Precio del Oro Pronóstico 10 Mayo 2017, Análisis Técnico

Los precios del oro cayeron significativamente durante la jornada del martes para romper por debajo del nivel de 1225 dólares. Creo que el mercado ahora irá hacia el nivel de 1200 dólares.

Eso es un número mucho más significativo, por lo que puedo ver, y creo que el mercado atraerá mucha atención en esa zona. Sin embargo, el mercado actualmente parece estar muy roto y creo que cualquier rally en este punto debería ofrecer una oportunidad de venta.

El nivel de 1225 debería ser una gran resistencia, así que no tengo ningún interés en comprar este mercado. Y la vela exhaustiva después de un rebote a ese nivel sería una buena oportunidad de venta. No será hasta que rompamos por encima del nivel de 1237 dólares que me sentiría cómodo comprando oro, ya que parece estar muy roto.

Presión Bajista

La presión bajista debería continuar, porque francamente el comercio de seguridad está casi muerto ahora. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que surja un problema geopolítico, y eso podría apoyar a este mercado.

En este momento, sin embargo, los traders se enfrentan a la venta de oro ya que algunas de las preocupaciones más grandes parecen haber desaparecido. Sin embargo, creo que el mercado seguirá siendo volátil, independientemente de lo que suceda, por lo que no estoy muy interesado en participar.

El dólar sigue estando bien apoyado y eso, por supuesto, ejerce una gran presión bajista sobre los mercados de oro en general. En última instancia, creo que cada rally ofrecerá simplemente una oportunidad para aprovechar “valor” en el dólar, ya que es sin duda la moneda favorecida en la actualidad, especialmente teniendo en cuenta las expectativas de tipos de interés de la Reserva Federal. A menos que tengamos algún tipo de titular desagradable, creo que el oro tendrá dificultades para avanzar.

Fuente: FXEmpire/Christopher Lewis

