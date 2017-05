Interchile responde a críticas por Cardones Polpaico: es inviable un cambio de trazado

La principal crítica que se le ha hecho al proyecto es que no ha contemplado a los pobladores en la toma de decisiones, algo que desde la empresa desmienten.

La empresa que está llevando adelante el proyecto que contempla el trazado de una carretera eléctrica—un proyecto ya visado por las autoridades pertinentes— con la instalación de 750 kilómetros de torres de alta tensión, señaló a diario El Día que el proyecto actualmente se encuentra en etapa de construcción y el avance en las obras es el resultado de la “celebración de un contrato de servidumbre voluntario con los propietarios, o bien, de la concesión eléctrica. En ambos casos, previa obtención de los permisos ambientales sectoriales”.

La instalación de más de 100 torres de alta tensión en la región de Coquimbo contempla el proyecto Cardones Polpaico, de la empresa Interchile, que consiste en una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje desde Antofagasta hasta Valparaíso, pasando por la cuarta región, en 500 kV y doble circuito, junto a las subestaciones que permitirían modificar el nivel de tensión necesaria para su interconexión al Sistema Interconectado Central (SIC).

Esta línea tiene como objetivo reforzar el Sistema Troncal del SIC entre la subestación Cardones ubicada al sur de Copiapó y la subestación Polpaico ubicada al norte de Santiago y así suplir una carencia de transmisión eléctrica en la parte norte del SIC, debido a la congestión que presentan hoy las líneas de transmisión en dicho sector. Una obra que está compuesta por tres tramos: Nueva Línea Cardones – Maitencillo, Nueva Línea Maitencillo – Pan de Azúcar y Nueva Línea Pan de Azúcar – Polpaico. Además el proyecto contempla la construcción de tres nuevas subestaciones: Nueva Cardones, Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar, más la ampliación de las estaciones existentes.

Sin embargo, el proyecto de alta tensión, que cruzaría las regiones de Coquimbo, Atacama y Valparaíso, lleva más de tres años enfrentando una férrea oposición por parte de la ciudadanía, expertos y autoridades. En este sentido, la principal crítica que se le ha hecho es que no ha contemplado a los pobladores en la toma de decisiones, configurando así un plan de trabajo que consideran plagado de vicios ambientales y urbanos. En este último punto, el Comité de Defensa de los Pueblos de Elqui (Codepue), liderado por Ramón Gálvez, propone cambiar el trazado eléctrico del proyecto, propuesta que el gerente general de la empresa, Jorge Rodríguez, declaró inviable.

¿En qué etapa de avance está hoy Cardones-Polpaico?

“El proyecto actualmente se encuentra en etapa de construcción y el avance en las obras es el resultado de la celebración de un contrato de servidumbre voluntario con los propietarios, o bien, de la concesión eléctrica. En ambos casos, previa obtención de los permisos ambientales sectoriales. Como empresa, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos en la puesta en marcha de este importante proyecto, por lo que hemos trabajado de manera seria y eficiente en avanzar lo más ajustado al cronograma propuesto”.

Según Codepue, la empresa ha comenzado a explorar los terrenos en la cuarta región sin el permiso de los propietarios, pues se han roto incluso candados, ¿cuál es la legalidad de estas acciones? Y, ¿qué recomiendan como empresa a estos propietarios hacer, para evitar “malos ratos” y hacer este proceso más llevadero? (Teniendo en cuenta que el proyecto va sí o sí).

“Sobre el particular es necesario destacar que el acceso a los predios se puede lograr de dos maneras. La primera, de manera voluntaria, lo que se traduce en un contrato de servidumbre entre nuestra empresa y el propietario del predio; la segunda, establecida en la Ley, por medio de las concesiones eléctricas. Respecto de esta última, es importante destacar que INTERCHILE ha actuado con apego irrestricto a lo que establece la ley eléctrica sobre la materia, en particular en lo que se refiere al acceso a los predios. Respecto de las acusaciones de ingresos sin permiso a predios, es importante señalar que la empresa sólo hace ingreso a aquellos predios respecto de los cuales cuenta con Decreto de Concesión y por lo tanto el derecho a imponer las servidumbres. Es más, el acceso siempre se obtiene y lleva a cabo previa autorización del Tribunal respectivo, por lo que no solo es la Superintendencia de Electricidad y Combustible la entidad que vigila el cumplimiento absoluto de la Ley, sino también los Tribunales ordinarios de Justicia.

