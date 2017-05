Demanda china: condicionador del precio del cobre

La demanda de China -el principal consumidor de materias primas a nivel global- y las dificultades que está teniendo Donald Trump para aprobar su presupuesto en el Congreso han dado de qué hablar respecto del precio del cobre.

En el año, el metal rojo ha caído 1,45%, llegando a mínimos de US$ 2,46 la libra, mientras que durante la huelga de Escondida alcanzó US$ 2,79 la libra, su mayor valor en lo que va de 2017.

Luis Méndez, gerente general de Banmerchant Capital, señaló que “la fuerte debilidad en los precios está directamente relacionada con los últimos datos económicos de China -país que consume la mitad del cobre producido en el mundo- que mostró cifras débiles de actividad manufacturera y comercial”.

Pese a ello, no todo está perdido para el precio del cobre, ya que se estima una recuperación a fines de año. Méndez espera que el valor llegue a US$ 2,65 la libra, mientras que Itaú actualizó sus proyecciones a US$ 2,59 la libra.

Gustavo Lagos, profesor del Centro Minería de la UC, afirma que “de no ocurrir algo inesperado en EE.UU., sino que pase la ley de presupuesto y se rebajen los impuestos, el cobre debería subir a fin de año”, y estima entre US$ 2,8 y US$ 3 la libra.

Fuente: El Mercurio

