Minera San Gerónimo estaría sufriendo millonarias pérdidas tras daños en el puente de Marquesa

Una complicada situación está viviendo Minera San Gerónimo, una de las compañías más importantes de la región, que denuncia que la faena estaría sufriendo millonarias pérdidas luego del colapso del puente de Marquesa tras el temporal que azotó a la zona, lo que impide el tránsito de camiones y vehículos de alto tonelaje, afectando su producción.

Así lo indicó el gerente general de la firma, Juan Carlos Sáez, quien explicó que mantienen dos unidades de negocios, Lambert y Talcuna. En esta última trabajan 894 personas que se trasladan todos los días de La Serena-Coquimbo y viceversa. “Además de eso tienen que pasar los camiones de combustible, los camiones de concentrado, las máquinas, y todo eso es un tráfico incesante a lo largo de todo el día a través del puente de Marquesa, sin embargo ese puente se encuentra inhabilitado”, detalla.

Como medida alternativa, dice, se dispuso el paso por un camino que sale en Las Rojas, pero advierte que “ese camino no es apto, no está habilitado para tránsito de vehículos pesados, por lo tanto hace inviable la operación de la compañía”.

Sáez señala que a la fecha se encuentran trabajando, pero sin tráfico de camiones ni vehículos pesados, por lo que la faena corre el riesgo de no sobrevivir. “Las pérdidas alcanzan millones de dólares, prácticamente 200 mil dólares diarios”, puntualiza.

A eso se suma, indica, los daños estructurales que enfrentan debido a la crecida de la quebrada. “Nosotros recién estamos midiendo el efecto del desastre de la quebrada, los caminos no están habilitados, las pérdidas en instalaciones, son millones de dólares que nosotros hemos perdido y que estamos enfrentando. Pero no sacamos nada si no tenemos conectividad a través del puente de Marquesa”, especifica.

El gerente de San Gerónimo plantea que han sostenido reuniones con las autoridades, quienes les han señalado que la situación es compleja. “Nosotros conversamos con la seremi y con el intendente y ellos nos expresaron que se iba a construir un nuevo puente, pero eso podría tardar 4 años”.

Habrían propuesto la instalación de un puente mecano provisorio aguas arriba de Marquesa, indica “pero dicen que no tiene las condiciones, en resumen, tenían que estudiarlo, pero se siguen alejando los días y simplemente van a hacer inviable la operación de la compañía y de las otras compañías mineras si no dan una solución rápida”.

Las consecuencias, de no mediar una solución, recalca, serían desastrosas, no solo por un posible cierre de la faena, sino por lo que esto provocaría para la economía regional. “Si termina la operación de San Gerónimo en Marquesa, no tan solo son 894 trabajadores, sino que 1.259, porque la compañía tendría que cerrar. No es la única compañía del sector, hay otras al lado, también la cooperativa agrícola La Viñita que está sufriendo bastante, porque tampoco pueden subir sus camiones de abastecimiento. Está todo detenido, porque la quebrada de Marquesa no empieza en Marquesa y termina en Nueva Talcuna, sino que sigue hacia arriba por todos los pueblos y en este momento eso está suspendido y tremendamente complicado, porque el paso hacia Las Rojas es demasiado pequeño y poco práctico para vehículos pesados. Como salida de emergencia puede ser factible, pero no es para nada una solución”, puntualiza.

INFRAESTRUCTURA COMPLICADA. Por su parte, la seremi de Obras Públicas, Mirtha Meléndez, señala que efectivamente tras el aumento de caudal que se dio en la quebrada se decidió por seguridad suspender el flujo de automóviles, el que luego fue autorizado solo para vehículos livianos, porque personal de vialidad detectó algunas fallas y pidió que como primera prioridad y de forma urgente se hicieran presentes en el lugar expertos en puentes de Santiago.

“Vinieron y vieron en las vigas que la grieta que había no era estructural, que no había problemas, pero justo ese día llovió y bajó de nuevo la quebrada y no pudieron ver los estribos, que se taparon. Ahora lo que están haciendo con las máquinas y esperan tenerlo mañana (hoy) es despejar 2 estribos que les faltan para verlos e irlos probando con un cargador que ellos tienen”.

Con toda esa información ellos elaborarían un informe que daría cuenta del estado de la infraestructura y si es factible volver a retomar el tránsito de vehículos de alto tonelaje. “En resumen, hoy están pasando vehículos menores, no hay problemas, pero no vamos a autorizar camiones de carga superior mientras no tengamos el informe estructural del puente”, enfatiza.

Sin embargo Meléndez advierte que los análisis preliminares hablan de que se hace necesario levantar allí una nueva infraestructura, opción que está siendo estudiada por el gobierno. “Desde el punto de vista del puente, ya tiene cumplida su vida útil, por lo que nosotros igual lo queremos cambiar. Queremos hacer un nuevo puente y también buscar un sector más cercano, porque ahí donde está realmente la ubicación no es buena, ni siquiera para colocar un puente mecano, porque las características técnicas no son las mejores”.

El informe mencionado por la seremi tendría sus resultados este martes o miércoles. Consultada respecto a qué pasaría en el escenario de que se compruebe que efectivamente no resiste más el tránsito de camiones, indica que “si revela que no se puede pasar carga mayor, definitivamente lo vamos a cerrar. El intendente nos pidió que nos reuniéramos con las mineras, porque ellos son los que están muy complicados y le dimos una ruta alternativa por Las Rojas, porque en Pelícana no se puede, porque también ese puente está restringido a carga. Pero igual vamos a esperar esta semana y, en caso de que ya no se pueda pasar carga mayor, tendríamos que ver esa ruta y que ellos la mejoren, porque es bien complicado ese camino”.

En cuanto a la afirmación de Juan Carlos Sáez, en relación a que la ruta de Las Rojas no sería un camino apto, agrega que “el puente soporta, pero la ruta es muy angosta, entonces ahí tenemos que conversar con ellos, porque tienen un tema productivo y no pueden esperar que solo el Estado les haga los caminos. Están conscientes, quieren cooperar, apoyar y en conjunto vamos a tener que ver qué sectores se ensanchan. Hay también hay casas a las orillas, entonces habría que buscar una hora que no sea peak para el paso de camiones, pero entiendo que no pasan más de 6 al día”.

En el peor de los escenarios, si se requiriera levantar una nueva infraestructura, la autoridad regional corrobora que no tardaría menos de 3 años. Cabe destacar que hace algún tiempo ocurrió lo mismo con el puente de Altovalsol, pero en ese caso se aceleraron los procesos porque se había avanzado en el diseño. En el caso de Marquesa, se empezaría de cero. “Tendríamos que partir haciendo el diseño, después postulando los fondos, hacerlo muy rápido tardaría por lo menos 3 años”, puntualiza.

Pero, recalca, como gobierno estiman que debería ser cambiado. “Uno porque ya cumplió su vida útil, dos porque no es el lugar más apto, es muy vulnerable y porque ese sector necesita una infraestructura de mejores condiciones, más ancho y además con una mirada de una doble vía en la Ruta 41, tenemos que tener puentes ya en mejores condiciones”.

Otra solución posible, dice, es que se pueda dejar pasar los camiones, pero restringiendo su tonelaje “lo que también le beneficiaría mucho a ellos (mineras), pero vamos a esperar el informe estructural este martes para poder tomar cualquier decisión”, precisa Meléndez.

Fuente: Diario El Día/Daniela Guajardo