Raimundo Espinoza, presidente de la FTC: “La mayoría de los trabajadores del cobre que se retiran del área norte lo hace en La Serena y Coquimbo”

Máximo dirigente de la sindical visualiza escenario de este año y habla sobre sus aprensiones a la Reforma Laboral, las críticas por los millonarios bonos y el congelamiento de las relaciones con la CUT.

Hasta este viernes 28 de abril está previsto el desarrollo del 68º Congreso Nacional Ordinario de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), evento que se desarrolla al igual que en los últimos 15 años en la ciudad de La Serena.

El miércoles tuvo su jornada más épica con la visita de la ministra de Minería, Aurora Williams, donde también se elaboraron charlas con abogados para discutir un tema que les preocupa: la Reforma Laboral. Junto a ello, la instancia sirve también para que el gremio debata asuntos de su presupuesto interno, el balance del año anterior y lo que deparará durante los siguientes meses que restan del 2017.

El Congreso Nacional Ordinario de la FTC reúne a 123 dirigentes de 27 sindicatos diferentes, entre los que destacan Codelco, AngloAmerican Sur y Central Termoeléctrica Tocopilla, afiliados a la Federación, representando a más de 15 mil trabajadores de la minería.

REFORMA LABORAL

Luego de un extenso debate en el Congreso, que incluyó un fallo desfavorable del Tribunal Constitucional tras declarar inconstitucional la Titularidad Sindical y la extensión de los beneficios a los nuevos afiliados, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó en agosto del 2016, la Ley 20.940 conocida como la reforma laboral.

La normativa permite a los trabajadores contar con una huelga efectiva, con piso de negociación, con mayor información para el ejercicio de los derechos colectivos y con extensión pactada de beneficios. Además, garantiza la representación de las mujeres en los directorios sindicales y reconoce el derecho de los trabajadores afiliados.

Espinoza cuenta que entre los desafíos de la nueva norma, está modificar sus estatutos internos a la Ley, en un periodo que no deberá exceder más allá de un año. Sin embargo, agrega que uno de los principales problemas será en aquellos casos que los empleados que quieran desafiliarse de su sindicato, debido a que la normativa obligarían a que “los trabajadores no puedan cambiarse porque tienen que pagar dos o más cuotas”.

“Lo más importante para nosotros es el proceso de la negociación colectiva. Pero, no nos afecta tanto como trabajadores del cobre como a otros sindicatos, porque siempre estamos negociando conforme a la Ley”, añade.

MILLONARIOS BONOS

Espinoza se refirió además a las críticas que despiertan en el resto de la población los millonarios bonos que reciben durante las negociaciones colectivas. En ese sentido, reconoce que “si ponemos a un trabajador que está en una empresa distinta a la nuestra, efectivamente existen diferencias, pero también hay que ver los procesos de negociación”. Explica que la mayoría de los trabajadores realiza convenios cada dos años, a diferencia de lo que ocurre en el gremio, donde los pactos de acuerdos son por 36, incluso 48 meses.

A eso se suman factores que varían el monto final de una negociación, tales como la productividad, eficiencia y el valor del metal.

“Queremos claridad de los recursos que entregamos a la CUT”

A mediados de febrero, al interior de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) decidieron postergar su participación dentro de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), debido a las irregularidades del fallido proceso electoral en agosto de 2016 desarrollado por la multisindical.

“Nosotros tenemos congeladas las cuotas hasta que no tengamos una claridad de qué va a ocurrir con eso (próximas elecciones), pero no hemos decidido una desafiliación de la central. Hablamos por 15 mil trabajadores y queremos claridad para responder a nuestras organizaciones de los recursos que entregamos a la CUT”, precisa. Por ello, Espinoza exige clarificar el padrón de la CUT y que el organismo no tome decisiones “a la rápida”, esto último en alusión al fallo del primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana estimara que no pueden realizarse comicios internos, convocatoria que pretendía impulsar la mesa directiva transitoria.

AFINIDAD POR LA CONURBACIÓN

No solo la preferencia por desarrollar sus congresos extraordinarios en la capital regional tiene la directiva de la FTC, sino que al parecer sus integrantes también, puesto que la plaza ofrece bondades que aprecian los trabajadores para pasar los últimos años, tras su retiro.

A juicio de Espinoza, La Serena y Coquimbo ofrece espacios abiertos y destinos que permiten el esparcimiento, a costos que son asequibles para los afiliados.

“La mayoría de la gente que se retira del área norte lo hace en La Serena y Coquimbo. Mucha gente tiene en estas ciudades y los trabajadores o tienen a su familia acá o son de acá”, sentencia.

