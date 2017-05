Corproa llama a concretar proyectos ya aprobados por medio ambiente

Privados apuntan a temas de mercado y no respaldan versión del Gobierno.

El empresariado regional, a través de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (Corproa), se refirió a la decisión de los tres proyectos termoeléctricos que desistieron en sus aspiraciones por desarrollar proyectos en la región.

Una opción que desde el Gobierno fue recibida como un éxito y un triunfo para las políticas públicas del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, orientadas a potenciar las energías renovables. Sin embargo desde los representantes de los empresarios, apuntan en una dirección contraria.

Mala noticia

A juicio del presidente de la Corproa, Daniel Llorente, la decisión de las empresas no es una razón para celebrar ya que a su juicio “nos parece triste la no concreción de un proyecto de inversión (…) encontramos que de alguna manera es un golpe a nuestra región” y agregó que “nosotros no podemos alegrarnos porque se deja de invertir en nuestra región” sentenció Llorente.

Asimismo desde la corporación apuntaron a que, contrario a lo señalado por las autoridades de Gobierno, la decisión de no perseverar va más en línea con una visión de negocio que con la agenda de la administración estatal debido a que “el desistimiento es en parte también por problemas de precio, y eso es conocido por todos, entonces pueden ser muchas razones”, comentó.

“Proyectos fantasmas”

Respecto al impacto económico y laboral que el desistimiento provocaría en la región, desde el Gobierno salieron a recalcar la existencia de una contundente cartera de proyectos listos para ser ejecutados (solo en energía son 68).

Sin embargo, para Llorente esa situación no logra dar las tranquilidades necesarias debido a la existencia de los “proyectos fantasmas” y que dice relación con iniciativas que contando con los permisos necesarios, se alejan de la verdadera intensión de ejecución.

En esa línea el directivo señaló que esta situación provoca que “si vamos a los listados de proyectos aprobados aparecen tremendas y abultadas cifras de inversión pero ¿cuántos de ellos se concretan? Entonces ese es el gran tema, porque los que nos interesa es obviamente que un proyecto se apruebe, pero posteriormente que se construya”, destacó.

Llorente remarcó la importancia de eliminar este tipo de inversiones debido a que genera un desgaste en las instituciones destinadas a las aprobaciones. Por lo que señaló que es necesario “darle una mirada a la lista e ir directamente a las fuentes que solicitaron el estudio y empezar a hacer directamente las preguntas (…) aquí las cosas hay que hacerlas como se hacen con las personas”, sentenció.

Energías convencionales

Desde la Corproa aseguran que, contrario a lo señalado por la autoridad regional, no se puede eliminar por completo de la planificación energética la generación convencional debido a que “hoy día una posición muy purista en relación a la energía, no estamos en condiciones (de adoptarla) todavía como país”, comentó Llorente.

Lo anterior debido a que según señaló, si bien existe una tendencia de avanzar hacia las Energías Renovables No Convencionales, se debe a que las tecnologías disponibles en el país no permiten el almacenamiento de la electricidad generada por las plantas solares y eólicas debido a que “tienen un porcentaje de eficiencia que aún debe ser suplementado por gas o con carbón o con energía nuclear que no está en nuestra matriz (…) entonces ese equilibrio sin duda alguna debe mantenerse” destacó el directivo.

De igual forma puntualizó el impacto en materia de empleo; destacó que proyectos de generación tradicional están muy por encima de lo que puede provocar una instalación del tipo solar o eólica. Por esta razón remarcó que “si son proyectos sustentables, que respeten las relaciones con la comunidad y las leyes ambientales que se han definido en la república de Chile, yo creo que si un proyecto de esos se cae, siempre va a ser lamentable”, y agregó que “en Atacama no estamos en condiciones de rechazar proyectos”.

“Creo que hoy día una posición muy purista en relación a la energía, no estamos en condiciones (de adoptarla) todavía como país”.

Daniel Llorente, Presidente Corproa”

Chile menos atractivo

Si bien desde Corproa reconocen la existencia los proyectos que el Gobierno mantiene en carpeta destacaron que en la actualidad existe un clima de incertidumbre que no permite que los inversionistas ejecuten los proyectos presentados.

Asimismo desde la corporación se informó que actualmente Chile se ha convertido en país menos atractivo para la inversión debido, entre otras cosas, a la alta tasa impositiva. Un indicador que, una vez aprobada la baja anunciada por Estados Unidos, dejaría a Chile como uno de los tres países con la tasa impositiva más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A juicio de Llorente, en la actualidad Perú se ha convertido en un destino más atractivo para los inversionistas.

Fuente: Diario Atacama

