Grupo CAP obtiene utilidad neta por US$ 45,8 millones

Al cierre del primer trimestre de 2017:

• Por su parte en CAP Minería (Compañía Minera del Pacífico), los ingresos y EBITDA al 31 de marzo de 2017 llegaron a US$ 313 millones y US$ 156,8 millones, mostrando aumentos de 113,2% y 221,1% en relación a las cifras del mismo período del año anterior.

Un resultado consolidado de US$ 45,8 millones obtuvo el Grupo CAP al 31 de marzo de 2017, cifra que se compara con los US$ (8,7) millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

Al término del primer trimestre de 2017, los ingresos y EBITDA del Grupo CAP alcanzaron US$ 494,6 millones y US$ 175,1 millones, representando aumentos de 54,0% y 168,4% en relación con los montos obtenidos durante el 1T16.

Resultados por empresas

En CAP Minería (Compañía Minera del Pacífico), los ingresos y EBITDA al 31 de marzo de 2017 llegaron a US$ 313 millones y US$ 156,8 millones, mostrando aumentos de 113,2% y 221,1%, al compararlos con las cifras del mismo período del año anterior.

En minería del hierro, la utilidad neta al 31 de marzo de 2017, de US$ 75,1 millones, considerablemente mayor que la de marzo de 2016, como consecuencia de un incremento de 70,3% en el precio promedio del mineral de hierro despachado en el período y por el mayor tonelaje embarcado de 3,9 millones de toneladas métricas (MTM) durante el 1T17 versus los 3,1 MTM del 1T16. El costo de venta promedio por tonelada en tanto, se incrementó en 13,9%, por un cambio sustancial en la mezcla de productos que incluyó un aumento en la producción de pellets de alrededor de un 51%.

En CAP Acero (Compañía Siderúrgica Huachipato), los ingresos y EBITDA del primer trimestre de 2017 alcanzaron US$ 110,8 millones y US$ (3) millones, resultantes en un aumento de 10,3% en los ingresos y una disminución de 265,2% en el EBITDA, respecto de las cifras del 1T16.

En producción siderúrgica, la pérdida neta del 1T17 alcanzó a US$ (7,9) millones, un 34,4% mayor que la del 1T16, aún con los aumentos de 18,8% en el precio promedio del acero vendido y de los despachos físicos a 184.966 TM versus las 177.844 TM del 1T16. “Lo anterior encuentra su explicación en el aumento en el costo de venta promedio por tonelada de 6,3%, como consecuencia de los repentinos y sorpresivos incrementos en los precios del hierro y carbón que no ha sido posible traspasar al precio del acero en el período. Al escenario descrito más arriba cabría agregar la persistente menor actividad registrada en el país, junto a la mantención de las distorsiones de precio, solo parcialmente corregidas por las medidas impuestas por las autoridades”, señalan en CAP.

En el grupo de procesamiento de acero (GPA), negocio compuesto por Cintac en Chile, Tupemesa en Perú y Tasa en Argentina, los ingresos y EBITDA del primer trimestre de este año llegaron, respectivamente, a US$ 80,4 millones y US$ 8,5 millones, representando aumentos de 10,2% y 96,2% en relación con los correspondientes montos del mismo lapso del año anterior.

En actividades del GPA su utilidad consolidada del 1T17, de US$ 3,4 millones, que se compara con el resultado de US$ 599 millones del 1T16, se obtiene por el efecto combinado de aumentos de 8,2% en el precio promedio de los productos vendidos y del tonelaje despachado a 90 mil toneladas en 2017 versus las 88 mil toneladas de 2016. “Con ello se constata que la meditada estrategia del GPA de concentrarse en la fabricación de productos de mayor valor agregado ha tenido el efecto esperado. El costo de venta promedio por tonelada en tanto, aumentó 4,0%”, indica la empresa.

En más detalle, al ver los resultados por compañía se observa a Tubos Argentinos (Tasa) afectada por los ajustes macroeconómicos en Argentina que siguen actuando como freno de la actividad durante el ejercicio 2017.

