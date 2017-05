Antofagasta: sectores productivos proyectan normalización de economía tras boom del cobre

Progresiva alza del precio genera expectativas en mercado local, cuyo PIB depende un 60% del metal

Expertos coinciden en que la crisis ya tocó fondo y que se vislumbra una lenta recuperación de la actividad.

Representantes de diversos sectores productivos de Antofagasta coincidieron en que la contracción de la actividad, tras el término del llamado “superciclo del cobre”, ha permitido ajustar la economía local luego de un período de “recalentamiento”, que incluyó valores del metal por sobre el 50% de lo que se cotiza hoy, impactando en el costo de vida en la capital regional.

De acuerdo con reportes de la Comisión Chilena del Cobre, el promedio anual del valor del metal al 16 de mayo ascendía a US$ 2,61 la libra, mientras que a igual fecha de 2016 el valor de esta se empinaba a los US$ 2,14.

El descenso en el precio del cobre impactó en la ciudad, lo que se vio reflejado en el aumento del desempleo, postergación de proyectos inmobiliarios, baja ocupación en hoteles y disminución del movimiento de pasajeros por el aeropuerto Andrés Sabella.

“Había una serie de indicadores que sugerían que la economía estaba sobrecalentada en la región. Si uno mira los precios de las viviendas que hubo en cierto momento, cualquier economista hubiera dicho que eso era alarmante, ya que con precios que fácilmente podían llegar a los $800 mil de arriendo se pueden generar burbujas inflacionarias”, comenta Dusan Paredes, director del Departamento de Economía de la UC del Norte.

“Quien pensara que el ‘superciclo’ iba a ser un período a largo plazo estaba apostando a algo equivocado. Era imposible que se sostuviera. Hoy, los precios de los arriendos han bajado en un 30%, y ese ajuste era necesario, porque en caso contrario tienes una ciudad como Antofagasta con precios igual a Londres… Y eso no calza”, agrega Paredes.

En 2016, las 17 minas privadas más grandes del país totalizaron pérdidas por US$ 1.616 millones, más del doble si se compara con el resultado negativo de 2015 de US$ 596,8 millones.

Los menores ingresos en la región por el freno productivo del sector minero cambiaron bruscamente el panorama en la hotelería regional, sin embargo el sector progresivamente mejora, comenta Nicolás Rodríguez, gerente general del tradicional Hotel Antofagasta. “Al menos en el rubro nuestro, la desaceleración viene del año pasado, y este año ha sido un poco más notorio, porque la gente no está viajando tanto hacia acá. Pero creo que lo peor está pasando”, explica Rodríguez.

“Si bien las ocupaciones hoy no son malas -están cerca del 56%-, el problema ocurre cuando las comparamos con cinco años atrás, en que lo que pasaba en Antofagasta era realmente una burbuja, con ocupaciones que fluctuaban del orden del 80%, o en tres semanas un 100%, y no había dónde alojarse. Ese fenómeno no volverá a ocurrir”, añade.

Thomas Müller, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Antofagasta, proyecta un período de estabilización del mercado: “La baja que veníamos viendo en ventas desde 2015 se estabilizó, ahora tenemos leves crecimientos de 0,1% y 0,5%, que son mínimos, pero el descenso que veíamos se detuvo”.

También explica que “no están las grandes tasas de crecimiento que teníamos antes, porque crecíamos aceleradamente, pero no podemos hablar de crisis, sino de normalización de la economía. Por ejemplo, antes con el boom minero solo existía la venta en verde en viviendas, algo anormal, pero ahora hay stock de entrega inmediata”.

US$ 1.500 millones al año desembolsa la minería en gastos de insumos y de proveedores para operar en la región.

54% de la producción chilena de cobre se genera en Antofagasta, el 15% de la producción mundial.

US$ 20 mil millones es la cartera de proyectos de inversión en minería al 2025.

