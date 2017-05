Atacama Kozan podría paralizarse por varios meses

Gerente general indicó que en el mejor escenario serían dos meses de paralización, mientras que las pérdidas podrían llegar por lo menos a los US$ 2 millones mensuales. Además aseguró que, no contemplan hacer despidos.

Primero se anunció que las faenas iban a estar paralizadas por 15 días. Sin embargo -y con el correr del tiempo- al parecer los análisis técnicos de los daños en la planta de Atacama Kozan, indican otra cosa.

El anunció llegó luego de una reunión sostenida entre la ministra de Minería, Aurora Williams, junto a la directiva de la minera regional y representantes de los trabajadores, donde la conclusión fue una sola; la producción de Atacama Kozan podría estar paralizada por varios meses.

“Estamos evaluando, porque hay distintas alternativas; en el peor de los casos es una paralización de varios meses, pero dentro de ese periodo nosotros estamos tratando de ver si podemos acortarlo”, explicó el gerente general de la compañía, Francisco Sánchez.

Porque si ese es el “peor de los escenarios” el administrativo indicó que frente a un escenario favorable, la planta igual estaría paralizada a lo menos dos meses.

“En el mejor escenario, serían dos meses”, indicó Sánchez. Agregó que el principal problema es eléctrico, el que impediría el completo funcionamiento de la planta de producción de la compañía. La mina, por su parte, no tendría mayores problemas.

“En este minuto tenemos un problema de generación eléctrica, entonces eso nos impide hacer funcionar la planta. Entonces a la planta es a la que le tenemos que hacer evaluaciones un poco más detalladas. En el caso de la mina, solo con un generador podríamos nosotros echar a andar la mina”, explicó el gerente general de Atacama Kozan.

Plan de contingencia

Conversaciones y mesas de trabajo, de todo para acortar a lo máximo posible el tiempo con el fin de estabilizar la situación que afecta a la producción que se ubica en Tierra Amarilla.

“Ayer en conversaciones con la ministra Williams, con el intendente Vargas, y con la diputada Provoste, vimos la posibilidad de enviar mineral a la planta Matta (Enami) entonces eso nos podría ayudar a mantener las funciones de la mina”, expuso el directivo.

Por su parte la ministra de Minería, Aurora Williams, aseguró que se está en conversaciones para que la minera pueda superar la situación y así poder sostener a una de las productoras con más incidencias en la región.

“Nuestro compromiso es hacer la facilitación necesaria para que se realicen las conversaciones entre Atacama Kozan y Enami, para buscar mecanismos que resuelvan la no producción o menor producción que tendría Atacama Kozan producto de haberse visto aluvionada”, explicó la secretaria de Estado.

La situación ideal para Atacama kozan y sus trabajadores es que en dos meses la planta concentradora esté en perfecto funcionamiento. Hasta el momento la compañía ha anunciado que solo en daños los montos de pérdidas ascienden a US$ 2 millones. En cuanto a la cifra que se estima por dejar de producir durante 60 días aproximadamente el gerente general de Atacama Kozan indicó que “eso deben ser más o menos dos millones de dólares mensuales”.

Consultado por la posibilidad de que Atacama Kozan tuviera que recurrir a reducir personal -el que asciende a 700 personas- con motivo de la emergencia, Sánchez enfatizó en que no se iba a referir a ese tema, porque “me parece que no corresponde en este minuto, cuando estamos tratando de mantener la tranquilidad, la calma y las maneras de solución”. Aunque luego aseguró que “no tenemos contemplado afectar a los trabajadores por ahora; no tenemos contemplado hacer ningún tipo de despido”.

Por ahora los trabajadores que se encontraban en turnos al momento de iniciada la emergencia, están siendo reasignados “en distintas funciones para salir de la emergencia y algunos de los que no estaban, no están siendo necesarios y les estamos dando vacaciones; a partir yo creo del día lunes”, explicó el gerente general de la minera.

Ante la posibilidad de despidos en el área minera, producto de los daños que provocó las lluvias y aluvión; la ministra Williams llamó a que en “situaciones como esta, se tiene que considerar el ámbito social”.

Solidaridad minera

El vicepresidente de la Empresa Nacional de Minería, Enami, confirmó que se están llevando a cabo las conversaciones para buscar un método de ayuda a Atacama Kozan. Aunque también aclaró que aún no hay una solución.

“Efectivamente estamos evaluando, porque nos enteramos que efectivamente ellos tenían un daño grande en su planta concentradora”, indicó Jaime Pérez de Arce. Agregó que “nos comunicamos y efectivamente estamos en contacto con ellos a través de nuestra gerencia comercial y evaluando esa posibilidad y también con la gente de la planta Matta, pero no te puedo dar un resultado todavía”.

El resultado dependerá de los análisis financieros que haga la empresa Estatal, ya que dentro de la evaluación se tienen que mirar los costos que tendrá enviar el mineral desde Atacama kozan, ubicada en Tierra Amarilla; hasta la planta Manuel Antonio Matta, emplazada en Paipote, Copiapó. La distancia entre ambas es un poco menos de 20 kilómetros.

“Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para ver si los podemos ayudar, porque es lo que corresponde en estos casos”, sentenció Pérez de Arce. Agregó que “el sector minero es bien solidario y vamos a ver si podemos ayudarlos, porque eso va a depender de las capacidades que tengamos y hay que analizar los costos que tienen el traslado de los minerales, hay que meterle números a esto, para ver si es factible para ambas partes”.

Fuente. Diario Atacama

