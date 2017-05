Acción de CAP SA se recuperó este viernes con alza, aunque acumuló caída semanal de más de 11%

Estas importantes caídas en el precio de la acción de CAP estuvieron relacionadas con el mal desempeño del precio del mineral de hierro en los mercados internacionales.

De manera positiva cerró la semana la acción de la chilena CAP SA, pues pudo dejar atrás tres jornadas consecutivas de fuertes pérdidas para cerrar con un alza del 3%.

Según datos de la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), los títulos de la acerera cerraron en los $6.195, en una jornada en donde se hicieron negocios por $5.273 millones con los papeles de la firma.

Esto, sin embargo, no fue suficiente para contrarrestar las fuertes pérdidas de los días previos, con lo cual la firma acumuló en la semana una pérdida del 11,11%.

Estas importantes caídas en el precio de la acción de CAP estuvieron relacionadas con el mal desempeño del precio del mineral de hierro en los mercados internacionales, el cual presentó una pronunciada curva bajista a lo largo de la semana, que incluso lo llevó a transarse a su menor nivel desde octubre del año pasado.

Según datos de The Metal Bulletin, el precio del mineral de hierro 62% Fe con entrega en el puerto de Qingdao en China, cerró este viernes en los US$ 61,73 por tonelada, acumulando en la semana un retroceso del 10,27%.

El pasado lunes, el banco de inversión JPMorgan revisó a la baja su previsión para el precio del mineral de hierro en 2017, desde un promedio de US$ 82 a US$ 73 por tonelada, destacándose que actualmente, el promedio anual de la materia prima se ubica en US$ 81,29 por tonelada.

Fuente: Economía y Negocios

Relacionada: