Óscar Landerretche y Nelson Pizarro, el dúo dinámico que sacó a Codelco de la mayor crisis de su historia

En entrevista con El Mostrador TV afirman que la clave ha sido la gestión

El presidente del directorio y el CEO de la minera de cobre más grande del mundo, por primera vez juntos, cuentan detalles inéditos del proceso. Revelan que el desplome del precio del metal rojo encontró a la empresa muy mal parada, con una deuda enorme, un gobierno corporativo opaco y una pérdida de credibilidad que amenazaba a la legitimidad de Codelco. Landerretche explica por qué piensa que Chile se farreó el boom del cobre y Pizarro destaca el pacto estratégico que se consiguió con los trabajadores para lograr bajar los costos por sobre los niveles de mineras privadas. Pero ambos advierten que la batalla no está ganada y que quienes lleguen a reemplazarlos tendrán que seguir presionando para que los logros en productividad se conviertan en algo permanente.

“No hay plata, no hay plata, viejo, entiéndeme, no hay un puto peso, entiende, no tenemos cómo”.

Así de gráfico fue como, en agosto del año pasado, Nelson Pizarro –presidente ejecutivo de Codelco– explicó la crítica situación que enfrentaba la minera estatal.

La minera había registrado pérdidas por US$1.357 millones en 2015, los precios del cobre estaban a la mitad de su máximo histórico y el Gobierno no tenía los recursos para financiar sus proyectos, lo que obligaba a la cuprífera a endeudarse. A eso se sumaban cuestionamientos a los sueldos de los ejecutivos y directores, justo en momentos en que Óscar Landerretche, presidente del directorio, estaba liderando un proceso de profundas reformas a sus gobiernos corporativos, el que había comenzado el año anterior.

Nueve meses después, la historia es muy diferente.

En marzo pasado, y pese a la caída del precio del cobre durante 2016, Pizarro anunciaba con orgullo que Codelco generó excedentes por US$500 millones en el referido año y superó su compromiso con el Ministerio de Hacienda, fijado en US$288 millones. La minera cumplió gran parte de sus metas, “a pura gestión”, como destacó Pizarro en la presentación, reduciendo los costos y aumentando la productividad. El aporte al Estado totalizó US$944 millones en 2016 (agregando Ley Reservada).

Landerretche y Pizarro actualmente reciben el crédito de ser “el dúo dinámico” que sacó a Codelco de la mayor crisis de su historia. Y ahora, por primera vez en una entrevista en conjunto, el presidente del directorio y el CEO de la minera de cobre más grande del mundo, cuentan detalles inéditos del proceso de reestructuración que lideran.

Revelan que el desplome del precio del metal rojo encontró a la empresa muy mal parada, con una deuda enorme, un gobierno corporativo opaco y una pérdida de credibilidad que amenazaba a la legitimidad de Codelco.

Landerretche explica por qué piensa que Chile se farreó el boom del cobre, al tiempo que señala que los gobiernos dieron prioridad a distribuir los excedentes y no se pensó en la sustentabilidad a largo plazo de la industria y usar los recursos para invertir en el futuro.

El CEO de Codelco destaca el pacto estratégico que se consiguió con los trabajadores para lograr bajar los costos por sobre los niveles de mineras privadas. Pero ambos advierten que la batalla no está ganada y que quienes lleguen a reemplazarlos tendrán que seguir presionando para que los logros en productividad se conviertan en algo permanente.

Al respecto, Nelson Pizarro señala: “Codelco hoy está con un sabor de éxito por haber sido capaz de manejar la crisis que se nos vino con el desplome del precio del cobre a fines de 2014. Desde ese momento a la fecha, nuestros costos han bajado en más de un 20%. Tenemos en estos momentos el orgullo, en estas circunstancias, de haber superado a empresas privadas en cuanto a costos”.

Explica, además, que el foco fue “mantener las operaciones estables, tan estables como se pudiera en la cultura imperante en aquel momento, y eso nos permitió asegurar un plan de producción que permitiera cerrar la brecha entre la caída del precio del cobre y el costo caja. Cuando empezamos, teníamos un costo de US$1,63 la libra de cobre y hoy día tenemos un costo de US$1,26”.

Agrega que el pacto estratégico con los trabajadores consistió en decirles “si lo hacemos bien, todos se benefician, pero, si entramos en una competencia entre nosotros, no vamos a lograr avanzar”.

Óscar Landerretche, en tanto, expresa: “Yo no venía con un background minero. Yo llegué a Codelco porque el ministro de Hacienda de aquel entonces, Alberto Arenas, y la Presidenta, entendían que había un problema fiscal asociado a la empresa, de la deuda, de la capitalización, entonces yo venía con una mirada de macroeconomista, y por eso era importante alguien con un mirada tipo Hacienda”.

Revela que “a poco andar nos dimos cuenta de que había un problema reputacional, de que en general (Codelco) es querida por los chilenos, pero había quedado atrapada en una espiral de pérdida de credibilidad, que les ha pasado a todas las instituciones, pero que era muy grave para nosotros, puesto que esa pérdida de credibilidad impedía que se hiciera gestión como la que ha estado haciendo Nelson Pizarro. Entonces, el conjunto de reformas que hemos hecho al gobierno corporativo y a las prácticas están destinadas a garantizarles a los chilenos que, las decisiones que se toman, se toman por razones correctas, para maximizar el valor para todos los chilenos”.

Detalla que los cambios no fueron fáciles y a muchos les ha costado aceptarlos, pero “tienen que entender los chilenos que, cuando (Codelco) está negociando, lo está haciendo en el interés de ellos, y para eso nosotros tenemos que estructurar controles, chequeos en el gobierno corporativo que den esas garantías. Por eso es que hemos dado un salto en transparencia y un salto en control de conflictos de interés”.

“Nosotros tomamos la decisión de que cuando un ejecutivo recibiera un llamado (de político pidiendo favores o trabajo), tenía que reportarlo y dejarlo en acta. Mágicamente después de eso bajaron las pedidas. Pero es complicado, a veces uno asume costos personales bien importantes por eso”, indica Landerretche, en oblicua referencia al paquete bomba que recibió en su casa y respecto al cual, pese a que se lo adjudicó un grupo ecologista, es escéptico en cuanto a que estos sean los verdaderos responsables.

Pizarro destaca que él y su equipo van a entregar Codelco, en un año y medio más, con una deuda del orden de 14 mil a 15 mil millones de dólares, “que es la misma con la que recibimos la empresa, y con un grado de avance de 3 proyectos superiores al 80%”.

Cabe indicar que ambos difieren en el nivel de optimismo acerca del futuro del precio del cobre.

En cuanto a División Salvador, Pizarro defiende a brazo partido mantenerla abierta y rechaza las críticas al proyecto Chuqui Subterráneo, afirmando que será un muy buen negocio para Codelco.

Fuente: El Mostrador/Iván Weissman

Relacionada: