Por Sierra Gorda: Gran minería privada del cobre triplica pérdidas

Escondida y Collahuasi lideraron ganancias de la industria en 2016.

Las enormes pérdidas registradas en 2016 por el yacimiento Sierra Gorda -operada por la estatal polaca KGHM- arrastraron a la gran minería del cobre privada del país a profundizar los números rojos exhibidos en 2015.

Esta faena, ubicada en la Región de Antofagasta, informó un resultado negativo por US$ 2.643 millones para el ejercicio pasado, casi tres veces más que en 2015.

De esta manera, las 17 minas privadas más grandes del país totalizaron pérdidas por US$ 1.616 millones en 2016, casi el triple si se compara con el resultado negativo por US$ 596,8 millones de 2015.

El escenario, eso sí, cambia si se retira a Sierra Gorda del listado. En este escenario, la gran minería privada del cobre habría totalizado una utilidad por US$ 1.026,8 millones, muy superior a los US$ 329,7 millones que registró el año 2015, también dejando fuera del registro a la faena operada por KGHM.

Escondida y Collahuasi lideran

Minera Escondida -operada por BHP Billiton- fue la que lideró el listado de ganancias el 2016, tras totalizar US$ 993 millones, equivalentes a una disminución del 7% en un año. Segundo figuró Collahuasi -faena controlada por Anglo American y Glencore-, que informó ganancias por US$ 501 millones, un avance de 137% respecto de la utilidad por US$ 211 millones de 2015.

Tercero fue Los Pelambres -controlada por AMSA, del grupo Luksic-, que obtuvo beneficios por US$ 225 millones el año pasado, equivalentes a una disminución de 40% en doce meses.

Utilidades Sin Sierra Gorda, la industria muestra utilidades por US$ 1.026 millones en 2016.

Fuente: El Mercurio/H. Vargas S.

Relacionada: