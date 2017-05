“Tenemos que hacer un crecimiento fuerte en la industria tecnológica nacional”

Víctor Grimblatt, Presidente AIE:

(Revista AreaMinera) Uno de los focos de la gestión del actual Presidente de la gremial, es demostrarle a la industria nacional que sí se puede generar tecnología en el país y que tanto la minería como el agro y/o el retail deberían preferirla.

“La Asociación de la Industria Eléctrica Electrónica, AIE, está en un proceso de reencontrarse, de bien evaluar lo que buscan los socios de forma de poder entregar las soluciones a los problemas reales de la industria. Porque las asociaciones se deben a sus socios, por lo que están tratando de entender bien qué es lo que los socios buscan, qué es lo que esperan”, dijo Víctor Grimblatt, Presidente de la AIE.

Para conocer más sobre esta entidad y el mundo de las empresas de tecnología, AreaMinera conversó con Víctor Grimblatt, quien dijo que a pesar de que ya tienen varias actividades definidas, “estamos tratando de confirmar que toda actividad que hacemos es realmente lo que quieren los socios”.+

¿Eso a través de qué mecanismos lo están haciendo?

Hemos realizado encuestas y lo hacemos a través de los comités. Pero queremos asegurarnos de que cualquier actividad que se haga sea realmente las que están buscando los socios.

¿Qué actividades tienen programadas para este año?

Estamos recién empezando y se mueve por comité y cada uno de ellos hace sus propias actividades. Pero como actividades centrales estamos planteando algunas haremos a través de la FEDIT, que es la Federación de la Industria de Tecnología e Innovación, esperamos que tome peso y vamos a tener un evento el 31 de mayo donde queremos valorizar la industria tecnológica nacional.

La idea es poder mostrarle a la industria, a la minería, al agro, al retail, a toda la industria nacional, que sí se puede hacer tecnología en Chile, que es válida y que ellos deberían comprarle a empresas chilenas más que traerlas de afuera.

Ese va a ser el foco este año, ir mostrando nuestras capacidades.

En el discurso que hice en la cena anual dije que el foco de mi gestión iba a estar en el crecimiento de la industria tecnológica nacional. La única forma que crezca es que los potenciales clientes crean que somos capaces de hacer algo, porque hoy se trae mucho de afuera.

Otra de las actividades que estamos planteando es eliminar las cenas separadas por asociaciones y hacer una sola cena de la industria tecnológica, uniendo a las distintas asociaciones que tienen que ver con tecnología, será un evento grande, esperamos que asistan unas mil personas.

El resto es participar en las distintas ferias que hay y visitas a empresas.

También queremos hacer una misión a Asia, en Octubre, para ir a conocer e intercambiar ideas.

Las empresas de Asia, como China, Taiwán, Corea, quieren ingresar al mercado latinoamericano a través de Chile, pero para ello tienen que terminar de hacer las cosas acá, de lo contrario no pueden acceder a las garantías tributarias. Por ello estamos viendo cómo mejorar las alianzas entre empresas chilenas y asiáticas, de tal forma que Chile se convierta en una puerta hacia Latinoamérica.

En Chile está el paradigma de que tecnología no probada no es válida. ¿Cómo pretenden pasar esa barrera?

Es que ahí hay un tema, el huevo o la gallina, porque tecnología no probada es tecnología no válida… Es que está probada. Creo que también hay un problema de confianzas. Una de las ideas que tengo para desarrollar durante mi presidencia es romper esa barrera de las desconfianzas, es decir, generar las confianzas.

Por ejemplo, en este evento del 31 de mayo vamos a tener algunas charlas tecnológicas. El público al que vamos a invitar no son las empresas proveedoras de tecnología sino que los usuarios. En la tarde vamos a tener rondas de conversación con quienes ya tienen productos. Por lo que no estamos hablando de prototipos sino que vean lo que ya existe, que se produzcan conversaciones y que ahí se generen conversaciones y que las distintas industrias usuarias puedan ir a conocer lo que ya existe.

Creo que existe un problema de desconocimiento, no se sabe lo que hay en el mercado nacional.

¿No pasa por no arriesgarse a probar algo nuevo?

Sí, también hay algo de eso, pero a veces se arriesgan trayendo de afuera algo nuevo. ¿Por qué no se arriesgan probando lo que se hace acá? Además que es más fácil arriesgarse acá. Creo que hay un problema de confianzas muy fuerte que tenemos que mejorar.

En el sector minero se está planteando, respecto de las nuevas tecnologías, por ejemplo probar en la mediana minería nuevas tecnologías, que por un lado le ayuda a este sector y por otro la compañía más grande no corre el riesgo de dejar de producir. ¿Se podría pensar en algo similar en este sector?

No lo habíamos visto así, pero me parece que es una muy buena idea. Ir probando en pequeña escala de manera tal que después se pueda llegar a una grande. Lo que sí estamos planteando es que somos tan competitivos como lo que viene de afuera. Ese va a ser nuestro mensaje.