En último término, la ley eléctrica autoriza el auxilio de la fuerza pública con el exclusivo fin de hacer cumplir el Decreto de Concesión, donde el descerrajamiento es una facultad que se utiliza cuando existe oposición a la toma de posesión material de los terrenos o para el evento de encontrarse sin moradores los predios sirvientes, cuestiones que deberán ser constatadas por el agente de la fuerza pública que lleve a cabo la diligencia y de la que deberá dejarse constancia en el expediente”, lo que demuestra que este procedimiento se lleva a cabo bajo ciertas condiciones y con la vigilancia de los Tribunales. De cualquier forma, el ingreso con fuerza pública a un terreno es la última instancia a la que recurre la empresa, pues siempre se ha priorizado llegar a acuerdos voluntarios con los propietarios que permitan un acceso expedito y pacífico de los predios, previo pago de la correspondiente indemnización. Finalmente, me gustaría reiterar que Interchile ha dedicado gran parte de su gestión y esfuerzo a buscar acuerdos voluntarios con todos los propietarios de los terrenos por los que pasa la línea, para evitar precisamente hacer uso de esta facultad legal que otorga la concesión eléctrica que le entrega el Estado”.

EMPRESA ASEGURA QUE PROCESO DE CONSULTAS CIUDADANAS SE LLEVÓ A CABO

¿De qué manera INTERCHILE integró a la comunidad en la definición del trazado?

“El trazado propuesto por la empresa ha contado con todos los estudios sociales y ambientales necesarios para asegurar que cumple con la mejor opción, equilibrando el menor impacto en las personas y en el medio ambiente, con la viabilidad económica del proyecto. Así lo confirma la Resolución de Calificación Ambiental otorgada a la empresa en diciembre de 2015.

La empresa se adjudicó la licitación realizada por el Ministerio de Energía con este trazado y en base a éste hemos trabajado en forma responsable, profesional y eficiente, en permanente contacto con las comunidades cercanas al proyecto y respetando la legislación y normativa vigente, para llevarlo adelante de forma exitosa.

En Chile, según lo define la normativa de tramitación ambiental, las participaciones ciudadanas son realizadas por el Servicio de Evaluación Ambiental, una vez el titular de un proyecto ingresa a tramitación ambiental su iniciativa. En este contexto, el SEA, según consta en el expediente electrónico de nuestro proyecto, realizó 15 talleres y actividades de puerta a puerta en más de 50 sectores de las 20 comunas a lo largo del trazado.

No obstante lo anterior, Interchile ha replicado la política de nuestra matriz en el sentido de mantener relaciones comunitarias abiertas y dialogantes durante todo el ciclo de vida del proyecto. En tal sentido, desde el año 2013 a la fecha hemos realizado 680 reuniones de carácter comunitario en las cuatro regiones donde se emplaza Cardones-Polpaico.

Respecto a nuestra relación con las autoridades locales y nacionales, mientras elaborábamos nuestro EIA solicitamos formalmente, en más de una oportunidad, reunirnos con cada uno de los 20 alcaldes de las comunas intervenidas por el proyecto, a fin de presentar las obras y el trazado, como así dar respuesta a todas las inquietudes y sugerencias que pudiesen surgir por parte de la autoridad. En el caso específico de La Serena, no obtuvimos respuesta alguna a nuestras cartas solicitando audiencia, como tampoco se pronunciaron respecto al EIA cuando el SEA así lo requirió. En ese sentido, hemos cumplido con todos los procedimientos correspondientes, realizamos todas las evaluaciones necesarias en los periodos establecidos, nos reunimos con comunidades y autoridades, y evaluamos las propuestas de modificaciones en forma seria y profesional, las cuales fueron descartadas por razones técnicas o por generar mayores impactos ambientales y sociales”.

¿Cuáles son las alternativas reales de cambiar el trazado del proyecto a estas alturas?

“Por las razones que comenté anteriormente, reitero que es absolutamente inviable realizar nuevas modificaciones al trazado. Ya se agotaron las instancias y los tiempos para ello, por lo que nuestra principal preocupación hoy es avanzar para cumplir el compromiso adquirido en la licitación con el Estado y con Chile para entregar una línea robusta y a tiempo para hacer frente a las necesidades energéticas del país”.

REGLAS CUMPLIDAS A CABALIDAD

Según un recorrido que se hizo con Codepue, hay casas y poblados que estarían a menos de 100 metros de donde se instalarían las torres, algo que no estaría recomendado por las autoridades internacionales en torno a las reglas de instalación de sistemas de alta tensión, ¿cómo responden a esto y cuál es la posibilidad de cambiar esas torres?

“Interchile ha cumplido a cabalidad con las indicaciones establecidas en los reglamentos vigentes en Chile, en cuanto a las distancias eléctricas para resguardar la seguridad de las personas y sus bienes. Además, tomando en consideración recomendaciones internacionales en cuanto a las intensidades de campos eléctricos y magnéticos al borde de la franja de servidumbre, la empresa ha ido más allá, incorporando dichas recomendaciones en el diseño de la línea de transmisión.

Se entiende que al cumplir con toda la normativa nacional e internacional en cuanto a la protección y seguridad de las personas, cualquier edificación que se encuentre fuera de la franja de servidumbre, está completamente resguardada, por lo que cualquier recomendación de distancias mínimas obedece a situaciones más bien particulares dado que este tipo de limitantes no es en absoluto una práctica generalizada en el mundo”. Con todo, desde la empresa no descartaron revisar en conjunto con las personas afectadas, el mapa donde supuestamente se instalaría una torre a menos de 100 metros de localidades, por lo tanto se mostraron al menos, abiertos al diálogo.

