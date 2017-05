Tributación de minería privada baja 50% en primer trimestre pese al alza del cobre

Las 10 mayores empresas privadas del rubro aportaron US$ 130 millones en impuestos al Fisco los tres primeros meses del año. Esto pese al alza del precio del cobre, que creció un 24,5% anual en el mismo lapso, tras alcanzar los US$ 2,64 como promedio.

Existe un cálculo clásico usado entre los economistas -y el Ministerio de Hacienda- para proyectar los ingresos fiscales provenientes de la minería (privada y pública), que sugiere que cada centavo de dólar al alza en el precio del cobre, significa que el Estado percibirá en torno a US$ 50 millones adicionales por año.

El análisis implicaba una buena noticia para el presente ejercicio, ya que las proyecciones del Banco Mundial y de Cochilco prevén que la principal exportación chilena se cotizaría unos 40 centavos sobre lo proyectado por el gobierno (US$ 2,2 en el Presupuesto), lo que según la fórmula significaría US$ 2.000 millones sobre lo calculado por Hacienda.

Sin embargo, dicho aporte adicional para el Fisco requiere que el resto de elementos de la ecuación se mantengan constantes, pero existen varias señales que adelantan que esto no sucederá en 2017. De hecho, parte de esto ya se observó el primer trimestre del año, donde la tributación de las diez mayores mineras privadas del país (GMP10 según las agrupa la Dirección de Presupuestos), alcanzó los $ 88.437 millones (alrededor de US$ 130,3 millones) un desplome de 51,5% en doce meses, pese a que el precio del cobre se incrementó un 24,5% entre enero y marzo de este año, tras promediar US$ 2,64 frente a los US$ 2,12 del mismo periodo del año anterior.

Por su parte, Codelco tampoco logró arrojar cifras positivas el primer trimestre, tras aportar $ 158.190 millones (US$ 233,1 millones) a marzo de 2017, una caída de 2,1% respecto a 2016.

Puntualmente, el precio del commodity cayó un 1,16% ayer, ubicándose en US$ 2,4793 la libra, su menor valor desde el 22 de diciembre de 2016. Esto, debido al desplome de las importaciones del metal desde China en abril (-33,3%).

Según Dipres, el menor aporte de la minería privada se debe a una disminución en el Pago Provisional Mensual (PPM) “producto del mal resultado en la Operación Renta de abril-mayo 2016”. Además, advirtió que “en lo que va de 2017 se registran devoluciones del impuesto a la renta de primera categoría por sobre las observadas en igual período 2016”. En el caso de Codelco, el menor aporte está relacionado a la caída del tipo de cambio (los ingresos del cobre son en dólares) y por las menores ventas.

Recaudación en 2017

De acuerdo al cálculo de Hacienda elaborado en el Informe de Finanzas Públicas, los ingresos desde el GMP10 llegarían a los $ 630.613 millones (US$ 929,35 millones), en base a una producción de 3.089,4 miles de toneladas en 2017. Mientras, los ingresos al Fisco desde Codelco alcanzarían los $ 598.570 millones (US$ 882,13 millones), con 1.699 mil toneladas en ventas.

Con todo, los expertos manifiestan sus dudas respecto a una recaudación mayor en base al mejor precio del metal rojo.

Patricio Rojas, economista de Rojas&Asociados, afirma que “no creo que vaya a haber una mayor entrada por el alza del cobre. La producción y utilidades de las empresas podrían ser menores a lo estimado”. De hecho, asegura que probablemente el típico cálculo de mayores ingresos al Fisco por el alza del cobre “no se dé”.

A su vez, Cristóbal Gamboni, economista de BBVA Research, enfatizó que hay un efecto tributario que moderará el aporte de las mineras privadas, ya que “la tasa de los PPM se reajustó a la baja” luego de las pérdidas observadas en 2016 por este concepto (-$ 6.735 millones).

Además, Gamboni aseguró que el primer trimestre se observaron menores remesas de las empresas mineras, bajo el 30% de las utilidades (respecto a un histórico más cercano al 40%). En tanto, de acuerdo al experto, el efecto de paralización de Minera Escondida pudo haberse evitado a nivel de ventas gracias a inventarios guardados. Por último, el economista advirtió que el tipo de cambio se ubicaría bajo los $ 700 que estima el erario nacional para este año, lo que también moderará los ingresos esperados en pesos chilenos.

Finalmente, Guillermo Pattillo, ex subdirector de Dipres, y economista de la Usach, aseguró que “va a haber un aumento en el aporte al Fisco en el margen, por el precio más alto del cobre, pero menor a lo que la regla clásica indica, debido esencialmente a que los costos de las empresas mineras no han bajado en una proporción equivalente a la caída anterior de los precios”.

Fuente: La Tercera/Pablo Guarda Velasco