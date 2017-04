Codelco desestima acusaciones de trabajadores

Vicepresidente de operaciones del norte de la cuprífera estatal descartó de plano presiones, coimas y malos tratos en división Salvador. Mientras el sindicato informó que comenzó una huelga la tarde del jueves.

Un tenso ambiente han marcado las conversaciones de las últimas jornadas de negociación colectiva en la división Salvador de Codelco.

Pugna que ha vivido hace un par de semanas puntos de fuertes desencuentros y que por ahora culminaron con la decisión de los trabajadores de iniciar una huelga en rechazo de la última propuesta de la empresa.

En medio de esto, la directiva de los funcionarios hizo pública una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet, en la que se hacían acusaciones en contra del gerente general de la división Juan Carlos Avendaño y el área de operaciones de la institución.

En esa línea, Alejandro Aliaga, vicepresidente de Operaciones del Norte, recogió el guante y respondió a los dichos de los trabajadores, aunque aclaró que “buena parte de aquellas no tienen ninguna base y son carentes de veracidad”, remarcó el ejecutivo.

Amenazas y Coimas

En dicha misiva los trabajadores del sindicato de Supervisores y Profesionales Codelco División Salvador acusan, por un lado, presiones de parte del directivo de Codelco operaciones norte quien, según señala la misiva, “insinúa amenazas a los cinco dirigentes del Sindicato Potrerillos, si es que participaban en la sesión de la comisión de minería de la Cámara de Diputados”, expresaron los trabajadores.

Sin embargo, Álvaro Aliaga consultado sobre la veracidad de estas amenazas, comentó que “no, no recuerdo algo como lo que usted me señala y la verdad es que me extrañaría mucho de que en esta administración de Codelco sucediesen cosas como (…) amenazas por parte de la administración a la dirigencia sindical” comentó.

Asimismo, el ejecutivo comentó que “no hay ninguna base para una acusación de esa naturaleza (amenazas), yo lo descarto categóricamente y además me atrevo a poner como testigo a los mismos dirigentes de Potrerillos (…) y quiero ser enfático en señalar que no hubo ninguna frase en esa conversación que pueda ser interpretada de la manera que usted señala”, finalizó Aliaga.

Sin embargo, las acusaciones de los dirigentes sindicales no se limitaron a las amenazas, sino que sumaron el intento de “autorizar un extraño pago a un dirigente sindical en plena negociación colectiva, producto de un reemplazo no pagado durante los últimos cinco meses (…) con el objeto de que el dirigente desista de la denuncia realizada a la inspección del trabajo”, reza el documento enviado a la mandataria.

Sin embargo, el directivo aseguró que “no, absolutamente carecen también de base (…) porque en una empresa de esta magnitud no hay ningún pago que no esté sujeto a control. O sea aquí no se trata de que un gerente pueda hacer un cheque a nombre de Codelco y distribuya plata a diestra y siniestra. Todos los pagos están normados por nuestro manual de autorización y facultades” y agregó que “yo le puedo dar fe y le puedo asegurar de que nada de eso a ocurrido, yo no he firmado ningún cheque y ningún traspaso de dinero a ningún dirigente sindical”, sentenció.

Ambiente laboral

Asimismo, los representantes de los trabajadores encabezan la misiva señalando que “nuestros asociados no pueden seguir trabajando en las actuales condiciones, arriesgando sus vidas y laborando bajo excesiva presión y con una gestión que se focaliza solamente en los resultados y costos”.

Frente a esto el ejecutivo de Codelco comentó que “si eso fuese así, es imposible que nosotros hubiésemos podido mantener y sostener los resultados que hoy día tenemos en la división (…) hoy día la fundición de Potrerillos tiene los mejores resultados de Codelco a pesar de que hace dos años atrás eran la más mala, no de la corporación, de la industria minera en Chile y hoy día los trabajadores fueron capaces de dar vuelta la historia. ¿Y los trabajadores dieron vuelta esa historia con presión, trabajando a disgusto? Yo de verdad no lo creo”, finalizó Aliaga.

Infracciones a la ley laboral

De igual forma, los dirigente sindicales demostraron su molestia por presuntas infracciones a la ley del trabajo reflejado en “jornadas de trabajo excepcional en la que trabajan algunos supervisores”, según se lee en el documento enviado a la mandataria, y agregan que “¿Son necesarios más accidentes fatales como el que se llevó a nuestro compañero Mario Rivera Prokuriza, mientras trabajaba en una jornada excepcional sin autorización?”.

Ante esto Álvaro Aliaga comentó que “efectivamente nosotros estamos haciendo una revisión en lo que son nuestras jornadas de trabajo y es una conversación que hemos estado sosteniendo con nuestra dirigencia sindical, y a ellos les hemos traspasado todas las seguridades de que vamos a efectuar los análisis que correspondan para tener la seguridad de que en Codelco, particularmente nuestra división Salvador, está actuando dentro de los parámetros que fija la legislación vigente”, detalló.

Al ser consultado sobre si existen infracciones a la ley del trabajo Aliaga precisó que “no, categóricamente no. Nosotros reglamos y tenemos una organización que es muy cuidadosa en términos de poder asegurar el íntegro apego a la legislación”, sentenció.

No obstante aquello y respecto a las irregularidades que, según los representantes sindicales, llevaron al fallecimiento del trabajador, el ejecutivo fue claro en señalar que “no tiene nada que ver con la ocurrencia de estas jornadas extraordinarias o cosa que se le parezca. Lamentablemente esa situación tan desgraciada tiene que ver con una condición inadecuada presente en la faena, que es materia de investigación en este minuto”, comentó.

Llamado a la unidad

En medio de esto, el ejecutivo realizó un llamado a los trabajadores, con el objetivo de aunar criterios y avanzar hacia un acuerdo ya que sería importante “generar una visión común en términos de poder acceder a los desafíos que contempla la división (…) y reiterar el llamado a la unidad y a poder hacerse partícipe y poder ocupar los espacios de participación”, dijo Aliaga.

Sin embargo, consultado sobre las repercusiones que podría tener en las aspiraciones de diálogo, la publicación de dicha misiva, el directivo de la cuprífera estatal comentó que “me parece bien, el sindicato hace uso de los medios de los cuales dispone para poder expresar una opinión que yo no comparto, pero que entiendo legítima” y agregó que de todos modos “es un riesgo (llevar esto a la opinión pública) y es por esto que yo me atrevo con mucha modestia, a poder hacer todo para que podamos reforzar estos espacios de diálogo” finalizó el ejecutivo de Codelco.

“Un extraño pago a un dirigente sindical, en plena negociación colectiva, (…) con el objeto de que el dirigente desista de la denuncia realizada a la inspección del trabajo”.

Carta del sindicado de Codelco, Supervisores y Profesionales Codelco División Salvador.”

“Yo le puedo dar fe y le puedo asegurar de que nada de eso ha ocurrido, yo no he firmado ningún cheque y ningún traspaso de dinero a ningún dirigente sindical”.

Álvaro Aliaga, Vicepresidente de operaciones del norte de Codelco.”

7 puntos e interrogantes están contenidas en la misiva de los trabajadores. Entre principales denuncias, aparece coimas y presiones.

3 días de movilización completan hoy los trabajadores de la división Salvador en esta etapa de la negociación colectiva.

Fuente: Diario Atacama/Nicolás Hinojosa Jorquera

Relacionada: