Caserones realizaría reestructuración financiera y buscará pagar deudas

Para esto cambiaría acciones para cancelar 1.400 millones de dólares.

Cambios rotundos tendría Caserones a nivel económica tras lo informado por El Diario Financiero en que la minera realizaría una reestructuración financiera y cambiaría 1.400 millones de dólares en deudas por acciones.

La publicación digital afirma que la minera buscará pagar parte de los compromisos económicos que se mantienen desde los inicios del proyecto. Según su reporte financiero a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), al 31 de diciembre la sociedad mantiene deudas por cerca de US$ 4.314 millones con distintos agentes.

Cabe recordar que SCM Minera Lumina Copper Chile es una compañía que pertenece, desde fines de febrero de 2014, a las firmas japonesas Pan Pacific Copper Co., Ltd. (77,37%) – en la que participan JX Holding, Inc. (66%) y Mitsui Mining & Smelting Co.,Ltd (34%) – y Mitsui & Co., Ltd. (22,63%).

El Diario Financiero asegura que la propuesta considera canjear US$ 1.417 millones que se adeudan a MLCC Finance Netherlands (MFN), empresa con sede en Holanda, donde a su vez participa la propia Mitsui. Según el detalle financiero de la superintendencia la deuda con esta empresa, al 31 de diciembre del 2016, era de US$3.031 millones. En el informe se agrega que el proyecto Caserones se financia principalmente con préstamos y la compañía se ha comprometido desde 2011 al pago de sus compromisos.

El trato con MFN es específicamente por un préstamo alcanzado del 10 de octubre de 2012, el cual será valorizado en 1.942 millones de acciones de la sociedad. No obstante, esta operación todavía quedará pendiente del consentimiento de los prestamistas y de los accionistas de la minera.

De concretarse la transacción, según se puede leer en los estados financieros de la minera, MFN podría alcanzar el 68,68% de las acciones emitidas y en circulación de Caserones.

Dificultades

Caserones se emplaza en el Valle de Copiapó, en Tierra Amarilla a 9 kilómetros de la frontera con Argentina y a una altura máxima de 4.600 metros sobre el nivel del mar, lo que ha sido un tema complejo para su operación.

A lo anterior se suma que es un yacimiento de baja ley (0,34% promedio) expuesto a condiciones climáticas extremas y en la cabecera de un valle con escasez de recursos hídricos, lo que exige que su diseño y operación se ajusten a una condición de máxima eficiencia tanto en sus aspectos operacionales como sustentables.

La minera también se vio expuesta a la baja de los metales a nivel global lo que obligó el recorte de un 10 % del personal. Así, las pérdidas en 2016 bajaron notablemente respecto de 2015, pasando de los US$951 millones a US$ 442 millones, lo que representa una mejora de 53%.

Los ingresos de la firma subieron desde US$ 230 millones en 2015 a US$ 517 millones en 2016 informó la minera en su reporte a la SVS, mientras los costos de venta pasaron de US$280 millones a US$ 620 millones.

Reacciones

El seremi de Minería, Reinaldo Leiva lamentó que Caserones “no ha ido bien con el tema de los procesos por ajustes operaciones que ellos tuvieron”. Además recordó que la empresa tuvo un cambio de la plana mayor con la salida de Nelson Pizarro en julio de 2014 para trasladarse a Codelco.

Por su parte el presidente de la Corporación para el Desarrollo de Atacama (Corproa), Daniel Llorente dijo que “ha sido un proyecto que le ha costado mucho lograr las metas que fueron definidas en su origen y vemos los esfuerzos que han hecho para llegar a un ritmo de producción”.

Diario Atacama solicitó más detalles a Caserones, pero la empresa indicó que “no emitirá más información que la que ya se hizo pública a través de sus estados financieros entregados a la Superintendencia de Valores y Seguros”.

“La marcha blanca duró más tiempo de lo que estaba estipulado sobre todo en sistema de flotación, chancado y proceso de los minerales”

Reinaldo Leiva, Seremi de Minería”

Fuente: Diario Atacama /Alejandro Núñez

