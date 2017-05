Primer banco ético de Latinoamérica prepara su arribo a Chile

La nueva institución financiaría proyectos culturales, medioambientales o sociales, pero con alta rentabilidad.

Con el objetivo de crear un nuevo modelo de economía basado en el bien común por sobre el beneficio personal, se busca instalar en Chile el primer banco ético de Latinoamérica. Esta institución, enfocada en proyectos medioambientales, culturales y sociales, pretende abrir en el país su primera sede en la región con un capital inicial de $21 mil millones y prometiendo una rentabilidad anual de 13% desde el sexto año de funcionamiento.

Durante este mes, Joan Melé, fundador de Triodos Bank e impulsor de la banca ética a nivel mundial, estará en Chile promoviendo esta iniciativa, que ya tiene presencia en países como Holanda, Bélgica, Alemania y España, y que cuenta con más de 24 millones de clientes.

La llegada del economista catalán a nuestro país responde a la necesidad de conocer los aciertos y errores que surgieron de su experiencia en España, consejos que servirían para replicar este tipo de banco en Chile y otros países de la región. “En Chile el proceso está más avanzado, pero también estamos trabajando con bancos ya establecidos en Argentina y México, que buscan alternativas para ser más sostenibles”, asegura Melé desde Barcelona, solo un día antes de viajar a nuestro país.

Con un equipo de colaboradores de entre 80 y 100 personas y un directorio paritario, la nueva organización buscará invertir en Latinoamérica en proyectos relacionados con energías renovables, agricultura orgánica, innovación tecnológica, cultura, reforestación e infraestructura pública, entre otras áreas de inversión.

Nuevo nicho

Pese a que Joan Melé asegura que la idea de la banca ética ha tenido un buen recibimiento en Chile, la difusión y el desconocimiento de las personas es la principal barrera que debe sortear este tipo de banco para volverse realidad.

“Todavía estamos haciendo un trabajo más lento y de informar. Son nuestros primeros pasos: dándonos a conocer con seminarios, charlas y con una intención más pedagógica”, comenta Melé.

Sin embargo, y pese al desconocimiento de la gran mayoría, el español ha visitado Chile desde hace cuatro años, convenciendo a cientos de la viabilidad de su proyecto. “En mi última visita, más de mil personas asistieron a una de mis charlas, y eso que no me conocían ni a mí ni a mi idea”, comenta el banquero, quien agrega que es necesario decirles a las personas que no se trata de una utopía “sino de algo que se puede realizar y que ya lo hemos hecho. Siempre creen que no es posible, pero lo cierto es que es un modelo lógico y que funciona”.

Para lograr la mayor difusión posible y concretar la llegada del banco en esta visita, Melé realizará seminarios de ProChile en Viña del Mar, charlas en universidades de Santiago y Concepción, y además se reunirá con el presidente de la CPC, Alfredo Moreno.

Fuente: El Mercurio/Valentina Gracia