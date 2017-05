“Espero que se remuevan las trabas que enfrentan los proyectos mineros”

Presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, da su visión ante las presidenciales:

Gremio entregará a candidaturas propuestas para mejorar las condiciones de la industria, con miras a reactivar las inversiones. “La cartera de proyectos puede llegar a US$ 50 mil millones, según Cochilco, y no nos podemos farrear la oportunidad”, afirma.

Que la minería sea un tema de discusión en las elecciones presidenciales es uno de los objetivos trazados por el Consejo Minero, según cuenta su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino. Para esto el gremio que agrupa a las grandes mineras del país afina un documento con propuestas sobre el sector, que será entregado en las próximas semanas a las candidaturas de todos los sectores políticos.

Villarino adelanta que el texto propondrá medidas en áreas de productividad, diálogo y acuerdos con las comunidades, sistema de evaluación ambiental, desarrollo de plataformas de innovación y sistema de formación y capacitación, entre otras materias.

Las recomendaciones las harán basados en estudios ya realizados por la Comisión Nacional de Productividad (CNP) o instancias como Alta Ley o Valor Minero. “Exactamente lo contrario a la retroexcavadora, hay que continuar construyendo cuando los cimientos son buenos”, apunta Villarino.

Señala que uno de los focos serán propuestas para modernizar el Estado. “No es posible que Chile tenga prácticamente la misma institucionalidad para el sector minero que cuando producíamos 600 mil toneladas de cobre, considerando que hoy producimos 5,7 millones de toneladas”.

-¿Cómo creen que serán recibidas las propuestas?

“La minería hace un aporte relevante al país, y no solo en términos de ingresos al fisco, por lo que espero que la sensatez de los candidatos a la presidencia lleve a remover la trabas para el desarrollo de nuevos proyectos mineros, así como la ampliación de los existentes. La cartera de proyectos puede llegar a los US$ 50 mil millones, según Cochilco, y no nos podemos farrear la oportunidad”.

“Cualquiera que gobierne este país debería colocar como una de las locomotoras que tiren del desarrollo de Chile a la industria minera, bajo reglas claras y estándares altos, pero bajo la firme voluntad de que se lleven a cabo los proyectos”.

-¿Cómo ve el desarrollo de la carrera presidencial?

“Los competidores se están poniendo en el partidor, todavía no se sabe quiénes correrán 100 metros, algunos correrán 50 metros y otros solo corrieron 5. Hasta aquí, prácticamente no hemos presenciado un debate de ideas interesante, solo descalificaciones y codazos para ver quién corre hasta el final. Ya con los candidatos definidos, esperamos que exista una discusión profunda de temas relevantes”.

-¿Cuál es su análisis del Frente Amplio? Beatriz Sánchez en su hoja de ruta señala que pretende subir impuestos a la minería…

“La gran minería chilena tiene una carga impositiva similar a la de sus directos competidores, que es donde irán a parar los capitales si no somos competitivos. No basta con tener recursos naturales, hay que tener condiciones adecuadas y Chile las ha tenido. Hace 20 años Zimbabue producía las mismas 600 mil toneladas de cobre que Chile, hoy sigue en lo mismo y nosotros producimos 5,7 millones. ¿Y sabe cuál es la diferencia de ingreso per cápita entre ambos países? Más de US$ 15 mil dólares.

-Ustedes han planteado la urgencia de modernizar las instituciones y respetarlas. ¿Cómo ven que Sebastián Piñera, siendo Presidente, llamara por teléfono para bajar Barrancones?

“Probablemente si hay algo que le pesa al ex Presidente Piñera es ese llamado por teléfono. Se lo enrostraron todos los años de su gobierno y hasta el día de hoy. Esa dura lección, siendo un hombre inteligente como lo es, la habrá aprendido y esperamos que no vuelva a ocurrir”.

Fuente: Economía y Negocios/Hernán Vargas S.