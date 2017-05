“Proyectos de este tipo deben hacerse en el marco de una política nacional que cuente con amplio consenso”

El gerente general de la eléctrica, Thomas Keller, dijo que no revivirán HidroAysén

Colbún, la generadora del Grupo Matte, cree que se puede aprovechar el potencial hídrico del sur del país, siempre y cuando exista una política nacional consensuada para hacerlo. No obstante, desde la firma indican que esto no implica revivir el proyecto HidroAysén, iniciativa en la que son socios de Enel Generación, la ex Endesa.

Así lo señaló el gerente general de la compañía, Thomas Keller, quien apuntó a que el desarrollo del potencial hídrico en la zona austral podría ser un aporte al desarrollo de energía limpia para el país. “Como lo hemos dicho en distintas ocasiones, el desarrollo de proyectos de este tipo debe hacerse en el marco de una política nacional que cuente con amplio consenso y que también sea respaldada por las comunidades locales. Impulsado en ese contexto, creemos firmemente que el correcto aprovechamiento del potencial hídrico del sur de Chile puede ser un aporte al desarrollo de una matriz renovable y limpia para el país”, señaló.

El ejecutivo añadió que “paralelamente, y como es de público conocimiento, hemos estado conversando con nuestros socios sobre HidroAysén; conversaciones que se han desarrollado en buenos términos y que aún no concluyen”.

Sobre este punto, el presidente de Enel Chile, Herman Chadwick, señaló el lunes que “desde hace varios meses hemos mantenido conversaciones con nuestro socio en HidroAysén, que es Colbún, y les hemos manifestado nuestra intención de buscar una solución con ellos para no continuar en el negocio y buscar una fórmula que satisfaga a ambos”.

“Eso estamos haciendo, pero no hemos llegado a término. No se ha llegado a un monto de plata, no se han firmado documentos, sino que se ha llevado conversación entre el gerente general de Enel Generación, Valter Moro, con la gente de Colbún, siempre en muy buenos términos”, añadió el directivo de la filial de la empresa italiana.