En CAP Infraestructura, actividad que comprende a la compañía productora de agua desalinizada Cleanairtech Sudamérica, la de transmisión eléctrica Tecnocap y el Puerto Las Losas, los ingresos y EBITDA al 31 de Marzo de 2017 alcanzaron US$ 18,8 millones y US$ 12,7 millones respectivamente, reflejando una disminución de 5,1% y un aumento de 2,6% al compararlos con los US$ 19,8 millones y US$ 12,4 millones del mismo periodo de 2016.

En el negocio de infraestructura, la utilidad neta al 31 de marzo de 2017 alcanzó a US$ 3,2 millones, un 45,7% mayor que la del año anterior, como resultado de menores costos y gastos en varios conceptos de la producción de agua desalinizada.

Continúa la demanda estable por los productos de CAP Minería en el mercado internacional

En minería, los clientes principalmente de Asia y Medio Oriente mantienen la demanda por los concentrados magnéticos que produce CAP Minería, de sinter feed con 62% a 63% de fierro (Fe), de pellet feed con 65% a 69% de Fe, y de pellets con 65% a 67% de Fe. “Las innegables ventajas competitivas de los referidos productos, marcan diferencias en la colocación de los mismos y en la obtención de premios por su calidad, bajas impurezas y propiedades magnéticas”, indican en el principal grupo minero siderúrgico de la costa americana del Pacífico.

En ese contexto, los ingresos de CAP Minería, de US$ 313 millones al 31 de Marzo de 2017, superaron considerablemente el nivel del mismo período de 2016, como resultado del efecto conjunto de un mayor precio promedio de la mezcla de productos despachados de 70,3%, a US$ 78,7 por TM y de mayores despachos físicos de 26,2% a 3,9 MTM. “La diferencia de precios promedios entre ambos períodos ocurrió a consecuencia de que en la primera parte de 2016 dicho precio continuó a la baja, tendencia proveniente del ejercicio anterior, seguida luego por una importante recuperación en la segunda parte de 2016, que se extendió al primer trimestre de 2017. La referida recuperación fue empujada por una mayor demanda de materias primas desde China a raíz de programas de estímulos implementados por sus autoridades, junto a una aparente mayor disciplina en la entrega de nuevos tonelajes al mercado desde Australia y Brasil”, expresó CAP en su Análisis Razonado.

En producción de acero el escenario mundial no ha experimentado mejorías, “la industria siderúrgica sigue enfrentando momentos muy difíciles cuyo origen es el exceso de capacidad de producción de acero, particularmente en China, generando el deterioro de márgenes y pérdida de rentabilidad en todos los mercados. Esto ha resultado en fuertes exportaciones desde países con sobrecapacidad, en muchos casos a precios innegablemente menores que sus costos, y siendo Chile un mercado eminentemente abierto, es destinatario de acero chino y de otros orígenes a precios significativamente deprimidos. Lo anterior se ha visto exacerbado por la reacción de gobiernos en Europa, Norteamérica y Latinoamérica al tomar medidas conducentes a corregir las distorsiones de precios que amenazan seriamente la subsistencia de su industria siderúrgica local”, explican en CAP.

Las actividades del negocio de procesamiento de acero por su parte, se ajustan a los niveles de crecimiento e inversión de las economías en que participa y a sus propios esfuerzos en eficiencia e innovación, que le están permitiendo competir en buena forma en los mercados chileno, peruano y argentino. “Más aun, la estrategia de estas filiales de expandir/migrar desde productos a soluciones y servicios se está viendo reflejada en sus buenos resultados que validan esta decisión al tiempo que abren una variedad de posibilidades para estas empresas y el Grupo CAP en el futuro”, señalan la empresa.

Posición financiera

En cuanto al endeudamiento financiero bruto del grupo, este alcanzó a US$ 1.296 millones al 31 de marzo de 2017, mostrando una disminución respecto al 31 de Diciembre de 2016, producto principalmente de la disminución en el uso de líneas de crédito durante el 1T17.

A su vez, al 31 de marzo de 2017, el Grupo CAP mantiene un saldo de caja de US$ 839 millones, superior a los montos disponibles al término de 2016, como consecuencia, de la mayor generación de caja en el período.

El mejorado saldo de caja permite al Grupo CAP exhibir un bajo nivel de endeudamiento financiero neto de US$ 457,2 millones, equivalente a 0,83 veces el EBITDA consolidado de los últimos doce meses terminados el 31 de marzo de 2017.

Fuente: Grupo CAP

