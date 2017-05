Subsecretario espera que precio del cobre reactive inversiones

Escenario regional mejoraría durante el segundo semestre.

El subsecretario de Minería, Erich Schnake, proyectó que el valor de la libra de cobre promediaría entre US$ 2,40 y US$ 2,50 lo que resta de 2017, cotización que, asegura, reactivaría proyectos mineros detenidos o en revisión, favoreciendo la contratación de mano de obra.

“Hoy el cobre, en general, ha estado bastante más alto que el año pasado, en que promedió US$ 2,20 la libra, y las proyecciones que tenemos es que estaría sobre los US$ 2,40 y probablemente llegando a los US$ 2,50, lo cual es bastante positivo”, analizó.

La autoridad ministerial agregó que esto “es bastante bueno para la minería del cobre, porque es un precio que permite que se desarrolle con mayores rentabilidades”.

El cobre se cotizó el viernes en US$ 2,50383, de esa forma el promedio mensual llegó a US$ 2,52 y el anual a US$ 2,62.

Schnake continuó su diagnóstico explicando que existe una relación directa entre el desarrollo de proyectos mineros y el precio del cobre.

“Hay iniciativas que habían quedado en suspenso dado los bajos precios del año pasado, y este año con las nuevas proyecciones, seguramente se harán viables y se retomarían. Lo cual es positivo porque significa mayor inversión, mayor trabajo y desarrollo para la zona”, dijo el subsecretario.

Minería estatal

El personero de gobierno se refirió además a la minera estatal del cobre y al trabajo que desarrolla Codelco para involucrarse en la explotación del litio.

Sobre la cuprífera señaló que los proyectos estratégicos de la Corporación siguen su curso y dijo confiar que no tengamos atrasos y entrarán en producción lo antes posible.

En lo que se refiere al litio, Schnake dijo que Codelco ha estado avanzado con un proyecto para explotarlo en el Salar de Maricunga y pidió cartas de interés a distintas empresas productoras y desarrolladoras de tecnologías para hacerlo.

“En el más corto plazo deberían estar desarrollando un proyecto competitivo, para seleccionar un socio privado con experiencia en litio para explotar el salar de la Tercera Región”, aseguró.

Consultado sobre la asesoría técnica que contratará el ministerio para monitorear el Salar de Atacama, detalló que la “Política Nacional del Litio y Gobernanza de los Salares”, establece que éstos son ecosistemas sensibles y por ende fija lineamientos de resguardo medioambiental.

Fuente: Mercurio Antofagasta