Según varios expertos y estudios internacionales, vivir cerca de una torre de alta tensión trae varios efectos negativos para la salud, poniendo hincapié en el cáncer, ¿qué dicen desde la empresa en torno a este tema? Teniendo en cuenta que habrían torres cercanas a poblados en el Elqui?

“El grado de exposición de las personas a los campos electromagnéticos producidos por las líneas de transmisión es comparable con otros campos producidos por diversos elementos de uso diario, como el celular, el televisor o el microondas. De hecho, un celular o un secador de pelo tiene un nivel de intensidad de campo electromagnético mucho más alto que una línea de transmisión, y son elementos que usamos todos los días sin preocuparnos por nuestra salud.

Es importante considerar que hasta el momento no se conocen pruebas que permitan relacionar a los campos electromagnéticos con algunas enfermedades o malestares, dado que las intensidades necesarias para generar una afectación eléctrica en el cuerpo son muy superiores, por ejemplo, a las intensidades de las líneas de transmisión.

La mayoría de las intensidades de campo electromagnético a los que las personas nos vemos expuestos están por debajo de los límites de referencia sugeridos por la International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), incluso debajo de una línea de transmisión. La única fuente de emisión que supera los niveles máximos es el secador de pelo, donde su intensidad de campo dependerá del modelo, de la distancia y de la potencia. Las intensidades de los campos magnéticos de las líneas de transmisión a treinta y sesenta metros de distancia desde el centro, son comparables con las intensidades de campo encontradas en los hogares y oficinas.

Otro ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifico a los campos electromagnéticos como agente cancerígeno de escala 2B, mientras que a los teléfonos celulares en escala 3 (entendiendo que mientras mayor sea el número, mayor es la probabilidad del agente de producir cáncer). Cabe destacar además, que un estudio equivalente realizado para el cigarro, clasifico a éste en escala 14,9. Por otro lado, hay que considerar que las distancias de las franjas de seguridad utilizadas en Chile están en el orden de las distancias utilizadas en otros países, permitiendo una adecuada mitigación de los campos electromagnéticos hasta los niveles aceptados internacionalmente”.

CARDONES POLPAICO SERÍA NECESARIO PARA EL SECTOR ENERGÉTICO

¿Para cuándo se estima el inicio de instalación de las torres de alta tensión? Y ¿cuándo podría estar listo y operando?

“El cronograma del proyecto Cardones-Polpaico presentado inicialmente, tenía como objetivo que el proyecto iniciara sus operaciones en diciembre de este año, siempre y cuando se cumplieran todas las fases de manera correcta y sin problemas. Sin embargo, ha habido atrasos en la obtención de permisos y concesiones, por lo que el panorama ha cambiado y actualmente los tiempos de ejecución se han ajustado. De todas formas, estamos poniendo todos los esfuerzos y disponibilidad como empresa para avanzar con celeridad, de modo que no afecte la puesta en marcha de este proyecto tan importante para el sector energético del país”.

Cuál es la importancia del proyecto Cardones Polpaico para el sistema de transmisión eléctrica del país?

“Este proyecto ha sido definido por el mismo Ministerio de Energía como una de las iniciativas prioritarias de la cartera. Por eso, como empresa sabemos que tenemos una tremenda responsabilidad al construir la línea Cardones-Polpaico, un proyecto necesario no sólo para el sector energético, sino también para el desarrollo de Chile. Es una iniciativa que permitirá hacer más competitivas las tarifas eléctricas para las personas y las empresas, aumentando la competitividad del país; permitirá la interconexión eléctrica de Chile, dará mayor seguridad al sistema e impulsará el desarrollo de energías limpias”. 62-05

RECUADRO

SOBRE INTERCHILE: UNA EMPRESA DE CAPITALES COLOMBIANOS

Interchile es una empresa filial del Grupo ISA, holding colombiano con 50 años de experiencia en transporte de energía eléctrica en América Latina y líder en concesiones viales, transporte de telecomunicaciones y gestión inteligente de sistemas de tiempo real.

La compañía fue constituida en diciembre de 2012, luego de que el Grupo ISA se adjudicara una licitación del Estado de Chile para diseñar, financiar, construir, operar y mantener una red de transmisión de energía eléctrica de 753 kilómetros de extensión y sus obras asociadas en el norte y centro del país, conocida como “Plan de Expansión Chile Línea de Transmisión 2×500 kV Cardones-Polpaico”.

Posteriormente, en el año 2013, se sumó a dicho proyecto la construcción de otra línea de transmisión en las regiones de Tarapacá y Antofagasta conocida como “LT 2×200 kV Encuentro Lagunas” que incluye un trazado de 193 kilómetros de extensión.

