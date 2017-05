Vicepresidente ejecutivo de Cochilco: “Hay un nuevo criterio en Contraloría (…) que aclararán en algún momento”

Sergio Hernández asegura que el propio órgano contralor revisó y aprobó en 2015 la manera en que Cochilco audita a las empresas del Estado.

Ejecutivo de entidad que por ley fiscaliza a Codelco dice que “no encontramos ninguna irregularidad” en indemnización de $ 500 millones a ex director.

La controversia generada entre la Contraloría y Codelco luego que el órgano fiscalizador cuestionara en un dictamen el pago de una indemnización de $ 500 millones al ex director de la cuprera, Augusto González, involucra a un tercer actor que hasta ahora no había intervenido públicamente en el debate. Se trata de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), entidad mandatada por ley a supervisar la gestión de la minería estatal en el país y que, según señala su director Sergio Hernández, auditó y aprobó hace más de un año y medio la mencionada bonificación, la que se apegó a los criterios históricos para estos casos. Por eso, cree que las objeciones de Contraloría responden a un cambio de criterio de dicho organismo.

¿Revisaron la indemnización de $ 500 millones que se pagó al ex director de Codelco Augusto González?

Es a raíz de una auditoría nuestra que la Contraloría General de la República profundizó en el tema.

¿Cuál fue el resultado de esa investigación?

Esa auditoría está lista hace más de un año y medio. Fue entregada a Contraloría, y Contraloría aplicando criterios que estimó el contralor, emitió su dictamen. Esa fiscalización de Cochilco, que está absolutamente acogida a criterios anteriores, de siempre de la Contraloría, estimó que los planes de egreso tenían fundamentos, que Codelco tenía autoridad para realizarlo y por lo tanto no encontramos ninguna irregularidad. Se había pagado esa indemnización de acuerdo a las normas que la empresa había fijado en los contratos colectivos, individuales y en los planes de egreso. Y esos son los criterios que han primado hasta ahora de forma invariable, y que obviamente el dictamen del señor contralor tiene una visión, hoy, distinta.

¿Hay un cambio de criterio?

Es probable que haya cambiado. Pienso que hay un nuevo criterio de Contraloría que el contralor aclarará en algún momento cuál es su profundidad.

El dictamen de Contraloría dice que solicitó información a Cochilco y que la respuesta fue “insuficiente”…

Nosotros entregamos las auditorias. Y el contralor solicitó mayores antecedentes con posterioridad. Solicitó papeles de trabajo, copias de contratos, y todos los documentos fueron enviados a la Contraloría, después de lo cual ya no eran insuficientes.

¿Fueron insuficientes las auditorías entonces?

Las auditorías no entregan los papeles de trabajo, entregan los informes, y después a requerimiento del señor contralor nosotros enviamos más antecedentes. Hicimos una investigación, emitimos un informe de acuerdo a los criterios imperantes hasta ese momento en Contraloría, así que no reconocemos que haya una falla en este proceso.

¿Por qué la visión de Cochilco y de Contraloría son distintas?

La auditoría nuestra es absolutamente coherente con las orientaciones de fiscalización que Contraloría hasta ese momento había emitido. Era absolutamente en la línea de lo que Contraloría había fijado como criterio de fiscalización hasta ese momento.

Como fiscalizador de Codelco, ¿creen que debe comportarse como una empresa pública o como una repartición estatal?

Como empresa pública, sin ninguna duda. Es una empresa pública por definición de ley, es una Corporación. No es una institución que se financie con el presupuesto de la nación, tiene patrimonio propio y se financia con los ingresos de la operación de la empresa estatal. No quiero entrar en contradicciones con el señor contralor, entiendo que no hay contradicciones porque nosotros somos un brazo de la Contraloría, y quiero desmentir también que hayan existido tensión entre la Contraloría y Cochilco. Es más, durante el año 2015, la Contraloría inició un proceso de auditoría a Cochilco, sobre la forma en que auditábamos las empresas mineras del Estado, la que terminó sin que la Contraloría cuestionara en absoluto ni el rol ni nuestros procesos de fiscalización. Ya nos había hecho la revisión durante el mandato del contralor Ramiro Mendoza. Salimos de manera impecable de como hacíamos las auditorías.

El dictamen de Contraloría ¿permite a Codelco comportarse como una empresa pública?

No podemos ser comentaristas de los dictámenes del contralor. Nuestra invariable conducta ha sido acatar sus dictámenes.

¿Está Contraloría haciendo uso de un rol que le corresponde a Cochilco?

La ley dice que Cochilco es el fiscalizador de Codelco, pero también dice en forma muy clara que la Contraloría puede tomar la decisión, en base a circunstancias especiales, de hacer auditorías y fiscalizaciones a Codelco, en la medida que cumpla la formalidad de enviar un oficio a la Presidenta de la República comunicándole esta decisión.

¿Les han pedido más información del caso?

Nadie más.

¿Y la Fiscalía?

No nos ha llegado ninguna solicitud.

Fuente: La Tercera/ Francisco González G.

Relacionada: