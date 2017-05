Los sueldos serán 38% más bajos en Chuquicamata Subterránea

Remuneraciones del proyecto estructural serán de US$ 80 mil, versus los US$ 130 mil que gana en la actualidad un trabajador antiguo de la división.

El proyecto Mina Chuquicamata Subterránea, considera remuneraciones que promediarán 80 mil dólares anuales (cerca de 53 millones de pesos), un 38% más bajo que los US$ 130 mil (86 millones de pesos) que la empresa, asegura, cuesta cada doce meses un trabajador antiguo de la división de Codelco. Margen que preocupa a la dirigencia sindical de cara al cierre del actual rajo de la mina, en el que hoy se desempeñan 1.500 personas.

US$ 50 mil menos

“En la mina subterránea las remuneraciones están valorizadas en 80 mil dólares, con ese valor fue aprobado ese proyecto y es por eso que tiene un gran valor actual neto (VAN), y aquí surge una problemática, porque los antiguos tienen un costo de 130 mil. Entonces, qué pasará con esos trabajadores”, preguntó el dirigente del sindicato N°1, Jaime Graz, sobre el destino, principalmente, de operaciones mina y camiones.

Tema que es materia de discusión en la mesa de trabajo de la subterránea, que por parte de la empresa lidera el gerente Jorge Sougarret, detalla Graz, quien explicó que la empresa desea apostar por trabajadores con sueldos a valor de mercado y en primera instancia desecharía a los trabajadores antiguos por no tener los conocimientos técnicos, pero principalmente por su costo.

“Esa será la pelea que tendremos con la empresa, porque no solo queremos que nuestros trabajadores se reconviertan, sino que además mantengan su nivel remuneracional y esto debe lucharse tanto a nivel divisional como corporativo”, advirtió el dirigente.

Costo marginal

Para la presidenta del sindicato N°2, Liliana Ugarte, el ahorro en el costo laboral es marginal, pues no supera el 20% y en la subterránea será aún menor. “Como lo he dicho siempre y hoy más que nunca: lo qué hay aquí es una política premeditada, discriminatoria y falta de todo sustento técnico, que busca eliminar el referente salarial que ha instaurado Codelco en la industria del cobre”, aseguró.

“Codelco fue un buen ejemplo de trato salarial y relaciones laborales hasta el año 2010. Allí empezó a discriminar y a no permitir la real participación de los trabajadores a través de sus organizaciones en las decisiones importantes para el negocio; con ello sepultó la posibilidad de construir alianzas estratégicas que significaron en el pasado hasta duplicar el valor del negocio”, dijo Ugarte, quien agregó que “hoy estamos sumidos en la mediocridad, falta de rigurosidad en los proyectos, falta de transparencia y probidad”.

Perfil costoso

“Si hiciéramos un ajuste entre lo que realmente ganamos y lo que considera el proyecto, estaríamos bastante cerca”, comenzó analizando el presidente del sindicato N°3, Hernán Guerrero, quien añadió que “cuando la empresa manifiesta que la gente que se requiere para la subterránea debe ser de un perfil elevado, en cuanto a conocimientos técnicos y prácticos, es decir, una persona avezada en minería subterránea, esa gente no se irá a trabajar por los costos en los que están pensando y ahí surge otro problema. Además, la gente nuestra, tras un debido proceso de capacitación, obtendría mejores resultados, como ya lo hemos demostrado”, dijo.

“Los trabajadores no ganan US$ 130 mil”

Guerrero aseguró que si bien Codelco sostiene que el costo anual de un trabajador es de US$ 130 mil, esa cifra no es tal. “Si fuese cierto lo que dice la administración, ganaríamos $80 millones al año y no ganamos eso. Al menos yo nunca he estado de acuerdo sobre ese costo, porque es bastante menos que eso y si lo llevamos a los sueldos la verdad es que no alcanzamos ni a cubrir la mitad, porque ni 60 mil dólares ganamos en el año. Esa es una información que la administración se ha encargado de poner en la opinión pública y no la compartimos”.

Fuente: Mercurio Calama /Cristián Venegas M.