Ministra de Minería estima en US$ 2,6 el valor del cobre para lo que resta de 2017

El repunte, que comenzó el segundo semestre de 2016, se mantendría hasta 2018, dijo Aurora Williams, basándose en el último informe de Cochilco.

El valor de la libra de cobre se mantendría en torno a las US$ 2,6 por lo que resta de 2017 e incluso hasta el próximo año, aseguró la ministra de Minería, Aurora Williams, quien cifró como uno de los principales desafíos de la industria cuprífera, mantener la rebaja de costos aun cuando el mineral haya mejorado su cotización en la Bolsa de Metales de Londres (LME).

Informe de cochilco

La autoridad explicó que cerrado el primer semestre de 2017, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), junto con el ministerio de Minería, presentaron las perspectivas del precio del cobre, informe en el que se detalla que “desde mediados de noviembre de 2016 el cobre presentó un repunte y la proyección oficial considera un valor de US$ 2,6 la libra para lo que resta de 2017 y 2018”.

“Ese es un precio, naturalmente, más optimista que el que veíamos terminando el tercer trimestre del año 2016, en donde la proyección era de 2,2 dólares. Hoy, el mercado está muy equilibrado, y si bien hay un pequeño superávit de oferta, es marginal”, explicó Williams sobre la cotización del cobre, que insistió “nos pone optimistas, pero sin dejar de la lado la precaución”.

La libra de cobre se cotizó ayer en US$ 2,5752 en la capital inglesa, lo que significó un aumento de 0,44% respecto del martes y sumando así tres jornadas consecutivas de alzas, lo que lleva el precio a un promedio mensual de US$ 2,5849; mientras que el valor anual se posiciona en US$ 2,6330.

Entre los aspectos que podrían afectar el valor del cobre en el corto plazo, los analistas destacan el anuncio que haría el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump en materia de impuestos, lo que podría generar una alta volatilidad en los activos financieros, especialmente en el dólar, lo que podría tener efectos en la cotización del cobre, que el Banco Central estima, representa 8,1% del PIB.

Reducir los costos

La secretaria de Estado, consultada sobre qué nuevos paradigmas operan tras el desplome del metal rojo, opinó que “el ciclo de menores precios nos dejó, como gran lección, la adecuada y permanente administración de los costos. La verdad es que durante el súper ciclo tuvimos mayores costos en la minería, pero además una pérdida de productividad importante. El desafío hoy es mantener la baja de costos, pese a esta mejora en los precios que estamos viendo”, analizó.

