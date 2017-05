Exitosa participación de Metso en Exponor 2017

Gracias a una activa participación de nuestros colaboradores, Metso pudo dar a conocer a los visitantes de Exponor portafolio de solucoines para el sector minero.

Metso se ubicó en el Pabellón Exterior A, Stand N°12, y presentó sus soluciones para plantas mineras enfocadas en incrementar disponibilidad, utilización, capacidad de procesamiento y cuidado por el medio ambiente, todo bajo el lema: “Bienvenidos a la eficiencia operacional, bienvenidos a Metso”.

Con una activa participación de los expertos Metso, la compañía finlandesa pudo satisfacer las necesidades de un público diverso como el de Exponor. En ese sentido, se realizaron charlas técnicas con clientes y se hizo participar a los visitantes de nuestro stand al juego “¿Quién dice la verdad?” para que resolvieran qué experto decía la verdad sobre las soluciones Metso para la minería. Además, nuestros especialistas dieron asistencia técnica respecto de nuestro portafolio de soluciones y compartieron con nuestros clientes en la Burguería Metso.

Para conocer en detalle la oferta de Metso para Exponor 2017, ingrese a: www.metso.com/es

Algunas tecnologías destacadas que fueron presentadas en Exponor fueron:

• MP1000 SH, Bowl Liner MP1000 SH: Pertenecen a nuestra oferta de aleaciones para revestimientos de acero al mangeneso, los cuales ofrecen mayor durabilidad y perfiles para diversas necesidades.

• MP1000-MP1250 SH: Permite una sujeción de manto más rápida y segura al estar provista de un set de pernos gato ajustables con llave de torque manual para una correcta sujeción. Además, evita el uso de la llave mecánica pesada y maniobras adicionales, maximizando de igual modo la seguridad del personal relacionado.

• Parrilla Poly-Met: Es un tipo de revestimiento para molinos SAG, que, debido a su materialidad compuesta, tiene propiedades auto-limpiantes (no se obstruyen los slots), no presenta ‘pining’ (variación de tamaño de slot) y no requiere torching u otro proceso de corte térmico para el desmontaje de la pieza, lo que otorga mayor seguridad y menor tiempo de mantención.

• Chancador de cono Metso MX ™: Basado en la tecnología patentada de chancado Multi-Action, que combina el pistón y el recipiente giratorio en un solo chancador. Proporciona un gran aumento en la rentabilidad, reduciendo los costos operacionales en un 10% y permitiendo un 10% más de tiempo de actividad comparado con los chancadores de cono tradicionales.

Cabe señalar que Exponor es una de las ferias mineras más grandes de Chile y de Sudamérica. En esta oportunidad generó 1.220 reuniones cara a cara con la participación de 100 ejecutivos de 12 compañías mineras: Codelco, Albemarle, Escondida, Altonorte, El Abra, Centinela, Zaldívar, Lomas Bayas, SQM, Yamana Gold, Sierra Gorda y Spence, además de 122 ejecutivos nacionales y extranjeros en las 6 visitas a faena.

Fuente: Metso

Relacionada: