Luke Kissam, presidente de Albemarle: “Con SQM no somos enemigos, somos competidores”

El máximo ejecutivo de la estadounidense defiende los beneficios mutuos del reciente acuerdo suscrito con la Corfo. Dice que propuestas de nacionalizar el litio son una “mala idea” y apunta a una producción sostenible del mineral.

“Aquí es donde está el dinero”. Así respondía en la década de 1920 el mítico asaltante de bancos estadounidense, John Dillinger, cuando le preguntaban por su predilección por dichas entidades a la hora de cometer atracos. A esa frase alude Luke Kissam, presidente y CEO de Albemarle, Luke Kissam, al consultarle por las razones de la multinacional norteamericana para invertir en el negocio del litio en Chile. “Es el mejor lugar del mundo para extraer litio”, dice. El ejecutivo estuvo esta semana en el país, inauguró una planta en Antofagasta, se reunió con autoridades y vecinos e incluso conversó con el CEO de su principal competidor SQM, Patricio de Solminihac, durante la inauguración de la Exponor.

La historia de Albemarle en Chile es de larga data. Se inicia en 1981, cuando la Corfo se asoció con la estadounidense Foote Mineral Company y formaron la Sociedad Chilena de Litio (SCL) para desarrollar la tecnología de producción de carbonato de litio a partir de salmuera en la Región de Antofagasta. En 2012, SCL, entonces 100% privada, pasó a llamarse Rockwood Lithium. Este holding financiero fue adquirido por Albemarle Corporation en 2015.

El año pasado, Rockwood -que a inicios de mayo adoptó el nombre de su matriz- firmó un acuerdo con Corfo para producir 82 mil toneladas de productos de litio grado batería, y la opción de desarrollar la tecnología necesaria para producir 5 mil toneladas de hidróxido de litio. Todo, a cambio de invertir entre US$ 400 y US$ 600 millones y una extensión de 27 años del contrato de arriendo para la operación en el Salar de Atacama.

¿Por qué invierten en Chile?

Cuando le preguntaban a John Dillinger por qué robaba bancos, él decía ‘bueno, porque ahí está el dinero’. La razón de invertir en Chile es porque es el mejor lugar del mundo para extraer litio. Ustedes tienen los recursos y hay un enfoque mundial por conseguir más productos de valor agregado a partir de este recurso, que está alineado con lo que hace Albemarle. Estamos invirtiendo cientos de millones de dólares y Chile tiene una larga historia de seguir la letra, que si tú tienes un contrato, es ejecutado. No hay que preocuparse de cambios de gobiernos que puedan cambiar las condiciones, es un muy buen clima para invertir.

Dice que Chile respeta los contratos, pero la Corfo quiere terminar el contrato con SQM, el otro operador del Salar de Atacama, ¿qué le parece eso?

En todas partes del mundo vas a tener contratos y van a haber disputas. Yo creo que esto es diferente a tener una entidad que esté operando y que luego el país te nacionalice esas industrias. Eso es totalmente distinto. Hay una disputa entre Corfo y SQM, pero eso la verdad es que no nos afecta en cuanto a nuestras operaciones.

¿Qué le parece que el Estado sea el dueño del Salar y no permita la explotación libre de privados?

No soy yo quien pueda opinar. Las reglas son las que están, operamos dentro de las reglas en cualquier parte del mundo y así es en Chile.

¿Por qué es bueno para Chile el contrato de Albemarle con Corfo?

Los beneficios para Chile son que a partir de ese acuerdo, nosotros podríamos invertir una cantidad de dinero entre ahora y 2021 y sin ese contrato, no estaríamos haciendo esas inversiones. Y también esto genera empleo en la Región de Antofagasta, y hay dineros que entran a la comunidad local, como royalty también. Es un acuerdo que maximiza los resultados para todos. Para nosotros es la oportunidad para avanzar, y si nosotros nos beneficiamos, va a haber más dinero para las comunidades y para el erario nacional.

¿Por qué están dispuestos a pagar un royalty relativamente alto, de 40%?

Si dices que es alto, yo te digo ¿qué es alto? Yo digo que es un royalty justo. Cualquiera que produzca en el Salar va a estar contento con esa estructura de royalty. Obviamente si me preguntas si quisiera que el royalty fuera menor, claro, pero bueno, es el costo y obviamente nosotros estamos dispuestos a pagarlo.

Inauguraron la fase II de planta de La Negra, ¿cuál será la fase III?

Con la Planta III vamos a aumentar la capacidad de 44 mil toneladas métricas de carbonato de litio grado batería a 82 mil toneladas métricas, según lo comprometido en el acuerdo con Corfo.

Dentro del contrato con Corfo, ustedes debían producir hidróxido de litio, que es un producto de mayor valor agregado, ¿cuándo va a ocurrir eso?

Por ahora necesitamos toda la capacidad para satisfacer la demanda de nuestros clientes. En el futuro creemos que vamos a tener una serie de otras necesidades, y podríamos poner una planta para producir 5 mil toneladas de hidróxido de litio.

Entonces, ¿la planta de hidróxido no es voluntaria?

Es un compromiso el producir hidróxido de litio a partir de salmuera, porque hoy se produce en base a salmuera y carbonato, y eso se transforma a hidróxido en Australia. El compromiso con Corfo incluye el desarrollo de una tecnología, que va a tomar su tiempo.

Pero la Corfo decía que el principal beneficio del nuevo contrato era tener el hidróxido de litio…

El mensaje final es que hay un gran beneficio y estamos invirtiendo en investigación y desarrollo en tecnología, pero también es verdad que el crecimiento del mercado de carbonato de litio es mucho más rápido de lo que nosotros anticipamos hace un tiempo y vamos a necesitar mucho de este negocio.

¿Están analizando inversiones nuevas en otras partes del mundo?

Sí, estamos pensando expandir nuestras instalaciones en Australia, queremos aumentar al doble el tamaño de esa mina. Y ahí probablemente produciríamos hidróxido de litio, aunque también carbonato de litio. Y este año estamos invirtiendo más de US$ 30 millones para hacer trabajos de investigación en Chile y Argentina, para aumentar nuestras eficiencias y en trabajos de exploración. Tenemos pozos exploratorios en Estados Unidos, en Argentina, también en Australia occidental para determinar de dónde va a venir el próximo recurso, tenemos que tomar una decisión sobre eso en los próximos 12 meses.

¿Están participando del llamado de Codelco para explorar sus pertenencias de litio?

Esa es una licitación. Y si es de litio, nosotros seguramente vamos a estar interesados en participar.

¿Pero están participando?

No le puedo decir eso.

Tampoco lo niega…

Sin comentarios.

Este año hay elecciones en Chile y algunos pre candidatos a la Presidencia han planteado que podría ser buena idea nacionalizar la explotación de litio, ¿qué le parece?

Obviamente, pienso que es una mala idea. Creo que una de las preguntas y olvidémonos del litio en este caso, es ¿usted quiere tener una historia de nacionalización del negocio cuando a estos negocios les ha ido tan bien? No me preocupa que Chile nacionalice esto, iría en contra de lo que han hecho en los últimos años. Creo que ese no va a ser un tema.

En la tramitación del acuerdo con Corfo, se dijo que ustedes habían financiado ilegalmente la política en 2013…

Todo lo que hemos hecho ha sido muy transparente. Y no hemos financiado a ningún político, ni a la política.

Competencia

¿Por qué se hicieron parte del proceso ambiental contra SQM en el Salar de Atacama?

Solo estamos monitoreando el proceso porque ambos estamos bombeando del Salar y queremos ver cómo el trabajo de uno impacta al otro.

Pero SQM acusó que querían obtener información comercial confidencial…

No buscamos robar información comercial. El proceso de todas maneras se hace público, entonces no tenemos ninguna forma de obtener una información comercial sensible, solo queremos estar seguros de entender lo que sucede mientras se refiera al bombeo en el Salar de Atacama. Una de las cosas donde sí están de acuerdo Albemarle y SQM es la operación sostenible del Salar, porque hay un bien colectivo que tenemos que trabajar para que dure por los próximos 30 o 40 años.

Entonces ustedes no son tan enemigos con SQM…

Nosotros no somos enemigos con SQM, somos competidores. Yo he dicho públicamente que para satisfacer la demanda mundial se necesitan a todos los operadores actuales del Salar.

Si usted fuera SQM y el Estado le pide terminar un contrato al que le quedan 15 años, ¿qué le parecería?

Yo creo que no me compete opinar sobre eso. Ellos están pasando por un problema y esperemos que logren una resolución y que todo esté bien. Tienen una disputa que tienen que resolver y al final lo van a hacer.

Si SQM perdiera la licencia para operar, ¿podrían hacerse cargo de esa producción?

Es muy especulativo, así que creo que no voy a contestar.

Fuente: La Tercera/Nicolás Durante

Relacionada: