilidad dentro del rubro, genera mayores expectativas y por supuesto que sólo tiene posiciones muy positivas”, enfatizó

Esto es un orgullo no sólo para ella y su familia, sino que para la división en su totalidad, como lo destacó Luis Guíñez, gerente de Recursos Humanos: “El caso de Felicia es un triple orgullo para nosotros, la verdad es que uno no lo hace conscientemente, uno busca a las personas que están capacitadas, las personas que uno confía en que van a poder superar estas pruebas. No hicimos en ningún minuto una distinción de si eran hombres o mujeres, pero también es importante para nosotros y que va muy de la mano esta mirada con la certificación que vamos a hacer de Diversidad de Género y la Norma Chilena 3262”.

El orgullo de crecer profesionalmente

Para cada una de las personas certificadas, esta actividad es una manera de demostrar que su trabajo no es realizado de manera mecánica, sino que preocupados de cada uno de los pasos que se deben seguir para un trabajo seguro y sin contratiempos.

Rubén Llauquén, también es Operador Mantenedor aunque de Electro-obtención, y para él esta certificación representa “una gran oportunidad, un reconocimiento al trabajo que uno realiza diariamente, un reconocimiento a un oficio que en este momento pasa a ser calificado con esta certificación y demuestra que uno está haciendo el trabajo como corresponde, de acuerdo a las normas, procedimientos, a las políticas de la empresa, nos deja muy contentos y agradecidos por este valor agregado que uno va adquiriendo en sus funciones laborales”.

Para Santos Huayta, Operador Mantenedor de Chancado, esta certificación “es un incentivo y valoración del trabajo que estamos realizando, es un proceso que pasamos y en mi caso personal es una superación diaria, ya que el trabajo que realizo se está valorando y eso se agradece con esta certificación. Es fortificante como trabajador que la empresa reconozca que se va por buen camino”.

Las competencias laborales son todas aquellas actitudes, conocimientos y destrezas necesarias para cumplir de la mejor manera cada una de las actividades que reúnen una función profesional, según estándares definidos en el sector productivo, en el marco de la Ley 20.267, que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo.

Fuente: División Radomiro Tomic, Codelco