Si hay que ir a probar a la pequeña minería lo vamos a hacer o a la mediana, pero queremos romper esa barrera de desconfianza.

DESARROLLO TECNOLOGICO EN CHILE

¿Cómo está Chile frente al resto del mundo en cuanto al desarrollo tecnológico?

Estamos mal. Lo que pasa es que volvemos al huevo o la gallina. Tomemos el ejemplo de la minería. La minería no quiere comprar tecnología no probada, entonces las empresas chilenas dicen, “frente a eso mejor importo cosas en vez de hacerlas, porque no me las van a comprar”, por lo que traen tecnología de afuera, lo que hace que tengamos una industria fuertemente importadora, pero no tememos una industria fuertemente creadora y eso es lo que hay que cambiar.

Cuando nos preguntan cómo estamos, es cosa de decir por ejemplo en telecomunicaciones, el 4G está entrando y en otros lados ya hablan de 5G, estamos un par de años atrasados en relación al mundo.

Si nos metemos en temas de manufactura, por ejemplo lo que es la robotización, estoy preparando una presentación al respecto y he visto plantas automotrices completamente robotizadas, donde no hay personas trabajando, estamos lejos de eso y en minería viene lo mismo. La robotización va a venir completa.

En minera Río Tinto en Australia tienen camiones y trenes ciento por ciento autónomos. Los trenes llevan desde la mina al puerto en forma autónoma todo el mineral, yo no sé si en Chile estamos tan avanzados, creo que no.

¿Qué pasa acá con el capital humano?

Es un tema mundial, pero estaba leyendo que en China, la planta que fabrica los Apple, los Samsung por ejemplo, pusieron 60 mil robots en la fábrica y están hablando de poner un millón de robots, esto es un millón de personas que se quedan sin nada.

Ante esto la única solución es la educación. Hay que elevar el nivel de los profesionales de tal manera que sigan siendo necesarios, el profesional sin especialización no va a ser necesario.

¿Ustedes se han relacionado con los centros de investigación que se han instalado en el país?

Hemos hecho algunas cosas, por ejemplo ahora el evento del 31 de mayo lo estamos haciendo con Inria, que es uno de los centros que llegó en la época de los incentivos. Estamos conversando también con el Centro de Telefónica, porque también están invitados a este evento, pero hemos ido trabajando poco a poco con ellos.

Lo que pasa es que la industria nacional no está todavía tan metida en lo que es investigación y desarrollo, desgraciadamente le falta mucho.

En Chile con suerte se invierte un 0,4% del PIB y el fuerte lo pone el gobierno, por lo que la industria aún no está al nivel de innovación y desarrollo.

Se están empezando a ver cosas muy interesante, pero diría que es más a nivel de emprendedores que a nivel de la industria consolidada.

¿Cuál es la relación de los socios de la AIE con el sector minero?

Cada socio tiene sus propias redes comerciales, no diría que tenemos una fuerte conexión, tenemos que mejorarla. Con las asociaciones gremiales mineras que hay es por donde podemos entrar, pero nuestro objetivo es conocer mejor las necesidades de la minería, de manera tal de ver cómo podemos llegar a entregar una solución a los problemas de la minería, automatización, robotización, etc.

Nuestro trabajo va fuerte a tener una conexión con las asociaciones gremiales para poder juntos empezar a trabajar, nuestro socios están trabajando cada uno por su lado con sus distintos clientes en el sector minero.

¿Qué participación de mercado tienen en el sector minero?

Estimamos que del total de las ventas de socios de la AIE, aproximadamente más del 40% está dirigida a la minería.

Cuando hay desarrollo de innovación y nuevas tecnologías también se ha visto que hay problemas de patentes y de propiedad intelectual ¿Cómo se manejan en eso?

Creo que han ido mejorando las leyes de propiedad intelectual y de patentes en Chile, por lo tanto, estamos viendo que nuestros socios están empezando a patentar más cosas, están empezando a tomar conciencia de la necesidad de patentar.

Una de las cosas interesantes que podríamos tomarlo como tema de la AIE es ayudar a los socios a patentar, porque el proceso no es fácil, hay que tener abogados y los socios chicos les cuesta ese tipo de cosas, pero está como internalizándose la idea de patentar y de proteger sus productos.

¿Cuáles son las principales áreas en que desarrollan sus socios?

En el sector minero automatización y robótica, el internet de las cosas, el Big Data. Pero en nuestro país es incipiente. Ese es otro de los motivos por lo que nos estamos federando, en la Fedit, porque como AIE somos muy pequeños para empujar todo esto.

Al federarnos le vamos a dar más fuerza al sector, calculamos que toda la industria tecnológica puede llegar a ser un 6% del PIB, es enorme, entonces ahí empieza a tener peso.

¿Pero en esta área no existe también un problema de lenguaje, a veces se mete todo en el mismo saco o las definiciones de ciertas áreas no están tan claras?

Sí, puede ser. Creo que más que un problema de vocabulario es un problema de comprensión, yo pongo un ejemplo muy sencillo cuando hablamos de los ingenieros que hacen programación, resulta que las autoridades meten a todos en el mismo saco y no es lo mismo programar una aplicación en un celular que programar una página web, que hacer un programa para lanzar un cohete al espacio, son mundos totalmente distintos, profesionales totalmente distintas, capacitaciones diferentes, entonces no se les puede meter en el mismo saco.

Hay desconocimiento, tal vez falta de asesoramiento más técnico. Hay un tema de vocabulario, desconocimiento y a veces de falta de conexión entre la autoridad y la industria que somos quienes conocemos el problema.

¿Cree que también hay un tema de continuidad de autoridades y por ende de políticas al respecto?

El tema de las continuidad de las políticas es lo que siempre las asociaciones gremiales le hemos criticado a los distintos gobiernos, que llega uno nuevo y cambia todo, en el caso del actual gobierno está creando agencias que deberían ser independientes de los gobiernos.

Por ejemplo InvestChile, que es la agencia de atracción de inversión extranjera, ya no depende del gobierno, sino que fue creada como una agencia, financiada por el Estado, pero cuyo Director Ejecutivo es contratado por Lata Dirección, la idea es que esa agencia se mantenga, lo mismo los programas que crearon sobre industria inteligente, manufactura avanzada, son agencias que deberían permanecer en el tiempo y que están en parte dirigidas por la industria, ese es un primer paso y ojalá el próximo presidente no lo cambie.

DESAFIOS

¿Qué otro desafío tienen en el sector?

Yo creo que el más importante y en el que nos vamos a enfocar fuertemente es crecimiento de la industria tecnológica nacional. Ese va a ser el desafío con mayúscula, en negrita. Es el que puse como objetivo para mi presidencia.

Voy a tomar el caso de la industria electrónica, la que en Chile es casi inexistente, por lo que nos propusimos hacerla crecer en 10 años 10 veces, jocosamente decimos que pasar de cero a cero es fácil, porque es casi cero. Tenemos que hacer un crecimiento fuerte en la industria tecnológica nacional.

¿La alianza con Asia puede ser una ayuda?

Sí, por eso tengo harta confianza en la alianza con Asia, además ellos son los que van mandar al mundo. Sin meternos en temas políticos, Estados Unidos no está de lo mejor, Europa no está de lo mejor, China viene fuerte, creo que serán los próximos que dominarán el mundo.

Si estamos bien aliados con ellos podemos llegar lejos.

Lo otro que queremos es lograr que los empresarios chilenos se atrevan un poco, normalmente no nos arriesgamos, lo otro que hay que cambiar es la visión de que somos pequeños, hay países más pequeños que nosotros que lo han hecho súper bien, por eso hay que mirar hacia afuera.

En el mercado latinoamericano estamos hablando de cerca de 600 millones de personas, ya no es pequeño y Chile tiene tratados de libre comercio con casi todos.

Lo vemos en retail que se fue a Colombia, Perú, Brasil, nosotros también podemos ir como industria tecnológica.

Como AIE tiene una importante relación con las universidades. ¿Cómo están funcionando en esto?

Tenemos varios socios que son universidades y participan en los distintos comités, incluso tenemos un Comité de Educación, la idea es que haya una muy buena relación entre universidades e industria de manera tal que podamos ir conversando sobre las necesidades que vienen.

Tanto como que la industria le pueda contar a la universidad sobre los profesionales que requieren, como que la universidades nos puedan contar lo que están haciendo para que podamos aprovechar ese conocimiento para generar nuevos productos.

Esa unión es la que estamos tratando de lograr.

¿Cuál es su principal objetivo para este año como Presidente de la AIE?

Aumentar la cantidad de socios. Lo otro es que podamos empezar a pesar como industria, que seamos escuchados. Que se hable de la industria tecnológica nacional, además hay cosas de qué hablar, por ejemplo en biomédica, hay cosas muy entretenidas que se están haciendo en Concepción, en Valparaíso, por ejemplo.

La meta es que se valorice el “made in Chile”.

Quiero hacer un llamado a que la minería sea un poco más benevolente con la industria nacional. Tal vez sería interesante que trabajemos más en conjunto. Entre la industria, las universidades y la minería o la agricultura, por ejemplo, para ir creando este “made in Chile”, creo que lo necesitamos. Hay que abrirse a comprar más chileno, creo que afortunadamente o desgraciadamente, depende de cómo se mire, desde el punto de vista político económico, en Chile no hay privilegios para nadie, porque en otros países es simple, o compran nacional o les cuesta una fortuna. Pero tratemos de ayudarnos entre nosotros, porque el crecimiento de la industria nos favorece a todos.

Como ya viene todo el tema de automatización, robotización, debemos crear nuestra propia industria.

Fuente: Revista AreaMinera/www.aminera.com