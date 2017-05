Estadounidense ConocoPhilips evalúa ampliar sus inversiones en Chile

Petrolera tiene un acuerdo vigente con la estatal Enap para explotar gas en Magallanes.

La explotación del bloque Coirón se enmarca en el Plan Estratégico de Enap.

La explotación de gas no convencional en la Región de Magallanes, enmarcado en el Plan Estratégico que lleva adelante en la región, es una de las prioridades en la actual gestión de Enap, atrayendo además la atención de distintos posibles socios. Uno de ellos es la petrolera estadounidense ConocoPhillips, que está muy atenta a los avances en la zona.

“Estamos considerando nuevas oportunidades de inversión en Colombia y Chile que brinden tanto escala como flexibilidad para la empresa”, dijo esta semana Ryan Lance, CEO de la firma norteamericana, en una conferencia con analistas.

ConocoPhillips y Enap firmaron en junio del año pasado un acuerdo de asociación para la explotación y producción de gas no convencional en el denominado Bloque Coirón, ubicado a 165 kilómetros al noroeste de Punta Arenas. De acuerdo con cercanos a la estatal, desde la firma del acuerdo a la fecha, personal de ConocoPhillips viaja periódicamente a la zona para realizar sondajes y mediciones de los potenciales recursos existentes. Las mismas fuentes señalan que a la fecha el trabajo ha tenido positivos avances, y no descartan que durante este año se pueda perforar los primeros pozos para la explotación de gas no convencional.

El acuerdo firmado en junio pasado entre Enap y la petrolera estadounidense considera que la firma chilena debe mantenerse al menos con el 51% del Contrato Especial de Operación Petrolera, siendo el socio operador, mientras que ConocoPhillips puede alcanzar hasta el 49% de dicho contrato, aportando recursos, tecnología, y su expertise en el sector.

En la firma del acuerdo se estimó que, en caso de éxito, la inversión en esta operación podría alcanzar entre US$ 70 millones y US$ 100 millones para los próximos cuatro años. A comienzos de 2016, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) confirmó la existencia de un importante potencial de gas no convencional en Magallanes, equivalente a 8,3 trillones de pies cúbicos, cifra que representa prácticamente el doble de la producción de gas en dicha cuenca en los últimos 70 años.

Bono

En materia financiera, en tanto, Enap concretó ayer una colocación de bonos en el mercado local por 6,5 millones de unidades de fomento (UF), unos US$ 250 millones. La tasa de colocación fue de 1,87%, con un spread de 67 puntos base. El plazo de emisión es 10 años con pagos semestrales de intereses y amortización de capital al vencimiento. Banco Santander-Chile actuó como asesor financiero, mientras que Santander Corredores de Bolsa Limitada fue el agente colocador.

Marcelo Tokman, gerente general de la estatal, comentó que “el éxito de esta colocación es un reflejo más de que los buenos resultados de la compañía están siendo reconocidos por los inversionistas. Estamos comprometidos y seguiremos avanzando de manera responsable en la ejecución de nuestro Plan Estratégico”.

Los fondos estarán destinados al refinanciamiento de pasivos de corto plazo.

Fuente: La Tercera/Francisco González G.