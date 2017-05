Medio Ambiente: salida de jefe del SEA “no tuvo vinculación” con Dominga

Ministro Marcelo Mena descartó un cambio de criterio respecto de gestión anterior en la cartera.

Su rechazo a los dichos del ex director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Jorge Troncoso, respecto de los motivos de su salida del servicio, expresó hoy el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.

El secretario de Estado descartó un “cambio de criterio” respecto de la forma de enfrentar las evaluaciones ambientales, como señaló Troncoso en entrevista con La Tercera. “No existe tal cambio de criterio, porque precisamente lo que se busca en la institucionalidad ambiental es dar mayores garantías a todos los actores del proceso de tramitación de proyectos desde el punto de vista técnico y de cumplimiento estricto de la normativa ambiental”, sostuvo.

El ministro también aseguró que no fue Troncoso quien pidió su salida del organismo ambiental sino que fue el ministerio el que solicitó su renuncia. “Troncoso tuvo en sus manos implementar las medidas propuestas (por la comisión presidencial para la reforma al SEIA) que apuntaban a la mejora de la gestión del servicio, pero nunca las implementó. Por otro lado, durante su mandato hubo debilidad en fundamentar las resoluciones del servicio, y falta de gobernabilidad con las direcciones regionales y de los servicios públicos con competencia ambiental que son participes de la evaluación”, sostuvo.

Mena agregó que la salida del ex director del SEA tuvo que ver con aspectos de gestión del servicio, incluida la tramitación de proyectos. “Hay algunos proyectos complejos que tuvieron reveses, a nivel judicial o administrativo, porque no se realizó adecuadamente la participación ciudadana o se realizaron inadecuadamente algunos procesos”, señaló, aunque descartó que el rechazo del proyecto minero Dominga haya influido en la decisión. “(Las razones) no tienen vinculación con el proyecto señalado”, dijo.

El titular de Medio Ambiente agregó que considera “necesario” mejorar algunos aspectos técnicos del servicio, que permitan entregar las garantías adecuadas a los actores que participan del sistema de evaluación ambiental, “y que estas garantías se den al interior del sistema”.

Fuente: La Tercera/Francisco González G.

Relacionada: