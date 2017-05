Coquimbo-Un 45% de las pequeñas mineras de la región resultó con daños tras temporal

La gran cantidad de agua caída durante el pasado temporal, que provocó el deslizamiento de tierras en diversos sectores, generó que el 45% de las faenas de la pequeña minería de la región presenten daños de diversa consideración.

Así lo informó el seremi de la cartera, Igor Díaz, quien detalló que ya se han catastrado un total de 453 recintos, correspondientes al 85% del total de la zona. De ellas, un 40% estaría además con sus caminos inaccesibles.

“Por lo tanto estamos en una situación bien compleja, esto sumado que al no tener caminos accesibles los pequeños pirquineros no pueden entregar a los distintos poderes de compra, por lo tanto vuelve aún más difícil la situación de la economía familiar de cada uno de ellos”, puntualizó el secretario regional.

Entre los principales problemas que tuvieron, destaca que muchas de ellas sufrieron inundaciones y quedaron con mucha agua en su interior. “Esto sobre todo en los piques y eso significó que quienes tenían máquinas o herramientas las perdieran. Por otro lado, en algunas hubo derrumbes producto del deslizamiento de tierra por acumulación de agua y el resto son los caminos, que en muchos casos quedaron intransitables”, precisó Díaz.

La mayor cantidad de faenas con daños se concentra en el Limarí, principalmente en las comunas de Ovalle, Punitaqui, Combarbalá y Monte Patria, mientras que en Choapa se presentan complicaciones en Illapel.

En el caso de Elqui, detalla que en La Serena, justo en el límite con Vicuña, el sector de Condoriaco, Las lajas, la situación es más compleja. “Hay un sector que está bien complicado, que no tiene conectividad y también las faenas sufrieron muchos problemas. Ahí estamos hablando ya de productores un poco más grandes, algunas pymes que tienen personal contratado y que se ven bastante complicados. Esto nos ha llevado también a solicitar el apoyo a la Tesorería, para impulsar distintas medidas que van en apoyo del sector”, recalcó.

Así lo ratificó también Patricio Gatica, presidente de la Corporación de Desarrollo para la Pequeña Minería (Corpemin) y presidente de la Asociación Minera de Illapel, quien señaló que están a la espera del catastro final, pero que efectivamente “la verdad es que todos los caminos mineros se dañaron y muchas minas se llenaron con agua. A eso tenemos que agregarle que en muchos sectores nevó, entonces evidentemente va a haber un retraso en la reanudación de la producción”.

MEDIDAS DE APOYO. El grave escenario, indicó el seremi, los ha llevado a sostener diversas reuniones tanto con la ministra de Minería, Aurora Williams, como con la Empresa Nacional de Minería (Enami), con los cuales ya se han gestionado algunas medidas de emergencia en el corto plazo, tendientes a paliar los daños en este importante sector productivo de la zona.

Entre ellas, especificó Díaz, ya se ha dispuesto créditos de emergencia y anticipos de emergencia a los productores que tengan padrón de Enami.

En el caso de los anticipos de emergencia, opera para los productores que hayan extraído el mineral, pero que no puedan trasladarlo hasta los poderes de compra para su entrega. Para ello, se ha dispuesto que personal de la Enami se traslade hasta las faenas y pueda verificar que efectivamente el mineral está allí y que no se puede trasladar por un tema de la naturaleza “y le dispone un anticipo para que pueda seguir subsistiendo y no les afecte demasiado en los flujos financieros para poder mantener su actividad”, puntualizó la autoridad.

Por otra parte este día lunes se planifica una reunión en la que participarán también representantes de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) “y estamos tratando de crear un plan de acción inmediato, que como primera medida vaya a apoyar en la habilitación de caminos. Asimismo, la ministra está tratando de hacer las gestiones para poder activar el PAMMA de emergencia y nosotros a través del programa de desarrollo regional, con los FNDR que tenemos vigentes, también vamos a tratar de apoyar, sobre todo en lo que son las maquinarias, herramientas y poder echar a andar nuevamente este sector que ya fue dañado el 2015 fuertemente”, recalcó Díaz.

De hecho, la próxima semana la ministra Williams se hará presente en la zona para constatar los daños y “para ver el anuncio de un par de medidas más que permitan apoyar a los afectados”, puntualizó el secretario regional.

Por otro lado, se ha estado trabajando con el apoyo de Vialidad del MOP en la habilitación de caminos, que se vieron con bastante daño por la bajada de las quebradas.

Con ello, dice “los mineros se quedan un poco más tranquilos de que hemos llegado como gobierno a cada uno de ellos, que estamos preocupados y tenemos que pensar en buscar soluciones”, indicó.

En efecto, estas acciones se condicen con las 3 medidas que Patricio Gatica expresa se le han solicitado a la autoridad a través de la Sonami. La primera de ellas es el otorgamiento de créditos de emergencia.

“En eso lo que a mí me han manifestado algunos es que lamentablemente solo pueden ser sujeto los mineros que no tengan informes comerciales, situación en la que muchos están producto de la crisis”, manifiesta Gatica.

Lo otro que han pedido es que se estudie la posibilidad de un anticipo a cuenta de minerales en cancha mina, que se ha hecho en otra oportunidad y que es precisamente una de las acciones anunciadas por el seremi Díaz.

Finalmente, dice el dirigente, esperarían que se anticiparan, en la medida que se pueda, los fondos del programa PAMMA “y estudiar la posibilidad de que los fondos regionales que existen se puedan reasignar a algún programa asociativo que vaya a poner estas operaciones nuevamente en funcionamiento”, indicó el presidente de Corpemín.