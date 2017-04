“Sería un error garrafal invertir en proyectos tradicionales de generación”

Presidente de Enel Chile, Herman Chadwick:

Ejecutivo señala que en uno o dos meses esperan llegar a un acuerdo con Colbún por los derechos de agua de HidroAysén. También viajará a Roma para discutir contrapropuesta de ex Endesa para controlar Enel Green Power Chile.

La caída en los costos de inversión de las energías renovables no convencionales (ERNC), sumado a las dificultades para construir centrales tradicionales, impulsaron un rápido cambio de estrategia por parte de Enel Chile, ex Enersis.

Francesco Starace, recientemente ratificado como CEO de la controladora (la italiana Enel), es el artífice de este giro en la empresa. El presidente de Enel Chile, Herman Chadwick, ratifica esta nueva mirada y reafirma que el foco de la firma estará en la distribución. “Starace fue quien anunció hace mucho tiempo atrás que venían estos cambios en energía. En reuniones con empresarios chilenos, ellos me decían que estaba equivocado, que cómo podía decir que el foco también estaba puesto en la distribución si lo importante era generar. Ellos no se daban cuentan de que la energía tradicional, dado los costos que tenía, no sería la primera opción para empresas como la nuestra, sino que estaría en las renovables no convencionales y en distribuir mejor”, explica.

Y agrega que “los textileros, por ejemplo, que no entendieron que la tela se importaría de China y costaría 20% menos, terminaron con sus empresas quebradas o cerradas. En energía pasa algo similar”.

-Una vez que se finalice la central hidroeléctrica Los Cóndores, ¿ven otro proyecto de generación convencional de envergadura?

“No. En estos momentos no tenemos otro proyecto de energía convencional, porque sería un error garrafal como administradores de la firma invertir en proyectos tradicionales cuando tenemos más energía de la que necesitamos. Además, tienen un costo de operación superior a lo que el mercado está dispuesto a pagar”.

-Esta visión, ¿es una mirada compartida por sus competidores en esta industria?

“Respeto mucho a los competidores y todos tuvimos una mirada convencional hasta hace poco tiempo. Los cambios en el mundo de ahora no se generan en décadas, sino que en uno o dos años. Hubo una energía nueva, como la no convencional, que tenía costos altos, pero eso ya no es así”.

“Si logramos tener baterías que puedan paliar los efectos de que no se genere energía solar durante la noche, pudiéndose almacenar, estamos al otro lado”.

-¿Cómo han avanzado las conversaciones con Colbún respecto de los derechos de agua de HidroAysén?

“Van bien, están avanzadas, espero que haya noticias sobre eso en los próximos uno o dos meses. Somos socios que tenemos una relación bastante amigable y espero que todo se resuelva muy bien”.

“Hemos dicho que quisiéramos no estar en HidroAysén, sin embargo eso tiene que ser de común acuerdo con nuestro socio, que es Colbún. En la medida que tengamos un buen acuerdo, saldremos; y si no, tendremos que esperar”.

-¿Pero el punto es cuánto les pagan a ustedes por los derechos de agua?

“Evidentemente, son negociaciones comerciales”.

“Estaba este cuco de que si no había HidroAysén, no había energía en Chile, pero ya el 58% de su generación ha sido suplido por fuentes solares o eólicas. Entonces, uno dice que hay que mirarlo bien”.

-¿Ha habido avances con la contraoferta de Enel Generación por Enel Green Power Chile?

“Estamos en eso, en este momento está en stand by , pero como presidente del grupo tengo que sacarlo adelante, es una de mis grandes preocupaciones”.

-¿Cuándo debería estar solucionado?

“No sé el tiempo. La próxima semana estaré en Roma en reuniones con la alta gerencia de Enel y, por supuesto, uno de los temas a tratar será este”.

“No creo que haya que hacer todo de nuevo”

El presidente de Enel Chile, Herman Chadwick, cree que precios de energía más bajos pueden ayudar a mejorar el crecimiento económico, pero piensa que un nuevo gobierno deberá mejorar las reformas tributarias y laboral, aunque no eliminarlas.

“No creo que haya que hacer todo de nuevo, no me gustan los gobiernos fundacionales, sino que los de continuación. Dentro de la continuación de dos políticas tan relevantes como estas (reformas tributaria y laboral), puedan modificarlas, adaptarlas, y que vaya quedando lo rescatable de la obra anterior”, opina.

Agrega: “la empresa privada se queja, pero sigue invirtiendo, teniendo buenas utilidades. Defienden lo que es propio que defiendan, porque hay que entender que les preocupan ciertas políticas públicas”.

Sobre las elecciones presidenciales, dice que falta conocer cuáles serán los candidatos que se presentarán a primera vuelta, pero “el país no corre grandes riesgos, nadie puede hacer un Chile de nuevo, un gobierno fundacional”.

Fuente: El Mercurio/Hernán Vargas S.

Relacionada: